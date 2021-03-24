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Giriş Tarihi: 24.3.2021

Zorlu yolda engelleri aşacağız

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Zorlu yolda engelleri aşacağız

“Hayallerimizi oyuncularımızla paylaştık, bunu ortak akıl yaptık. Sportif başarıya ihtiyaç var. 3 maç çok önemli ama ilk maç daha önemli. Bu zorlu yolda engelleri aşacak gücümüz var.”

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası yolunda ilk maçın çok kritik olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, sportif başarıya ihtiyaç olduğunu ve bunu da iyi futbolla başarmak istediklerinin altını çizdi. Dün Riva'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Güneş, hayali olan Dünya Kupası'nı oyuncularına da aşıladığını belirtirken şöyle konuştu:

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ
"BU zorlu yolda engelleri aşacak gücümüz var. Belki üst seviyedeki organizasyonlara üst üste katılamadık ama belki bu sefer olacaktır, buna hazırlıklı olmalıyız. Eldeki şartlar içinde en iyisini yapmak için buradayız. Hayalimizdeki hedeflere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Hayallerimizi oyuncularımızla paylaştık, bunu ortak akıl yaptık. Çok güçlü bir rakip ile oynayacağız. Saha içinde futbolun tüm güzelliklerini ortaya koymak istiyoruz. Bu halimizle Dünya Kupası'na, Avrupa finallerine katılmışsak bunu sürekli hale getirmek için daha yetenekli isimler yetiştirmeliyiz. Başarıyı da başarısızlığı da gördük.

KEYİF ALAN TAKIM İSTİYORUZ
YENI bir vizyon çizmek istiyoruz. Sportif başarıya ihtiyaç var. 3 maç çok önemli ama ilk maç daha önemli. 2022 Dünya Kupası'na katılmak çok önemli. Sahada rezil olmayan ama havaya da girmeyen bir takım olmak istiyoruz. Keyif alan ve bunu da rakibe kabul ettiren bir takım istiyoruz. Johan Cruyff'un ölüm yıldönümüne maçın gelmesi de ilginç. Çok beğendiğim, yaratıcı bir isimdi..."

KİMSEDEN KORKMUYORUZ
A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, bu atmosferi özlediklerini söyledi. 35 yaşındaki futbolcu, "İnşallah yeni golcüler ve önemli oyuncular gelir. Sakatlığım tamamen geçti, Hollanda'yı da iyi analiz ettik ve 3 puanla başlamak istiyoruz. Hayalimiz, Dünya Kupası'na katılabilmek" dedi. G.Saray'ın Norveçli oyuncusu Linnes'in, "Türkler Haaland'dan korkuyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Burak, "Haaland üst düzey bir oyuncu ama bizim defansımız da üst düzey. Biz kimseden korkmuyoruz, güvenimiz tam" yorumunu yaptı.

İRFAN CAN VE NAZIM KADRODAN ÇIKARTILDI
A Milli Takım, bugün oynayacağı Hollanda maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu. Fenerbahçe'nin iki futbolcusu Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci ise sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da Milli Takım kampından ayrıldı.

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