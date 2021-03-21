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Giriş Tarihi: 21.3.2021 20:05 Son Güncelleme: 21.3.2021 20:34

Son dakika: 'ndan 'e tepki! "Bunlar nasıl profesyoneller?"

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Serdar Aziz'e tepki! Bunlar nasıl profesyoneller?

Son dakika haberi... 'in 31. haftasında oynanan - derbisinin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki takımında hücum organizasyonlarında etkisiz gözüktüğü ilk yarıda, A Spor yorumcusu bir pozisyon sonrasında 'e tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de 31. hafta derbi heyecanıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışı içinde sezonun en önemli maçlarından birisi olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İlk 45 dakika boyunca iki takımında etkili atak pozisyonları yakalayamaması, oyunun orta saha mücadelesinde geçmesini sağladı. Kontrollü oyunu tercih eden Sergen Yalçın ve Erol Bulut'un ikinci yarıda neler yapacağı merakla bekleniyor.

Devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. İşte Erman Toroğlu'nun ilk yarı yorumları...

"BEŞİKTAŞ'IN HÜCUM PERFORMANSI ETKİSİZ"

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki hücum etkinliklerinin etkisiz olduğunu öne süren Erman Toroğlu, şöyle konuştu:

"Oyun rahat oynanıyor gibi gözüküyor. Sergen'de Erol'da baya gergin duruyor. Beşiktaş orta sahasında Ljajic var, Atiba ve Josef topu pek taşıyamıyor. Beşiktaş dolayısıyla fazla geriye geldi ve hücum gücü düştü.

Beşiktaş şu ana kadar ki maçlar içerisinde en etkisiz hücum performansını sergiledi. Beşiktaşlı oyuncular rakipten topu çalıyorlar ancak topu hemen rakibe geri veriyor. Maçtan önce konuştuğumuz gibi bu işkenceyi çekeceğiz. Bir gol olduktan sonra heyecan artacak."

"HAKEM İYİ YÖNETİYOR"

İlk yarı boyunca hakem Halil Umut Meler'in iyi bir yönetim ortaya koyduğunu savunan Toroğlu, Bu tip maçlarda eski hakemler sürekli düdük çalıp keserdi. Halil Umut Meler oyunu oynatıyor. Hakemin hata oranı az. İlk yarıda hakemin oyun anlayışı iyi. Türk hakemlerinden biraz daha farklı, oynatmaya çalışıyor." diye konuştu.

SERDAR AZİZ'E SERT TEPKİ

İşte Erman Toroğlu'nun Serdar Aziz'e tepki gösterdiği sözler:

"15. dakikada Serdar Aziz krampon değiştirmeye geldi. İnanamadım buna. O sırada gol olsa ne yapacaksın? Isınmaya çıktığında bütün teçhizatlarına bakman lazım."

Erman Toroğlu: Şu ana kadar ki en etkisiz Beşiktaş...

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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Serdar Aziz'e tepki! "Bunlar nasıl profesyoneller?"
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