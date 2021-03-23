SON DAKİKA: Milli arada Erol Bulut ile yollar ayrılıyor! Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu kararını verdi...

Az önce gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe'de çok kritik bir karar alındı! Sarı lacivertli yönetim Erol Bulut ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Milli arada Fenerbahçe ile Erol Bulut'un yolları ayrılabilir. Fenerbahçe'de oyuncular üç günlük izinde. Hem Ali Koç hem de Emre Belözoğlu takımın gidişatından memnun değil. A Spor'a bağlanan Ahmet Selim Kul son gelişmeleri aktardı.

#SONDAKİKA Fenerbahçe, milli arada Erol Bulut'un görevine son verebilir! Fenerbahçe önümüzdeki birkaç gün içinde Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıklayabilir. (Ahmet Selim Kul - A Spor)