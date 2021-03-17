Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı izle! ZTK Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler...





Yılmaz, salgın döneminin ekonomik şartlarında Süper Lig kulübü yönetmenin hiç kolay olmadığını, gelirlerin neredeyse sıfıra düştüğünü ifade etti.

Göreve geldiklerinde futbol takımlarının Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunu başarıyla sürdürdük ve 55 yıllık tarihimizde 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak kulüp tarihinin rekorunu kırdık. Bu durum bizi mutlu etti. Bundan dolayı teknik direktörümüz Ersun Yanal'ı, teknik ekibi ve futbolcularımızı canıgönülden kutluyorum. Onlar bizim gururumuz oldu. Şu anda tek hedefimiz, adımızı önce Türkiye Kupası'nda finale yazdırıp ardından kupayı şehrimize getirmek."