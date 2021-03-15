Bunları yemiyoruz!

Fenerbahçe, G.Birliği'nin ikinci golüne ofsayt kararı çıkmamasına sert tepki gösterdi. Yönetici Alper Pirşen, "VAR çizgisini çizen kişi, G.Saray'ın maçının operatörüyle aynı kişi. Mesut'un karşıdan fotoğrafını çektiler, ayak değdi mi değmedi mi vermediler. Dijital çalışma yaptığımızda ofsayt olmadığını gördük. Bizi aptal yerine koyamazsınız.Gerekeni yapacağız. Artık devletimizden bir hamle bekliyoruz" dedi. Basın Sözcüsü Selahattin Baki ise "Futbol Türkiye'de sadece futbol değildir. FETÖ, futboldan temizlenmeli. Bize karşı kötü niyet olduğu aşikar" diye konuştu.Gençlerbırliği yenilgisinin ardından Fenerbahçeli taraftarların hedefinde teknik direktör Erol Bulut ve yönetim vardı. İşte sosyal medyada yapılan yorumların bazıları:Erol Bulut'un vasat futbolu yerine, ofsayt çizgisi konuşulacaksa biz 10 sene daha şampiyon olmayalım.Bulut, istifa etmeye fırsat bulamadan, derhal gönderilmeli.saatten sonra hâlâ niye Erol Bulut eleştiriliyor ki? Her şeyin sorumlusu yönetimdir.Bulut istifa. Fenerbahçe'yi bu düzene teslim eden yönetim istifa.sezon, Erol Bulut'u vaktinde göndermeyen Emre Belözoğlu ve yönetime yazar maalesef…