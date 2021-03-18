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Giriş Tarihi: 18.3.2021 09:22 Son Güncelleme: 18.3.2021 09:23

Son dakika haberi: 'tan istifa açıklaması! derbisi öncesi 'de flaş karar

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Pazar günü derbide 'la karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör 'tan çarpıcı istifa sözleri geldi. Başkan ise flaş bir karara imza attı. Sarı-Lacivertliler'de transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'den son dakika gelişmelerini aktardı.

, Pazar günü oynayacağı derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör 'tan çarpıcı istifa açıklaması gelirken, Başkan ise flaş bir karara imza attı.

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

Sarı-Lacivertliler'de Gençlerbirliği maçında oyundan çıktıktan sonra buz tedavisi gören Filip Novak'ın sıkıntılı bir durumunun olmadığı ifade edilirken, karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi.

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

Gökhan'ın yerinde ise Nazım görev yapacak. Orta alanda da derbiye özel değişim olacak.

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

Sosa'nın fiziksel olarak zorlu karşılaşmayı kaldıramayacağını düşünen teknik heyet, bu nedenle İrfan Can'ı takıma dahil edecek.

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

Gustavo - Mert Hakan - İrfan Can orta sahasıyla maça çıkacak olan Sarı-Lacivertliler'de yine solda görev alacak.

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

Santrfor bölgesinde ise cezası biten Enner Valencia'nın yer alması bekleniyor.

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

'İSTİFA YOK, BEŞİKTAŞ'I YENER HAVAYA GİRERİZ'

Takımın kötü gidişi nedeniyle ile bağları kopma noktasına gelen teknik direktör , gözünü tamamen pazar günü ile oynayacakları maça çevirdi.

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

Derbinin son şansı olacağı konuşulan 46 yaşındaki çalıştırıcının Sarı-Lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım 'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer" dediği öğrenildi.

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

Kendisine güvendiğini belirten Bulut'un, "İstifa etmeyi kesinlikle düşünmüyorum. kötü futbol oynamıyor.

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

İstatistikler de beni destekliyor. Sadece gol sorununu çözmemiz lazım" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

ALİ KOÇ, EROL BULUT'LA GÖRÜŞECEK

Bu arada Başkan 'un bugün ile bir görüşme yapacağı bildirildi.

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

EVDE 22 PUAN KAYIP

, teknik direktör yönetiminde Süper Lig'de iç sahada oynadığı 15 maçta, 7 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti.

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

BOUPENDZA'YI İSTEYEN ÇOK

Bu arada 'nin transfer gündeminde olan Hataysporlu Aaron Boupendza için birçok takım yarış halinde. İngiliz basını, Gabonlu golcünün 7 Premier lig ekibi tarafından istendiğini belirtti.

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

Haberde, Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton, Newcastle ve West Ham'ın 24 yaşındaki forvetin peşinde olduğu kaydedildi.

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

YENİ TRANSFERLERİN YARISI GİDİYOR

Öte yandan transfer rotasını da şimdiden planlamaya başladı. Sezonun transfer rekorunu kıran sarı-lacivertliler, gelecek sezon öncesi takıma katılan bu isimlerin yarıya yakınıyla yollarını ayırıp yerlerine yeni oyuncuları dahil edecek.

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Jose Sosa, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Papiss Cisse, Kemal Ademi dışında kirada bulunan Zanka, Frey, Allahyar gibi oyuncuların da takımdan ayrılması bekleniyor.

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Başkan Ali Koç'tan flaş karar...

OZAN SATILACAK, 6 FARKLI BÖLGEYE TRANSFER OLACAK

Türk futbolculardan Ozan Tufan'ın EURO 2020 sonrasında gelecek tekliflere göre bonservis geliri elde etmek adına gönderilebileceği gelen bilgiler arasında... Yine maaşı yüksek isimlerden Serdar Aziz, teklif bulunursa yolların ayrılabileceği bir başka isim. 'de gelecek sezon için 10 yeni oyuncunun kadroya katılması planlanıyor. Bu oyuncuların stoper, sağ bek, sol bek, orta saha, sol kanat ve santrfor bölgelerinde görev alan isimler olacağı ifade ediliyor.

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Son dakika haberi: Erol Bulut'tan istifa açıklaması! Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de flaş karar
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