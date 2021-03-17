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Giriş Tarihi: 17.3.2021 20:50 Son Güncelleme: 17.3.2021 20:50

maçı canlı izle! canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler...

Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı izle! ZTK Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler...

() yarı final maçları kapsamında ile yeşil sahada bir araya geliyor. Önceki gün adını finale yazdıran ’ın ardından bugünkü Antalyaspor- Alanyaspor karşılaşması sonrasında finalin diğer bir ismi belli olacak. Heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler “ maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. canlı izleme linki ve maçın ilk 11’leri.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı finalde Süper Lig ekipleri Antalyaspor ile Alanyaspor arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacak. Yarı final mücadelesinde ev sahipliği yapacak olan Antalyaspor, sahasında galip gelmek ve finale adını yazdırmak istiyor. Deplasmana gidecek olan Alanyaspor ise rakibini evinde mağlup ederek Beşiktaş'ın ardından finale çıkan takım olmak istiyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler " Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarla Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek istiyor.

ANTALYASPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE! A SPOR CANLI YAYIN

ZTK Antalyaspor Alanyaspor maçı A Spor canlı yayın izleme linki ve maçın 11'lerine ilişkin detaylar şöyle;



Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Alanyaspor yarı final maçı 17 Mart 2021 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç saatinden itibaren aşağıda yer alan canlı yayın oynatıcısına tıklayarak mücadeleyi izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

ANTALYASPOR XI: Boffin, Eren, Nuri, Podolski, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan (K), Veysel.

ALANYASPOR XI: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Tayfur, Davidson, Mustafa

ASpor CANLI YAYIN



ANTALYASPOR TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNALE ODAKLANDI

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçı kazanıp finale çıkmak istediklerini söyledi.

Antalya İş İnsanları Derneğinin (ANTİAD) bir otelde düzenlediği "ANTİAD Buluşturuyor" etkinliğinde konuşan Yılmaz, kırmızı-beyazlı kulübün yeni yönetimi olarak Antalyaspor'u hak ettiği yere getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs



Yılmaz, salgın döneminin ekonomik şartlarında Süper Lig kulübü yönetmenin hiç kolay olmadığını, gelirlerin neredeyse sıfıra düştüğünü ifade etti.

Göreve geldiklerinde futbol takımlarının Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunu başarıyla sürdürdük ve 55 yıllık tarihimizde 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak kulüp tarihinin rekorunu kırdık. Bu durum bizi mutlu etti. Bundan dolayı teknik direktörümüz Ersun Yanal'ı, teknik ekibi ve futbolcularımızı canıgönülden kutluyorum. Onlar bizim gururumuz oldu. Şu anda tek hedefimiz, adımızı önce Türkiye Kupası'nda finale yazdırıp ardından kupayı şehrimize getirmek."


ALANYASPOR, TARİHİNDE İKİNCİ KEZ YARI FİNAL MAÇINA ÇIKACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ikinci kez yarı final maçına geçen sezonki rakibi Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında çıkacak olan Aytemiz Alanyapor, galip gelerek adını finale yazdırmak istiyor.

Ligde başarılı bir performans gösteren Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçından galip ayrılmayı hedefliyor. Antalyaspor Stadı'nda saat 20.45'te karşı karşıya gelecek rakiplerin maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.


Bugüne kadar kupayı müzesine götüremeyen Alanyaspor, tarihinde 2. kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yine iki Antalya ekibi karşı karşıya gelirken çift maç eleme sistemiyle oynanan karşılaşmaların ikisini de 1-0 ve 4-0'lık skorlarla Aytemiz Alanyaspor aldı.

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Burası Kolay Kampüs
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Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı izle! ZTK Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler...
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