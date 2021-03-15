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Son dakika: 'e hırsızlık şoku! Pasaportu çalındı...

Son dakika haberi... 'ın devre arasında Mısır Ligi takımı Zamalek'ten kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılı formayla attığı gollerle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiş ve ilk 11'in değişilmez isimleri arasına girmişti. Golcü oyuncu geçtiğimiz haftalarda hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldı. İstinye Park'ta alışverişe çıkan Mohamed'in pasaportunun da bulunduğu çantası çalındı.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 15.3.2021 21:32 Son Güncelleme: 15.3.2021 21:58 ABONE OL
Son dakika: Mostafa Mohamed'e hırsızlık şoku! Pasaportu çalındı...

Süper Lig'in devre arası transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Mostafa Mohamed, performansıyla hem taraftarı hem de teknik ekibi oldukça etkilemişti.

Kısa sürede direkt etki göstermesiyle ilk 11'de yerini garantilen Mohamed, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 8 maçta 6 gol katkısı yapmayı başardı. Ligin 30. haftasında oynanan Kayserispor deplasmanında ise Falcao ile birlikte çift forvet başlayan Mostafa, skor katkısı yapamadan karşılaşmanın 68. dakikada oyundan alınmıştı.

ÇANTASI ÇALINDI

Galatasaray'ın yeni yıldızı olarak görülen Mostafa Mohamed'in başına geçtiğimi hafta talihsiz bir olay geldi. İstinye Park'a alışverişe giden Mohamed'in çantası çalındı. Çantanın içinde cüzdanın yanı sıra pasaportunun da bulunduğu öğrenildi.

Alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarına hırsızlık anı yansıdı ancak hırsızla birlikte cüzdan ve pasaport hala bulunamadı.

MİLLİ TAKIMA GİDEMEYEBİLİR

Mısır Milli Takımı'ndan davet alacak Mohamed milli arada pasaportu olmadan Türkiye'den ayrılamayacak. Bu duruma morali bozulan Mısırlı golcü, yetkililerin sorunu çözmesini bekliyor.

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Son dakika: Mostafa Mohamed'e hırsızlık şoku! Pasaportu çalındı...
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