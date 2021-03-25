Fenerbahçe Başkanı Ali Koç döneminde sezonu tamamlayamadılar! 3 sezonda 5 farklı isim...

Fenerbahçe'de 2018 yılının yaz ayında Aziz Yıldırım ile girdiği başkanlık yarışından büyük bir farkla çıkarak Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı olan Ali Koç, sarı-lacivertli takımda geçirdiği 3 sezonda sportif başarıdan uzak kaldı. Görev süresi boyunca 5 farklı teknik adamla çalışan Ali Koç, son olarak sezona başladığı Erol Bulut ile de yollarını ayırdı.
Göreve geldiği ilk dönemde Aykut Kocaman ile yollarını ayırarak Hollandalı teknik adam Philip Cocu'yu takımın başına getiren Ali Koç, sportif direktör olarak takımı Damien Comolli'ye emanet etti.
PHILIP COCU DÖNEMİ
22 Haziran 2018'den, 28 Ekim 2018'e kadar takımın başında görev alan Philip Cocu, tam 10 gün boyunca teknik direktörlük görevini yürüttü. Bu süreçte sarı-lacivertli takımla 15 maça çıkan Cocu, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
15 maçta 14 puan toplayarak 0.93 maç başı puan ortalaması yakalayan Cocu, 28 Ekim 2018'de takımdan gönderildi. Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine yardımcı hoca Erwin Koeman ile yola devam edildi.
ERWIN KOEMAN DÖNEMİ
Philip Cocu'nun yerine 28 Ekim 2018'de geçici olarak görev başına gelen Koeman, sarı-lacivertlilerle 9 maça çıktı. Bu 9 maçta, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 3 galibiyet alan Koeman, 12 puan topladı. Avrupa Ligi gruplarında Slovakya 1. Ligi takımlarından Spartak Trnava'ya alınan yenilginin ardından gönderilen Koeman'ın yerine, Ersun Yanal getirildi.
ERSUN YANAL DÖNEMİ
Ali Koç döneminin en uzun süre görevde kalan teknik direktörü olan Ersun Yanal, 54 maçla bu dönemin en fazla maça çıkan teknik adamı oldu. Sarı-lacivertlilerle daha önce 1 şampiyonlukta yaşayan tecrübeli hoca, ikinci döneminde Fenerbahçe ile 2 yarım sezon geçirdi.
18-19 sezonunda Koeman'ın yerine göreve gelen Ersun Yanal, sezonu 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetle bitirdi. Ersun Yanal ile yeni 2019-2020 sezonuna da başlayan Fenerbahçe, art arda gelen kötü sonuçların ve Kadıköy'de 20 yıl sonra Galatasaray'a karşı olan yenilmezlik serisinin sona ermesinin ardından görevden alındı. Ersun Yanal'dan boşalan koltuğa, önce Zeki Murat Göle daha sonra da Tahir Karapınar oturdu.
ZEKİ MURAT GÖLE VE TAHİR KARAPINAR DÖNEMİ
Ersun Yanal'ın hemen ardından geçici olarak takımın başına geçen antrenör Zeki Murat Göle, Fenerbahçe ile 2 maça çıktı. 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Göle, yerini Tahir Karapınar'a bıraktı.
Sezonu Tahir Karapınar ile tamamlayan Fenerbahçe, 9 maça çıktığı geçici antrenörüyle 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.
EROL BULUT DÖNEMİ
Ali Koç'un görev yaptığı ilk 2 sezonda şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe, 2020-2021 sezonuna Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ikilisiyle şampiyonluk hedefiyle başladı. 20'den fazla transferin yapıldığı ve Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Sosa gibi yıldız isimlerin kadroya katıldığı sezonda, Erol Bulut'tan da beklenen başarı gelmeyince yine ayrılık yolu seçildi.
Bulut, sarı-lacivertli takımda 34 maça çıktı. 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan genç teknik adam Fenerbahçe kariyeri boyunca 1.97 puan ortalaması yakaladı.
Ligde alınan Gençlerbirliği yenilgisi ve Beşiktaş beraberliği sonrasında gönderilen Erol Bulut'un yerine sezona sportif direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu getirildi.
Başkanlığı süresince 5 farklı teknik adamla çalışan Ali Koç'un, yola çıktığı teknik adamlar sezonu tamamlayamadı.