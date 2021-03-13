Yurt içinden Hatayspor forması giyen Boupendza için ilk görüşmeyi yapan sarı-lacivertliler, hücum bölgesi için İngiltere'den sürpriz bir isimle temasta...
Sezona Bournemouth'ta başlayan, ardından devre arasında Everton'a geçen Joshua King, sezon sonunda serbest kalıyor.
EVERTON CENK TOSUN'U GÖNDERİP ONU ALDI
Devre arası transferinin son gününde Cenk Tosun'un Beşiktaş'a kiralanmasının ardından Everton'a geçen King, Premier Lig'de şu ana kadar 7 maçta süre buldu.
Ancak bu karşılaşmaların tamamında sonradan oyuna dahil oldu. Henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Norveç Milli Takımı oyuncusu King, İngiltere'de 5 farklı takımda forma giydi.
OĞLU FENERBAHÇELİ
Joshua King, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda oğluna Fenerbahçe forması giydirdiği yukarıdaki fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı.
Norveçli oyuncunun o dönemde de sarı-lacivertli takım için transfer dedikoduları çıkmış, Fenerbahçeli taraftarlar bir hayli heyecanlanmıştı.
ATTİLA SZALAİ İLE AYNI ŞIRKETE BAĞLI
29 yaşındaki oyuncunun menajerliğini Fenerbahçe'nin Attila Szalai'yi transfer ettiği Rogon firmasının yapması, transferdeki bir başka ilginç detay olarak öne çıkıyor.
51 MAÇTA 17 GOL ATTI
U15 kategorisinden itibaren Norveç Milli Takımı formasını giyen King, 20 yaşında A Takım seviyesine ulaştı. 51 karşılaşmada 17 gol attı.
HATAY'DAN ŞOK İSTEK!
Bu arada Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Aaron Boupendza için kulübü Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan ilginç açıklamalar geldi.
Bir radyoya konuşan Savaş, "Ben Fenerbahçe kongre üyesiyim. O nedenle Fenerbahçe'den Boupendza konusunda daha çok destek bekliyorum. Herkes 10 veriyorsa Fenerbahçe 12 versin. Fenerbahçelilik böyle bir şey" dedi.
PEROTTİ'DEN MESAJ
Öte yandan geçirdiği ciddi ameliyat nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen Diego Perotti, o dönem sosyal medyadan kulüple ilgili paylaşımlarını silmişti.
32 yaşındaki yıldız, önceki gün formalı paylaşım yaptı. Arjantinli'nin nisan ayında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.