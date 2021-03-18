OZAN SATILACAK, 6 FARKLI BÖLGEYE TRANSFER OLACAK

Türk futbolculardan Ozan Tufan'ın EURO 2020 sonrasında gelecek tekliflere göre bonservis geliri elde etmek adına gönderilebileceği gelen bilgiler arasında... Yine maaşı yüksek isimlerden Serdar Aziz, teklif bulunursa yolların ayrılabileceği bir başka isim. Fenerbahçe'de gelecek sezon için 10 yeni oyuncunun kadroya katılması planlanıyor. Bu oyuncuların stoper, sağ bek, sol bek, orta saha, sol kanat ve santrfor bölgelerinde görev alan isimler olacağı ifade ediliyor.