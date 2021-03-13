Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Cenk Tosun detayı...

Son dakika: transferde bombayı patlatıyor! detayı...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan , santrfor bölgesi için bombayı patlatmaya hazırlanıyor. 'un bonservisinin bulunduğu ekibi 'da forma giyen 29 yaşındaki yıldız golcü için temaslar başladı. Hataysporlu Aaron Boupendza ve Diego Perotti konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 13.3.2021 09:53 Son Güncelleme: 13.3.2021 10:08 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Cenk Tosun detayı...

Sezonu 22 transferle tamamlayan , gelecek yıl için de çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Cenk Tosun detayı...

Yurt içinden Hatayspor forması giyen Boupendza için ilk görüşmeyi yapan sarı-lacivertliler, hücum bölgesi için İngiltere'den sürpriz bir isimle temasta...

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Cenk Tosun detayı...

Sezona Bournemouth'ta başlayan, ardından devre arasında 'a geçen , sezon sonunda serbest kalıyor.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Cenk Tosun detayı...

EVERTON CENK TOSUN'U GÖNDERİP ONU ALDI

Devre arası transferinin son gününde 'un Beşiktaş'a kiralanmasının ardından 'a geçen King, 'de şu ana kadar 7 maçta süre buldu.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Cenk Tosun detayı...

Ancak bu karşılaşmaların tamamında sonradan oyuna dahil oldu. Henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan oyuncusu King, İngiltere'de 5 farklı takımda forma giydi.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Cenk Tosun detayı...

OĞLU FENERBAHÇELİ

, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda oğluna forması giydirdiği yukarıdaki fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Cenk Tosun detayı...

Norveçli oyuncunun o dönemde de sarı-lacivertli takım için transfer dedikoduları çıkmış, Fenerbahçeli taraftarlar bir hayli heyecanlanmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Cenk Tosun detayı...

ATTİLA SZALAİ İLE AYNI ŞIRKETE BAĞLI

29 yaşındaki oyuncunun menajerliğini 'nin Attila Szalai'yi transfer ettiği Rogon firmasının yapması, transferdeki bir başka ilginç detay olarak öne çıkıyor.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Cenk Tosun detayı...

51 MAÇTA 17 GOL ATTI

U15 kategorisinden itibaren formasını giyen King, 20 yaşında A Takım seviyesine ulaştı. 51 karşılaşmada 17 gol attı.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Cenk Tosun detayı...

HATAY'DAN ŞOK İSTEK!

Bu arada 'nin transfer listesindeki Aaron Boupendza için kulübü Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan ilginç açıklamalar geldi.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Cenk Tosun detayı...

Bir radyoya konuşan Savaş, "Ben kongre üyesiyim. O nedenle Fenerbahçe'den Boupendza konusunda daha çok destek bekliyorum. Herkes 10 veriyorsa Fenerbahçe 12 versin. Fenerbahçelilik böyle bir şey" dedi.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Cenk Tosun detayı...

PEROTTİ'DEN MESAJ

Öte yandan geçirdiği ciddi ameliyat nedeniyle 'den ayrılması gündeme gelen Diego Perotti, o dönem sosyal medyadan kulüple ilgili paylaşımlarını silmişti.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Cenk Tosun detayı...

32 yaşındaki yıldız, önceki gün formalı paylaşım yaptı. Arjantinli'nin nisan ayında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

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Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Cenk Tosun detayı...
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