Fenerbahçe, Pazar günü oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Erol Bulut'tan çarpıcı istifa açıklaması gelirken, Başkan Ali Koç ise flaş bir karara imza attı.
Sarı-Lacivertliler'de Gençlerbirliği maçında oyundan çıktıktan sonra buz tedavisi gören Filip Novak'ın sıkıntılı bir durumunun olmadığı ifade edilirken, karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi.
Gökhan'ın yerinde ise Nazım görev yapacak. Orta alanda da derbiye özel değişim olacak.
Sosa'nın fiziksel olarak zorlu karşılaşmayı kaldıramayacağını düşünen teknik heyet, bu nedenle İrfan Can'ı takıma dahil edecek.
Gustavo - Mert Hakan - İrfan Can orta sahasıyla maça çıkacak olan Sarı-Lacivertliler'de Pelkas yine solda görev alacak.
Santrfor bölgesinde ise cezası biten Enner Valencia'nın yer alması bekleniyor.
'İSTİFA YOK, BEŞİKTAŞ'I YENER HAVAYA GİRERİZ'
Takımın kötü gidişi nedeniyle Fenerbahçe ile bağları kopma noktasına gelen teknik direktör Erol Bulut, gözünü tamamen pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları maça çevirdi.
Derbinin son şansı olacağı konuşulan 46 yaşındaki çalıştırıcının Sarı-Lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım Beşiktaş'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer" dediği öğrenildi.
Kendisine güvendiğini belirten Bulut'un, "İstifa etmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Fenerbahçe kötü futbol oynamıyor.
İstatistikler de beni destekliyor. Sadece gol sorununu çözmemiz lazım" ifadesini kullandığı kaydedildi.
ALİ KOÇ, EROL BULUT'LA GÖRÜŞECEK
Bu arada Başkan Ali Koç'un bugün Erol Bulut ile bir görüşme yapacağı bildirildi.
EVDE 22 PUAN KAYIP
Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'de iç sahada oynadığı 15 maçta, 7 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti.
BOUPENDZA'YI İSTEYEN ÇOK
Bu arada Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Hataysporlu Aaron Boupendza için birçok takım yarış halinde. İngiliz basını, Gabonlu golcünün 7 Premier lig ekibi tarafından istendiğini belirtti.
Haberde, Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton, Newcastle ve West Ham'ın 24 yaşındaki forvetin peşinde olduğu kaydedildi.
YENİ TRANSFERLERİN YARISI GİDİYOR
Öte yandan Fenerbahçe transfer rotasını da şimdiden planlamaya başladı. Sezonun transfer rekorunu kıran sarı-lacivertliler, gelecek sezon öncesi takıma katılan bu isimlerin yarıya yakınıyla yollarını ayırıp yerlerine yeni oyuncuları dahil edecek.
Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Jose Sosa, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Papiss Cisse, Kemal Ademi dışında kirada bulunan Zanka, Frey, Allahyar gibi oyuncuların da takımdan ayrılması bekleniyor.
OZAN SATILACAK, 6 FARKLI BÖLGEYE TRANSFER OLACAK
Türk futbolculardan Ozan Tufan'ın EURO 2020 sonrasında gelecek tekliflere göre bonservis geliri elde etmek adına gönderilebileceği gelen bilgiler arasında... Yine maaşı yüksek isimlerden Serdar Aziz, teklif bulunursa yolların ayrılabileceği bir başka isim. Fenerbahçe'de gelecek sezon için 10 yeni oyuncunun kadroya katılması planlanıyor. Bu oyuncuların stoper, sağ bek, sol bek, orta saha, sol kanat ve santrfor bölgelerinde görev alan isimler olacağı ifade ediliyor.