Son dakika: Erman Toroğlu: "Taylan'a kırmızı kart çıkmalıydı"

Zaten hareketi yapan futbolcuya bakın, yapar yapmaz fark ediyor. "Aman" diyor, topçu bilir. Neyin sarısı anlamadım. Ya hiç verme ya da kırmızıyı ver. Her ayağa basma sarı kart değil. Ama bu pozisyon kırmızı kartlık bir pozisyon."

Erman Toroğlu Taylan Antalyalı'nın sarı kart gördüğü pozisyonu değerlendirdi