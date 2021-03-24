Zorlu yolda engelleri aşacağız

“Hayallerimizi oyuncularımızla paylaştık, bunu ortak akıl yaptık. Sportif başarıya ihtiyaç var. 3 maç çok önemli ama ilk maç daha önemli. Bu zorlu yolda engelleri aşacak gücümüz var.”
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası yolunda ilk maçın çok kritik olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, sportif başarıyaihtiyaç olduğunu ve bunu da iyi futbollabaşarmak istediklerinin altını çizdi. Dün Riva'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Güneş, hayali olan Dünya Kupası'nı oyuncularına da aşıladığını belirtirken şöyle konuştu:
EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ
"BU zorlu yolda engelleri aşacak gücümüz var. Belki üst seviyedeki organizasyonlara üst üste katılamadık ama belki bu sefer olacaktır, buna hazırlıklı olmalıyız. Eldeki şartlar içinde en iyisiniyapmak için buradayız. Hayalimizdeki hedeflereulaşmak için elimizden geleni yapacağız.Hayallerimizi oyuncularımızla paylaştık, bunuortak akıl yaptık. Çok güçlü bir rakip ile oynayacağız. Saha içinde futbolun tüm güzelliklerini ortaya koymak istiyoruz. Bu halimizle Dünya Kupası'na, Avrupa finallerine katılmışsak bunu sürekli hale getirmek için daha yetenekli isimler yetiştirmeliyiz. Başarıyı da başarısızlığı da gördük.
KEYİF ALAN TAKIM İSTİYORUZ
YENI bir vizyon çizmek istiyoruz. Sportif başarıya ihtiyaç var. 3 maç çok önemli ama ilk maç daha önemli. 2022 Dünya Kupası'na katılmak çok önemli. Sahada rezil olmayan ama havaya da girmeyen bir takım olmak istiyoruz. Keyif alanve bunu da rakibe kabulettiren bir takım istiyoruz. Johan Cruyff'un ölüm yıldönümüne maçın gelmesi de ilginç. Çok beğendiğim, yaratıcı bir isimdi..."
KİMSEDEN KORKMUYORUZ
A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, bu atmosferi özlediklerini söyledi. 35 yaşındaki futbolcu, "İnşallah yeni golcüler ve önemli oyuncular gelir. Sakatlığım tamamen geçti, Hollanda'yıda iyi analiz ettik ve 3 puanla başlamakistiyoruz. Hayalimiz, Dünya Kupası'nakatılabilmek" dedi. G.Saray'ın Norveçli oyuncusu Linnes'in, "Türkler Haaland'dan korkuyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Burak, "Haaland üst düzey bir oyuncu ama bizimdefansımız da üst düzey. Biz kimseden korkmuyoruz,güvenimiz tam" yorumunu yaptı.
İRFAN CAN VE NAZIM KADRODAN ÇIKARTILDI
A Milli Takım, bugün oynayacağı Hollanda maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu. Fenerbahçe'nin iki futbolcusuNazım Sangare ve İrfan Can Kahveci isesakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da Milli Takım kampından ayrıldı.