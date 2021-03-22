Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Ozan Tufan'dan 109 km'lik füze! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vurdu
Giriş Tarihi: 22.3.2021 07:47 Son Güncelleme: 22.3.2021 08:00

Son dakika: 'dan 109 km'lik füze! - derbisine damga vurdu

Son dakika: Ozan Tufan'dan 109 km'lik füze! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vurdu

Son dakika haberi... 'nin yıldız futbolcusu , derbisinde 89. dakikada attığı mükemmel golle takımına 1 puanı getiren isim oldu. Ozan'ın çektiği şutun saatte 109 kilometre hıza ulaştığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ozan Tufan, Beşiktaş derbisinin son dakikalarında muhteşem bir gole imza attı. 40 saniye boyunca top dolaştıran Fenerbahçe'de yapılan 12 pasın ardından topla buluşan Ozan ceza sahası önünden müthiş bir şut çıkardı. Ozan Tufan, saatte 109 kilometre hıza ulaşan şutunun ardından Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nu avlamayı başardı.

Fenerbahçeli yıldız futbolcu, bu sezon takımının Beşiktaş'a karşı attığı 4 golün 3'üne imza attı. Ozan ayrıca Süper Lig'de en çok golü de Beşiktaş'a karşı (5) kaydetti.

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Son dakika: Ozan Tufan'dan 109 km'lik füze! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vurdu
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