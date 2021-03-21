Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Serdar Aziz'e tepki! "Bunlar nasıl profesyoneller?"

Beşiktaş şu ana kadar ki maçlar içerisinde en etkisiz hücum performansını sergiledi. Beşiktaşlı oyuncular rakipten topu çalıyorlar ancak topu hemen rakibe geri veriyor. Maçtan önce konuştuğumuz gibi bu işkenceyi çekeceğiz. Bir gol olduktan sonra heyecan artacak."