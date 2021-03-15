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Son dakika: Usta yazardan flaş yorumu! "3'ünü toplasan 1 santrfor etmez"

Son dakika... Süper Lig'in 30. haftasında , sahasında konuk ettiği 'ne 2-1 mağlup oldu. Novak ile öne geçen sarı-lacivertliler, Serdar Aziz (Kendi kalesine) ve Ayite'nin gollerine engel olamadı ve bu sezon 6. kez Kadıköy'de yenildi. Tarihinde ilk kez iç sahada 6 kez kaybeden Kanarya, derbisi öncesinde şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Zorlu mücadeleyi değerlendiren Sabah'ın usta yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin forvet eksikliğine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 08:58 Son Güncelleme: 15.3.2021 09:00 ABONE OL
Son dakika: Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! 3'ünü toplasan 1 santrfor etmez

Son dakika... Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 2-1 kaybederek şampiyonluk yarışında sürpriz bir puan kaybı yaşadı. Rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada Gençlerbirliği'ne kaybeden sarı-lacivertliler, gelecek hafta deplasmanda liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlı rakibine konuk olacak. 1 maç eksik olan Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen Kanarya'da kaybedilen 3 puan kadar oynanan kötü oyun da eleştiri konusu oldu.

Sabah'ın usta yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin kaybettiği maçı değerlendirirken, sarı-lacivertlilerin golcüleri Cisse, Thiam ve Samatta'yı eleştirdi. İşte Üründül'ün o yazısı...

Fenerbahçe ilk yarıyı tek kale oynadı. Oyun ilk dakikadan itibaren karşı alana yıkıldı. Yoğun baskıya ve 3. bölgedeki prese rağmen üretkenlik sağlanamadı. Çünkü geride hırsla kapanan G.Birliği, Konya gibi kısa pası tercih etmeyip takım presine takılmıyordu. F.Bahçe'nin tek pozisyonuna Osayi girdi ama ayağından açılınca kaleciyi geçemedi.

Devre sonuna doğru Sosa'nın duran topta yaptığı kavisli ortayı Trabzon'daki günlerini hatırlayan Novak, arka direkte gole çevirdi. Sonra G.Birliği ilk defa geldi. Serdar Aziz, kendi kalesine golü attı. Bunda kaleci Altay'ın da hatası vardı. Top, iki arkadaşının müdahale alanındayken kaleyi boşaltmamalıydı.

2. devreye Erol Bulut, inanılmaz bir teknik adam yanlışı ile başladı. En çok koşan Mert Hakan'ı çıkarıp, risk alınacak oyunda orta sahanın ortasını fizik açıdan hazır olmayan Gustavo ile Sosa'ya bıraktı.

Ve bu yarıda G.Birliği'nin arka arkaya kontraları başladı, 2. golü de buldular. Sonra F.Bahçe yüklendikçe G.Birliği 4 net pozisyon daha buldu ama değerlendiremedi. Altay farkı önledi.

F.Bahçe lige havlu attı. Derbinin de bir kıymeti kalmadı. Eldeki kadro mühendisliğindeki hatalar, Erol Bulut'u yanlışlara sürüklüyor. Bir defa Sosa ile Gustavo bir arada oynamaz. En iyi 10 numara Pelkas'ı yine sol açığa attı. Sonra Mert Hakan'ı sola çekip Pelkas'ı ortaya aldı. Bu kez de Mert Hakan'ın performansını bitirdi. İrfan Can oyuna girince de Pelkas'ı yine sola çekti.

Cisse, Thiam ve Samatta'yı birleştirsen bir santrfor etmiyor. Gerçekten üzücü bir tablo. Özcan Bizati'yi kutluyorum. Bir defa F.Bahçe'nin takım presine takılmamak için uzun toplarla oynamayı iyi düşünmüş. İkincisi de hem iyi oynamayıp hem de gereksiz kartlar gören Candeias ve Murat'ı arka arkaya oyundan aldı. G.Birliği adına Arda Kızıldağ da oyunun yıldızıydı.

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