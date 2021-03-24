Az önce gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe'de çok kritik bir karar alındı! Sarı lacivertli yönetim Erol Bulut ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Milli arada Fenerbahçe ile Erol Bulut'un yolları ayrılabilir. Fenerbahçe'de oyuncular üç günlük izinde. Hem Ali Koç hem de Emre Belözoğlu takımın gidişatından memnun değil. A Spor'a bağlanan Ahmet Selim Kul son gelişmeleri aktardı. Fenerbahçe'de ayrılık sonrası B planı da belli oldu.

SON DAKİKA: EROL BULUT İLE YOLLAR AYRILIYOR! İŞTE YERİNE DÜŞÜNÜLEN İSİM...

Fenerbahçe, milli arada Erol Bulut'un görevine son verebilir! Fenerbahçe önümüzdeki birkaç gün içinde Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıklayabilir. İşte detaylar...