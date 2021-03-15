Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut Phillip Cocu'yu aratmadı! Kötü rekoru egale etti...

: 'de 'yu aratmadı! Kötü rekoru egale etti...

... son sıradaki Gençlerbirliği'ne mağlup oldu. Lider Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde rakibinin 5 puan gerisine düştü. Eleştirilerin hedefindeki , kötü bir rekoru egale etti. döneminde Kadıköy'de üst üste 4 maçını kazanamayan Fenerbahçe, bu sene de bu rekoru tekrarladı. İşte Fenerbahçe'den son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 15.3.2021 06:42 Son Güncelleme: 15.3.2021 07:02 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut Phillip Cocu'yu aratmadı! Kötü rekoru egale etti...

Sabah Spor | 'den haberleri üst üste geliyor. Sarı lacivertlilerde , Ali Koç'un göreve gelir gelmez takımı emanet ettiği Hollandalı Cocu'nun kötü rekorunu kırdı. Öte yandan Fenerbahçeli Serdar Aziz, kariyerinde üçüncü kez kendi ağlarına gol attı. Fenerbahçe bu mağlubiyetle lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. İşte Erol Bulut'un o kötü rekoru...

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut Phillip Cocu'yu aratmadı! Kötü rekoru egale etti...

Kadıköy'de son 4 maçını kazanamayan (1B3M) , 2018-19 sezonunda takımın başında olan 'nun rekorunu (2B2M) egale etti. Evinde 23 puan toplayabilen , 1992-93'ten (21 puan) bu yana en az puan kazandığı sezonu geçiriyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut Phillip Cocu'yu aratmadı! Kötü rekoru egale etti...

, Kadıköy'de tarih yazdı! Daha sezon bitmeden 6 yenilgi birden aldı. Sarı-lacivertliler; Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatya, G.Saray, Göztepe ve G.Birliği'ne mağlup oldu. Kanarya daha önce1968-69,1987-88 ve 1992-93 sezonlarınla evinde 5 kez boyun eğmişti. Bu sezon ise tarihinde ilk kez 6 yenilgiyle tanıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut Phillip Cocu'yu aratmadı! Kötü rekoru egale etti...

6 mağlubiyet, 2 beraberlikle Kadıköy'de tam 22 puandan olan Kanarya, dış sahada ise 11 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi ile en çok puan toplayan (35) takım durumunda.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut Phillip Cocu'yu aratmadı! Kötü rekoru egale etti...

SZALAİ'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMASI! "ŞANSSIZDIK..."

'nin Macar oyuncusu Attila Szalai, G.Birliği yenilgisi sonrası şanssız goller yediklerine vurgu yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, "Yediğimiz gollerle ilgili ne söyleyebilirim ki, çok şanssızdık. Hatalarımızı daha iyi analiz ederek, dersimizi alarak, daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha kompakt olmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde başarı gelebilir."

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut Phillip Cocu'yu aratmadı! Kötü rekoru egale etti...

GÜRCAN BİLGİÇ: "ANTALYA'DA TİSSERAND, DÜN SERDAR AZİZ..."

Olayların gelişimi son senelerde bir tekrar dalgası. Golü önlemesi gereken stoperlerin, aslında rakibin asistçisi haline gelmesiyle, "kolayı zora çevirme becerisine" sahip . Ligde artık rahat maç olmadığının dersini alırken, problemi çözecek golü de buldular.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut Phillip Cocu'yu aratmadı! Kötü rekoru egale etti...

"Bundan sonra yol açık" diye düşünülürken, kaleye şutu olmayan Gençlerbirliği beraberliği sağladı. Kendi kalene gol atarsın ama böylesine ilk defa tanık oluyorum. Sağında-solunda oyuncu yok, bıraksan top yine sende. Tisserand'ın hatalarını konuşurken, Serdar Aziz'in sakarlığı bu düzeyde affedilemez.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut Phillip Cocu'yu aratmadı! Kötü rekoru egale etti...

Böylesine zorlanırken, üstelik merkezi kapatıp size "çile çektiren" bir rakip varken, bütün takım; yeni baştan maça konsantre olacaktı. Olamadılar.

Çünkü oyun temposunun düşmemesi için, pasın hızını yükseltmeleri gerekiyordu. Yapamadılar.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut Phillip Cocu'yu aratmadı! Kötü rekoru egale etti...

Bire birlerde şahsi oynamaları vardı. Halbuki boş alana koşularla, topu istemeleri de gerekiyordu. Bir hafta önceki oyun gücüne güvendiler ama neden hep iç sahada kaybettiklerini iyi analiz etmemişlerdi. Her rakip, Kadıköy'e defans otobüsü ile geldi. Bu oyun profili onları hep zorladı, rakipler hep kontradan geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut Phillip Cocu'yu aratmadı! Kötü rekoru egale etti...

Göztepe'de Caner, Antalya'da Tisserand, dün de Serdar Aziz... Rakibe bile fırsat vermiyor defansı, iplerini direkt kendileri çekiyor. Bu yenilgi kalan maçlara rağmen umutları tüketen bir darbe.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut Phillip Cocu'yu aratmadı! Kötü rekoru egale etti...

Beşiktaş derbisi öncesinde ellerindeki iddiayı rakiplerine ikram ettiler. Kalan maçlar elbette kimse için kolay değil. Ama kazanmanız gerekenlerde berabere bile kalamıyorsanız, yarışın ilk aktörü de olamazsınız.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut Phillip Cocu'yu aratmadı! Kötü rekoru egale etti...
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