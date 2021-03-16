İdmana Mercedes ile gelen Coman’a şok ceza!

Alman devi Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman, aracının markası yüzünden ceza almakla karşı karşıya kaldı. BILD'in haberine göre Bayern Münih'in yıldızlarından Coman, antrenmana gelirken Mercedes aracı nedeniyle tesislere alınmadı. Çünkü Fransız oyuncu, kulübün araç sponsoru Audi yerine Mercedes ile geldiği için bu duruma düştü. Bayern Münih'te oyuncular; antrenman tesisi, stadyum gibi kulüple ilgili yerlere Audi marka araçları ile gelmek zorunda.

Mercedes ile tesislere gelen Coman da bu nedenle aracını dışarı park etmek durumunda kaldı. Bayern Münih'te daha önce başkan Rummenigge, sponsor firmanın araçlarıyla gelmeyenlere 50 bin Euro'luk para cezası uygulanacağını belirtmişti. Daha önce takımda Süle ve Lewandowski de antrenman tesislerine Ferrari ile gelmişlerdi. Audi ile yapılan anlaşmadan Bayern Münih, yılda 50 milyon Euro kazanmakta.