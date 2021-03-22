Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hakem hatalarıyla 12 puan kaybettik

"FUTBOL KONUŞMAMIZA İZİN VERMİYORLAR"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynadığı Yeni Malatyaspor maçında hakem hatalarının bir kez daha futbolun önüne geçtiğini dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Hakem hatalarını konuşmaktan gerçekten bizler de sıkıldık. Ancak düzelmiyor ve düzelmesi yönündeki inancımız da artık azalıyor. Sahadaki futbolu konuşmak istiyoruz, takımımızın mücadelesini konuşmak istiyoruz ama hakemler bunların önüne geçmeyi başarıyor. Biz bugüne kadar hakemlerden en çok canı yanan takımların başında geliyoruz. Ancak hatalarda üst üste gelmeye devam ediyor. Hedef belirliyoruz, bu doğrultuda bütçe oluşturuyoruz, kulüpteki herkes bunun için gece gündüz çalışıyor, sonunda hakemlerin verdiği kararlar bunların hepsinin üzerini örtüyor. Bir camianın, şehrin emeğiyle oynamak bu kadar mı kolay? Koca Gaziantep şehrinin ve bizim artık sabrımız tükendi. Gerekenin yapılmasını herkes gibi bizler de bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR PENALTIYI BEN DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"

Yeni Malatyaspor'un attığı ikinci gol öncesi verilen penaltı kararını anlamadıklarını belirten Büyükekşi, "Karşılaşmayı VAR hakemi Fırat Aydınus mu, yoksa orta hakem Mert Güzenge mi yönetti bunu tüm Türkiye ne yazık ki anlayamadı. Rakibimiz lehine verilen ikinci penaltı kararının eşini benzerini ben hayatımda görmedim. Oyuncumuz kollarını arkasında birleştirmiş, topa arkası dönük gelip çarpıyor ama karar penaltı veriliyor. Orta hakem pozisyonu çok net görüyor korneri gösteriyor, ardından tecrübeli hakemimiz Fırat Aydınus uyarı yapıyor ve genç kardeşimiz penaltıyı veriyor. Öyleyse Kenan'a yapılan müdahaleye de penaltı verseydiniz, Tosca'ya yapılan, Miranda'ya yapılan hareketlere de kırmızı verseydiniz. Tek taraflı bir karar mekanizması olamaz. Bunu kabul etmiyoruz, böyle bir penaltı kararını inanın ben daha önce görmedim. Beşincilik yarışında bir rakibimiz bay, bir rakibimizin de mağlup olduğu haftayı bir puanla kapattık" cümlelerine yer verdi.

"VERİLMEYEN KARTLAR, YAYINLANMAYAN GÖRÜNTÜLER"

Yeni Malatyaspor karşısında skora direkt etki eden birçok hakem hatası olduğunun altını çizen Mehmet Büyükekşi, "Bu karşılaşmayı yenemeyebiliriz, hatta mağlup bile olabiliriz. Ama inanın bu şekilde kazansak bile bunları dile getirecektik. Bir takım aleyhine ne kadar hata yapılabilir onu göstermeye çalıştıklarını düşünüyorum. Rakibimizin VAR kararıyla attığı ilk golden önce oyuncumuzun gözüne dikiş atılmaya kadar giden bir hareket yapılıyor. Her şeye uyarı yapan VAR hakemi bunu görmezden geliyor, üstelik yayıncı kuruluş kamera yetersizliğinden dolayı pozisyonu net çekemediklerini söylüyor. Oyuncumuz Roderick Miranda'nın gözü o anda kör olsaydı bunun hesabını nasıl verirdik? Bize göre oldukça net olan bu faule kırmızı kart verilebilecekken oyuna devam edildi. Bu pozisyonun üzerine hakem önce korner verdi, sonra da rakibimiz penaltı kazandı Skora ilk etki bu dakikada yapılıyor. Üstelik çok konuşulması gereken bu hakem ve yayıncı kuruluş hatası konuşulmuyor bile. Karşılaşmanın özeti bile maç bittikten bir hayli süre sonra paylaşıldı. Tüm bunlar yaşanırken biz nasıl sessiz kalalım? Üstelik maçın hakemi en son 6 Mart'ta 1. Lig'de Bandırmaspor-Altınordu maçını yönetiyor ve orada da oldukça tartışılıyor. Ama sonrasında Süper Lig'de kolayca maça atanabiliyor" ifadelerini kullandı.