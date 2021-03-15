Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut Phillip Cocu'yu aratmadı! Kötü rekoru egale etti...

Sabah Spor | Fenerbahçe'den son dakika haberleri üst üste geliyor. Sarı lacivertlilerde Erol Bulut, Ali Koç'un göreve gelir gelmez takımı emanet ettiği Hollandalı Cocu'nun kötü rekorunu kırdı. Öte yandan Fenerbahçeli Serdar Aziz, kariyerinde üçüncü kez kendi ağlarına gol attı. Fenerbahçe bu mağlubiyetle lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. İşte Erol Bulut'un o kötü rekoru...
Kadıköy'de son 4 maçını kazanamayan (1B3M) Erol Bulut, 2018-19 sezonunda takımın başında olan Phillip Cocu'nun rekorunu (2B2M) egale etti. Evinde 23 puan toplayabilen Fenerbahçe, 1992-93'ten (21 puan) bu yana en az puan kazandığı sezonu geçiriyor.
Fenerbahçe, Kadıköy'de tarih yazdı! Daha sezon bitmeden 6 yenilgi birden aldı. Sarı-lacivertliler; Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatya, G.Saray, Göztepe ve G.Birliği'ne mağlup oldu. Kanarya daha önce1968-69,1987-88 ve 1992-93 sezonlarınla evinde 5 kez boyun eğmişti. Bu sezon ise tarihinde ilk kez 6 yenilgiyle tanıştı.
6 mağlubiyet, 2 beraberlikle Kadıköy'de tam 22 puandan olan Kanarya, dış sahada ise 11 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi ile en çok puan toplayan (35) takım durumunda.
SZALAİ'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMASI! "ŞANSSIZDIK..."
Fenerbahçe'nin Macar oyuncusu Attila Szalai, G.Birliği yenilgisi sonrası şanssız goller yediklerine vurgu yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, "Yediğimiz gollerle ilgili ne söyleyebilirim ki, çok şanssızdık. Hatalarımızı daha iyi analiz ederek, dersimizi alarak, daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha kompakt olmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde başarı gelebilir."
GÜRCAN BİLGİÇ: "ANTALYA'DA TİSSERAND, DÜN SERDAR AZİZ..."
Olayların gelişimi son senelerde bir tekrar dalgası. Golü önlemesi gereken stoperlerin, aslında rakibin asistçisi haline gelmesiyle, "kolayı zora çevirme becerisine" sahip Fenerbahçe. Ligde artık rahat maç olmadığının dersini alırken, problemi çözecek golü de buldular.
"Bundan sonra yol açık" diye düşünülürken, kaleye şutu olmayan Gençlerbirliği beraberliği sağladı. Kendi kalene gol atarsın ama böylesine ilk defa tanık oluyorum. Sağında-solunda oyuncu yok, bıraksan top yine sende. Tisserand'ın hatalarını konuşurken, Serdar Aziz'in sakarlığı bu düzeyde affedilemez.
Böylesine zorlanırken, üstelik merkezi kapatıp size "çile çektiren" bir rakip varken, bütün takım; yeni baştan maça konsantre olacaktı. Olamadılar.
Çünkü oyun temposunun düşmemesi için, pasın hızını yükseltmeleri gerekiyordu. Yapamadılar.
Bire birlerde şahsi oynamaları vardı. Halbuki boş alana koşularla, topu istemeleri de gerekiyordu. Bir hafta önceki oyun gücüne güvendiler ama neden hep iç sahada kaybettiklerini iyi analiz etmemişlerdi. Her rakip, Kadıköy'e defans otobüsü ile geldi. Bu oyun profili onları hep zorladı, rakipler hep kontradan geldi.
Göztepe'de Caner, Antalya'da Tisserand, dün de Serdar Aziz... Rakibe bile fırsat vermiyor Fenerbahçe defansı, iplerini direkt kendileri çekiyor. Bu yenilgi kalan maçlara rağmen umutları tüketen bir darbe.
Beşiktaş derbisi öncesinde ellerindeki iddiayı rakiplerine ikram ettiler. Kalan maçlar elbette kimse için kolay değil. Ama kazanmanız gerekenlerde berabere bile kalamıyorsanız, yarışın ilk aktörü de olamazsınız.