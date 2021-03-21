Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milli takıma davet edilen Enes Ünal, sezonun ilk golünü attı!
Giriş Tarihi: 21.3.2021 19:33 Son Güncelleme: 21.3.2021 19:33

Milli takıma davet edilen , sezonun ilk golünü attı!

AA
Milli takıma davet edilen Enes Ünal, sezonun ilk golünü attı!

İspanya ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcumuz , karşısında takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Enes Ünal, hafta içinde de milli takıma davet edilmişti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Getafe, konuk ettiği Elche ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada Elche, 20. dakikada Pere Mila'nın golüyle öne geçerken, Getafe'nin beraberlik golü 60. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

Maçın 84. dakikasında Getafe'de Angel Rodriguez'in kullandığı penaltıda, kaleci Edgar Bahia güzel bir kurtarışla golü önledi.

Bu sezon 8. beraberliğini alan Getafe, 29 puanla 14. sırada bulunurken, Elche 25 puanla 17. sırada yer aldı.

ENES ÜNAL LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Enes Ünal, Getafe formasıyla La Liga'daki ilk golünü attı.

Milli futbolcu, 23 Haziran 2020 tarihinden (O dönem Valladolid'de oynuyordu) bu yana La Liga'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Madrid bölgesinin takımı olan Getafe'de ilk sezonunu geçiren Enes, ligde bu zamana kadar 8'i ilk 11'de, 12'si yedeklerden gelerek olmak üzere toplam 20 maçta oynadı.

Son haftalarda olduğu gibi Elche karşısında da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, 86. dakikada yerini Dario Poveda'ya bıraktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hazar Ergüçlü'den dizi setinde çirkin kapris! Partnerini beğenmeyen Hazar Ergüçlü sette kavga çıkardı iddiası!
Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...
Renk haritasında son dakika | İşte Türkiye'nin il il ve güncel koronavirüs risk haritası renk kodları!
Bige Önal'ın üvey abisi ortaya çıktı! Hayatını kaybeden Erhan Önal'ın oğlu Patrick Mölzl sessizliğini bu sözlerle bozdu
Son dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında “Sabah namazı" yalanı
Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması! 3 ay önce hayatını kaybeden eşi Nilgün Altınyay’ın ölümüyle sarsılmıştı
SON DAKİKA | Cenaze töreninde herkesi şaşırtan anlar! Cemaat bir anda buz kesti...
Kalıcı zayıflamak için 8 altın kural...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması: Lise son sınıfa...
Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli takıma davet edilen Enes Ünal, sezonun ilk golünü attı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA