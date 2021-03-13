Bir radyoya konuşan Savaş, "Ben Fenerbahçe kongre üyesiyim. O nedenle Fenerbahçe'den Boupendza konusunda daha çok destek bekliyorum. Herkes 10 veriyorsa Fenerbahçe 12 versin. Fenerbahçelilik böyle bir şey" dedi.