Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Canlı yayında bomba iddia! Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı! Yeni teknik direktör...
Giriş Tarihi: 23.3.2021 12:30 Son Güncelleme: 23.3.2021 12:42

Son dakika: Canlı yayında bomba iddia! 'nin teklifini açıkladı! Yeni teknik direktör...

Son dakika: Canlı yayında Fenerbahçe için bomba iddia! Yeni teknik direktör...

'de son dakika gelişmesi... Beşiktaş derbisinde alınan beraberlik sonrası Fenerbahçe'de bugün yapılacak toplantıda Erol Bulut'un durumu masaya yatırılacak. Arjantin basını ise Fenerbahçe ve dünyaca ünü teknik direktörle ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

'de son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş maçında alınan 1-1'lik sonuç Fenerbahçe taraftarlarını memnun etmedi. Sarı-Lacivertliler için sürpriz bir teknik direktör gündeme geldi.

Son dakika: Canlı yayında Fenerbahçe için bomba iddia! Yeni teknik direktör...

taraftarları, Erol Bulut'un gönderilmesi yönündeki çağrılarını sürdürürken yönetimin bugün yapacağı toplantıda genç hocanın durumunu masaya yatıracağı belirtildi.

Son dakika: Canlı yayında Fenerbahçe için bomba iddia! Yeni teknik direktör...

LOW, DALIC, FAVRE, ZICO VE OKAN BURUK'UN İSİMLERİ GEÇİYORDU

Bazı yöneticilerin sezon sonuna kadar Bulut'la devam edilmesini savunduğu, diğerlerinin ise operasyonun hemen gerçekleştirilmesini istediği gelen bilgiler arasında...

Son dakika: Canlı yayında Fenerbahçe için bomba iddia! Yeni teknik direktör...

'nin teknik direktörlük görevi için , , ve ve isimleri geçiyor.

Son dakika: Canlı yayında Fenerbahçe için bomba iddia! Yeni teknik direktör...

CANLI YAYINDA MARCELO GALLARDO İDDİASI

Sarı-Lacivertliler'le ilgili son iddia ise Arjantin'den geldi. Arjantinli gazeteci , 'nin 'in hocası 'yu takımın başına geçirmek istediği öne sürdü.

Son dakika: Canlı yayında Fenerbahçe için bomba iddia! Yeni teknik direktör...

"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL EDEBİLİR"

TNT Sports kanalındaki yayınlanan futbol programında konuşan Castilla şu ifadeleri kullandı:

Son dakika: Canlı yayında Fenerbahçe için bomba iddia! Yeni teknik direktör...

" birkaç gün içerisinde Gallardo ile bir araya gelerek teklifini sunacak.

Son dakika: Canlı yayında Fenerbahçe için bomba iddia! Yeni teknik direktör...

Gallardo teklifi kabul ederse 2014 yılından bu yana başında olduğu River Platte'ten ayrılıp, Türk futboluna geçiş yapabilir.

Son dakika: Canlı yayında Fenerbahçe için bomba iddia! Yeni teknik direktör...

'nin teklifi maddi anlamda oldukça tatmin edici olacak gibi görünüyor.

Son dakika: Canlı yayında Fenerbahçe için bomba iddia! Yeni teknik direktör...

Tarafların birkaç gün içerisinde bir araya gelecek. Gallardo 'nin teklifini kabul edebilir."

Son dakika: Canlı yayında Fenerbahçe için bomba iddia! Yeni teknik direktör...

GALLARDO'NUN BAŞARILARI

, 2011-2012 sezonunda Nacional'i Uruguay Ligi'nde şampiyonluğa taşıdıktan sonra uzun yıllar formasını giydiği 'in başına geçmişti.

Son dakika: Canlı yayında Fenerbahçe için bomba iddia! Yeni teknik direktör...

2015 ve 2018 yıllarında Arjantin devine Güney Amerika'nın en büyük kupası olan Libertadores Kupası'nı kazandıran Gallardo, 2014'te de kıtanın iki numaralı kupası Sudamericana'yı müzesine getirmişti.

Son dakika: Canlı yayında Fenerbahçe için bomba iddia! Yeni teknik direktör...

BARCELONA İLE DE ANILMIŞTI

ile 3 Arjantin Kupası ve 3 Arjantin Süper Kupası kazanma başarısı gösteren Gallardo'nun adı bir dönem Barcelona ile de anılmıştı.

Son dakika: Canlı yayında Fenerbahçe için bomba iddia! Yeni teknik direktör...

Futbolculuk yıllardında da adı sıklıkla Türk takımlarıyla geçen Gallardo, 'in yanı sıra Monaco, PSG, DC United ve Nacional formaları giyerken, Arjantin Milli Takımı ile 44 maça çıkmış ve 13 gol kaydetmişti.

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