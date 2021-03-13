Son dakika: Erman Toroğlu: "Taylan'a kırmızı kart çıkmalıydı"

Süper Lig'de 30. hafta maçları oynanıyor. Son iki haftada 5 puan kaybeden Galatasaray, Kayserispor deplasmanında 3 puanı 3 golle kazandı. Falcao ve Onyekuru'nun (2) attığı gollerle galibiyete uzanan sarı-kırmızılılar, puanını 61'e yükseltti ve lider Beşiktaşla olan puan farkını tekrar 2'ye indirdi.
Karşılaşmanın 35. dakikasında Taylan Antalyalı'nın İlhan Parlak'a yaptığı hareket, hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla değerlendirildi. Gördüğü sarı kartla Çaykur Rizespor karşısında cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, önümüzdeki hafta takım arkadaşlarının yanında olamayacak.
"YA HİÇ VERME YA DA KIRMIZIYI VER"
A Spor'da Taylan Antalyalı'nın rakibine yaptığı faul pozisyonunu değerlendiren Erman Toroğlu, pozisyonda kırmızı kart çıkması gerektiğini söyledi.
Erman Toroğlu'nun pozisyon hakkında yorumları şöyle:
"Galatasaraylı oyuncu topa vurduktan sonra ayağını kırabilir mi, kıramaz mı? Rakibe tabanı geçirdikten sonra ayağını kırıyor. Topa vurduktan sonra ayağını çekebilir. Çünkü yatarak geliyorsun, vurdun ve ayağını çekersin. Zaten Taylan'ın iyi niyetli olduğunu görsem kırmızı demeyeceğim.
Zaten hareketi yapan futbolcuya bakın, yapar yapmaz fark ediyor. "Aman" diyor, topçu bilir. Neyin sarısı anlamadım. Ya hiç verme ya da kırmızıyı ver. Her ayağa basma sarı kart değil. Ama bu pozisyon kırmızı kartlık bir pozisyon."
Erman Toroğlu Taylan Antalyalı'nın sarı kart gördüğü pozisyonu değerlendirdi