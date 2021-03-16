Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İdmana Mercedes ile gelen Coman’a şok ceza!

İdmana ile gelen Coman’a şok ceza!

'in başarılı futbolcusu Fransız oyuncu 'a kulüp tarafından şok bir ceza verildi. Antrenman tesislerine marka arabasıyla gelen Coman'a 50 bin euro para cezası verildi. Cezanın sebebi duyanları şoke ediyor. Bayern'li futbolcular tesislere ve stada sadece marka araçlarla gelebiliyor. Rakip marka olan Mercedes araçlarla gelmek yasak. Coman'a tesislere Mercedes markalı araçla geldiği için kuralları çiğnemiş oldu ve 50 bin euro para cezası verildi.

Giriş Tarihi: 16.3.2021 14:05 Son Güncelleme: 16.3.2021 14:05 ABONE OL
İdmana Mercedes ile gelen Coman’a şok ceza!

Alman devi Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman, aracının markası yüzünden ceza almakla karşı karşıya kaldı. BILD'in haberine göre Bayern Münih'in yıldızlarından Coman, antrenmana gelirken Mercedes aracı nedeniyle tesislere alınmadı. Çünkü Fransız oyuncu, kulübün araç sponsoru Audi yerine Mercedes ile geldiği için bu duruma düştü. Bayern Münih'te oyuncular; antrenman tesisi, stadyum gibi kulüple ilgili yerlere Audi marka araçları ile gelmek zorunda.

Mercedes ile tesislere gelen Coman da bu nedenle aracını dışarı park etmek durumunda kaldı. Bayern Münih'te daha önce başkan Rummenigge, sponsor firmanın araçlarıyla gelmeyenlere 50 bin Euro'luk para cezası uygulanacağını belirtmişti. Daha önce takımda Süle ve Lewandowski de antrenman tesislerine Ferrari ile gelmişlerdi. Audi ile yapılan anlaşmadan Bayern Münih, yılda 50 milyon Euro kazanmakta.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu? Bomba teklif iddiası...
Son dakika haberi | Antalya'daki katliamda korkunç detaylar ortaya çıktı! Ayak parmağıyla...
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Altına yönelik bazı tedbirler aldık
SON DAKİKA | Araç alacaklar dikkat! Otomobil satışlarında yeni dönem: Taksitli satış kapsamına alındı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! Tablo paylaşarak hedefi duyurdu...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: Her hafta biraz daha artıyor!
Ece Erken’den Demet Akalın ve Alişan için zehir zemberek sözler bu laflar kavgada söylenmez! Ece Erken’den bomba itiraflar!
SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiren kredi sistemi: Başkan Erdoğan açıklamıştı! İşte merak edilen detaylar...
Son dakika: İBB Genel Sekreteri atanan Can Akın Çağlar el altından ballı satışla bir koydu yedi aldı
Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin'e böyle veda etti! Sosyal medya paylaşımı yürek burktu
ARKADAŞINA GÖNDER
İdmana Mercedes ile gelen Coman’a şok ceza!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA