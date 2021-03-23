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Giriş Tarihi: 23.3.2021 14:10 Son Güncelleme: 23.3.2021 14:27

: Milli arada ile yollar ayrılıyor! Başkan Ali Koç ve kararını verdi...

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SON DAKİKA: Milli arada Erol Bulut ile yollar ayrılıyor! Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu kararını verdi...

'de kararı! Sarı lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Spor'da canlı yayına katılan Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılması konusunda kritik bir sürecin başladığını açıkladı. Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de önümüzdeki birkaç gün içerisinde Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıklayabileceğini belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

Az önce gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe'de çok kritik bir karar alındı! Sarı lacivertli yönetim Erol Bulut ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Milli arada Fenerbahçe ile Erol Bulut'un yolları ayrılabilir. Fenerbahçe'de oyuncular üç günlük izinde. Hem Ali Koç hem de Emre Belözoğlu takımın gidişatından memnun değil. A Spor'a bağlanan Ahmet Selim Kul son gelişmeleri aktardı.

#SONDAKİKA Fenerbahçe, milli arada Erol Bulut'un görevine son verebilir! Fenerbahçe önümüzdeki birkaç gün içinde Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıklayabilir. (Ahmet Selim Kul - A Spor)

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE EROL BULUT İLE YOLLAR AYRILABİLİR!

'Fenerbahçe şu anda üç günlük izinde. Fenerbahçe milli arada değişikliğe gidebilir. Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun bu konuyla ilgili fikirleri var. Bu konu değerlendiriliyor. Beşiktaş karşısında etkisiz bir görüntü ortaya çıktı, takımda çoşkunun olmaması, camiada taraftarın artık Erol Bulut'un kredisinin olmaması bu ihtimali güçlendiriyor. Fenerbahçe önümüzdeki birkaç gün içinde Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıklayabilir.'

SEZON SONUNA KADAR GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM OLABİLİR!

'Sezon sonuna kadar geçici bir çözüm olabilir. Takımın istenilen performansı sergileyememesi bu kararın alınmasında büyük pay sahibi oldu. Gençlerbirliği maçında alınan mağlubiyet sonrası Beşiktaş maçında da iyi oyun ortaya konmaması sonrası yönetim artık değişiklik fikrine sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'de Erol Bulut ile ilgili farklı bir karar çıkabilir.'

FENERBAHÇE DERBİLERDE GALİBİYETE HASRET KALDI

Fenerbahçe; Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı bu sezon galibiyete hasret kaldı. Rakiplerine karşı 4 maçta sadece 2 puan alabildi. Öte yandan Erol Bulut'un Beşiktaş karşısındaki kaderi de değişmedi. Beşiktaş'a karşı çıktığı 8 müsabakada 6 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Erol Bulut, siyah-beyazlılara karşı galibiyet yaşayamadı.

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda şampiyonluk yarışı yaptığı Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

-Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
-Fenerbahçe- Beşiktaş 3-4
-Fenerbahçe-Galatasaray 0-1
-Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1

FENERBAHÇE'NİN BU SEZONKİ KARNESİ

Şampiyonluk umutlarını azaltan Fenerbahçe'de istenilen galibiyetler gelmiyor. Bu sezon Kadıköy'de 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe puan durumunda 3. sırada. 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Fenerbahçe 59 puan topladı ve Galatasaray'ın 2, Beşiktaş'ın ise 5 puan gerisinde yer alıyor.

Bu sezon deplasmanda 15 maçta sadece bir yenilgi alan Fenerbahçe bu maçlarda 3 beraberlik ve 11 galibiyet alarak deplasmanda çok iyi performans gösterdi.

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Beşiktaş maçında çıkan beraberlik, Fenerbahçe taraftarlarını memnun etmedi. Sarı-lacivertli futbolseverler, Erol Bulut'un gönderilmesi yönündeki çağrılarını sürdürürken yönetimin bugün yapacağı toplantıda genç hocanın durumunu masaya yatırıldı.

Fenerbahçe'den canlı yayınla Son Dakika Haberleri: Erol Bulut Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Bazı yöneticilerin sezon sonuna kadar Bulut'la devam edilmesini savunduğu, diğerlerinin ise operasyonun hemen gerçekleştirilmesini istediği gelen bilgiler arasında. Fakat iddialar bugün yönetimin radikal bir karar alması yönünde.

Başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere tüm futbolseverler Erol Bulut hakkında verilecek kararı bekliyordu. Erol Bulut ile yolların ayrılması bekleniyor.

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