Zorlu yolda engelleri aşacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası yolunda ilk maçın çok kritik olduğunu söyledi.Dün Riva'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Güneş, hayali olan Dünya Kupası'nı oyuncularına da aşıladığını belirtirken şöyle konuştu:"BU zorlu yolda engelleri aşacak gücümüz var. Belki üst seviyedeki organizasyonlara üst üste katılamadık ama belki bu sefer olacaktır, buna hazırlıklı olmalıyız.Çok güçlü bir rakip ile oynayacağız. Saha içinde futbolun tüm güzelliklerini ortaya koymak istiyoruz. Bu halimizle Dünya Kupası'na, Avrupa finallerine katılmışsak bunu sürekli hale getirmek için daha yetenekli isimler yetiştirmeliyiz. Başarıyı da başarısızlığı da gördük.YENI bir vizyon çizmek istiyoruz. Sportif başarıya ihtiyaç var. 3 maç çok önemli ama ilk maç daha önemli. 2022 Dünya Kupası'na katılmak çok önemli. Sahada rezil olmayan ama havaya da girmeyen bir takım olmak istiyoruz.Johan Cruyff'un ölüm yıldönümüne maçın gelmesi de ilginç. Çok beğendiğim, yaratıcı bir isimdi..."A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, bu atmosferi özlediklerini söyledi. 35 yaşındaki futbolcu, "İnşallah yeni golcüler ve önemli oyuncular gelir." dedi. G.Saray'ın Norveçli oyuncusu Linnes'in, "Türkler Haaland'dan korkuyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Burak,yorumunu yaptı.A Milli Takım, bugün oynayacağı Hollanda maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu.kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da Milli Takım kampından ayrıldı.