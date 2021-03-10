Claudio Taffarel'den Alex ve Muslera sözleri! "Süper Lig'in en iyisi..."

SORU: Muslera, Galatasaray kariyerindeki 300'üncü maçına çıktı ve senin gibi kulüp tarihine geçti. Onu tanıdığın günden bu yana "Galatasaraylı Muslera" senin için ne anlam ifade ediyor? Muslera nasıl bir oyuncu? Nasıl bir karakteri var?

Claudio Taffarel: Muslera 300'den fazla maça çıkarak Galatasaray'ın tarihine geçti. Onu tebrik ediyorum. Onun çok güçlü bir karakteri var. Daima kulübüne yardımcı olmaya çalışan bir karakter. Her zaman gençlere yardımcı oldu. Takımın kaptanı. O yüzden bence Muslera, Türkiye'ye geldiği ve onunla tanıştığımız ilk andan itibaren ne kadar profesyonel biri olduğunu hepimize gösterdi. Yeri geldiğinde ciddi, yeri geldiğinde de şakalaşmasını çok iyi bilen birisi. Muslera Galatasaray kulübünün markası haline gelen futbolculardan. Eğitimli, iyi bir aile babası ve büyük bir futbolcu. Gençler onu örnek alacaktır.