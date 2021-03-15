Son dakika: Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "3'ünü toplasan 1 santrfor etmez"

2. devreye Erol Bulut, inanılmaz bir teknik adam yanlışı ile başladı. En çok koşan Mert Hakan'ı çıkarıp, risk alınacak oyunda orta sahanın ortasını fizik açıdan hazır olmayan Gustavo ile Sosa'ya bıraktı.

Ve bu yarıda G.Birliği'nin arka arkaya kontraları başladı, 2. golü de buldular. Sonra F.Bahçe yüklendikçe G.Birliği 4 net pozisyon daha buldu ama değerlendiremedi. Altay farkı önledi.