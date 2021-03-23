Son dakika: Canlı yayında bomba iddia! Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş maçında alınan 1-1'lik sonuç Fenerbahçe taraftarlarını memnun etmedi. Sarı-Lacivertliler için sürpriz bir teknik direktör gündeme geldi.
Fenerbahçe taraftarları, Erol Bulut'un gönderilmesi yönündeki çağrılarını sürdürürken yönetimin bugün yapacağı toplantıda genç hocanın durumunu masaya yatıracağı belirtildi.
LOW, DALIC, FAVRE, ZICO VE OKAN BURUK'UN İSİMLERİ GEÇİYORDU
Bazı yöneticilerin sezon sonuna kadar Bulut'la devam edilmesini savunduğu, diğerlerinin ise operasyonun hemen gerçekleştirilmesini istediği gelen bilgiler arasında...
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için Joachim Löw, Zlatko Dalic, Lucien Favre ve Zico ve Okan Buruk isimleri geçiyor.
CANLI YAYINDA MARCELO GALLARDO İDDİASI
Sarı-Lacivertliler'le ilgili son iddia ise Arjantin'den geldi. Arjantinli gazeteci Martin Castilla, Fenerbahçe'nin River Plate'in hocası Marcelo Gallardo'yu takımın başına geçirmek istediği öne sürdü.
"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL EDEBİLİR"
TNT Sports kanalındaki yayınlanan futbol programında konuşan Castilla şu ifadeleri kullandı:
Gallardo teklifi kabul ederse 2014 yılından bu yana başında olduğu River Platte'ten ayrılıp, Türk futboluna geçiş yapabilir.
Tarafların birkaç gün içerisinde bir araya gelecek. Gallardo Fenerbahçe'nin teklifini kabul edebilir."
GALLARDO'NUN BAŞARILARI
Marcelo Gallardo, 2011-2012 sezonunda Nacional'i Uruguay Ligi'nde şampiyonluğa taşıdıktan sonra uzun yıllar formasını giydiği River Plate'in başına geçmişti.
2015 ve 2018 yıllarında Arjantin devine Güney Amerika'nın en büyük kupası olan Libertadores Kupası'nı kazandıran Gallardo, 2014'te de kıtanın iki numaralı kupası Sudamericana'yı River Plate müzesine getirmişti.
BARCELONA İLE DE ANILMIŞTI
River Plate ile 3 Arjantin Kupası ve 3 Arjantin Süper Kupası kazanma başarısı gösteren Gallardo'nun adı bir dönem Barcelona ile de anılmıştı.
Futbolculuk yıllardında da adı sıklıkla Türk takımlarıyla geçen Gallardo, River Plate'in yanı sıra Monaco, PSG, DC United ve Nacional formaları giyerken, Arjantin Milli Takımı ile 44 maça çıkmış ve 13 gol kaydetmişti.