Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut Phillip Cocu'yu aratmadı! Kötü rekoru egale etti...

SZALAİ'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMASI! "ŞANSSIZDIK..."

Fenerbahçe'nin Macar oyuncusu Attila Szalai, G.Birliği yenilgisi sonrası şanssız goller yediklerine vurgu yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, "Yediğimiz gollerle ilgili ne söyleyebilirim ki, çok şanssızdık. Hatalarımızı daha iyi analiz ederek, dersimizi alarak, daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha kompakt olmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde başarı gelebilir."