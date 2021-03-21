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Giriş Tarihi: 21.3.2021 14:59

Futbolda ırkçılığın son mağduru Borussia Dortmundlu oldu

AA
Futbolda ırkçılığın son mağduru Borussia Dortmundlu Jude Bellingham oldu

'un İngiliz orta saha oyuncusu , sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldığını duyurdu. İngiltere futbolunda 'de forma giyen Türk oyuncu , Manchester Unitedlı Marcus Rashford, Chelseali Reece James ve Crystal Palacelı Wilfried Zaha gibi birçok oyuncu, son dönemde sosyal medyada ırkçı içerikli mesajlara maruz kalmıştı.

Takımının Köln ile 2-2 berabere kaldığı lig karşılaşmasının ardından sosyal medyadan kendisine atılan ırkçı içerikli mesajları fotoğraflayarak paylaşan 17 yaşındaki oyuncu, "Sosyal medyada herhangi bir gün daha..." mesajını yazdı.

Borussia Dortmund, Köln, Bellingham'ın önceki takımı Birmingham City ve İngiltere Futbol Federasyonu, olayın ardından genç oyuncuya destek mesajları paylaştı.

İngiltere futbolunda Derby County'de forma giyen Türk oyuncu Kazım Kazım, Manchester Unitedlı Marcus Rashford, Chelseali Reece James ve Crystal Palacelı Wilfried Zaha gibi birçok oyuncu, son dönemde sosyal medyada ırkçı içerikli mesajlara maruz kalmıştı.

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Futbolda ırkçılığın son mağduru Borussia Dortmundlu Jude Bellingham oldu
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