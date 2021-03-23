Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Mohamed'in çantasını çalan hırsız yakalandı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Giriş Tarihi: 23.3.2021 10:08 Son Güncelleme: 23.3.2021 10:11

: Mohamed'in çantasını çalan hırsız yakalandı! O anlar kameralara böyle yansıdı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Mohamed'in çantasını çalan hırsız yakalandı! O anlar kameralara böyle yansıdı

... 'ın yıldız ismi 'in içinde pasaportu ve cüzdanı bulunan çantası, Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinde çalınmıştı. Mısırlı futbolcunun çantasını yankesicilik yöntemi ile çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...

Son dakika... Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed'in alışveriş merkezinde içerisinde pasaportunun da olduğu çantasını çalan şüpheli Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cezayirli şüpheli Heccene A. (32) Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olay günü giydiği kıyafetler ile yakalandığındaki kıyafetlerinin aynı olduğu görüldü.



Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in başına gelen talihsiz olay geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta bir AVM'de meydana geldi.

İddiaya göre bir süre alışveriş yapan Mısırlı futbolcu ve bir arkadaşı ellerine kahvelerini aldılar, bir banka oturup sohbet etmeye başladılar. Bu sırada arkalarından gelen bir kişi banka bıraktıkları çantayı alarak kaçtı. Çantanın içinde cüzdanın yanı sıra pasaportunun da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da Galatasaraylı Futbolcu Mostafa Mohammed'in çantasının çalınma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

O HIRSIZ YAKALANDI

Bir süre sonra çantasının çalındığını fark eden golcü oyuncu, hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden eşkali belirlenen şüpheli, geçtiğimiz gün Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı.

Cezayirli şüpheli Heccene A. ile birlikte futbolcunun çantası da içi boş olarak bulundu. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇANTANIN ÇALINMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde şüphelinin futbolcunun arkasına oturup çantayı aldığı ve elindeki poşete koyup hızla kaçtığı görülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Erol Bulut için bomba iddia! Yeni teknik direktör için Alex de Souza detayı...
Son dakika | Ramazan ayında 22 ilde yeni kısıtlama!
Son dakika: Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'ten flaş Türkiye açıklaması: Bu kadar net konuşmanın zamanı geldi
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk SABAH'a konuştu! ‘Uzaktan eğitim kalıcı olacak’
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
Son dakika... Numan Kurtulmuş: 25 Mart'ta seçim startını veriyoruz
Dün geceki Survivor ödül oyunu kim kazandı? 22 Mart 2021 Survivor voleybol maçını kim kazandı, ödülü nedir?
SON DAKİKA: Emeklilik sisteminde 3 büyük reform: Gençlere fırsat olacak!
Son dakika: Her şey bir vefat ilanından çıktı! Bu öyle bir aşk ki...
Tunç Soyer’in 'Askıda fatura'sı yalanmış! İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 4 yaşındaki çocuğa icra takibi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mohamed'in çantasını çalan hırsız yakalandı! O anlar kameralara böyle yansıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA