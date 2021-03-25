Hollanda galibiyeti sonrası dikkat çeken detay: Nereden nereye! Ryan Babel...

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Giriş Tarihi: 25.3.2021 11:55 Son Güncelleme: 25.3.2021 11:56

galibiyeti sonrası dikkat çeken detay: Nereden nereye! ...

SABAH.COM.TR SPOR
Hollanda futbolu Van Nistelrooy, Van Persie ve Kluivert gibi golcüleri mumla arıyor! Ryan Babel...

son yılların en ağır mağlubiyetini milli takımımız karşısında aldı. 70. dakikaya kadar sahada varlık gösteremeyen Hollanda, iki gol bulsa da karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı. Van Basten'den 'a Roy Makaay'dan 'a forvetleriyle dikkat çeken Hollanda'nın dün akşamki kadrosu futbolseverler tarafından çok zayıf bulundu. Dün akşam Frank de Boer, Depay'ı tek forvet olarak oynattı.

Millilerimiz çok güzel bir oyunun ardından 'yı 4-2 mağlup etti. Burak Yılmaz'ın üç gol attığı karşılaşmada diğer golümüz de Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Maçın son anlarında Uğurcan Çakır, Depay'ın penaltısını kurtardı. Frank de Boer'in hem teknik adamlığı hem de kadro tercihi Hollanda basını tarafından eleştirildi. Wout Weghorst'un kadroya çağrılmaması da sürpriz olarak nitelendirildi.

Hollanda futbolu her zaman pozitif oyunuyla dikkat çekerdi fakat son yıllarda Hollanda istediği arzu ettiği oyunu bir türlü oynayamıyor. , Roy Makaay, Hasselbaink, , van Hoodjonk, gibi golcüler mumla aranıyor.

Hollanda futbolu Van Nistelrooy, Van Persie ve Kluivert gibi golcüleri mumla arıyor! Ryan Babel...

BABEL, DEPAY VE MALEN EN BÜYÜK GOL SİLAHLARI...

PSV forması giyen Malen, 'nın en büyük gol umutlarından biri olarak dikkat çekiyor. Malen dün akşam attığımız ikinci golde Okay'ı düşüren isim olarak dikkat çekti. Depay da son dakikalarda penaltı kaçırdı. Galatasaraylı , dün akşamda oyuna giremedi. Babel ayrıca Hollanda milli takımında 9 numaralı formayı giyiyor.

Hollanda futbolu Van Nistelrooy, Van Persie ve Kluivert gibi golcüleri mumla arıyor! Ryan Babel...

Aday kadroda yer alan forvetler...

(Galatasaray A.Ş.), Memphis Depay (Olympic Lyon), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Totenham Hotspur), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Calvin Stengs (AZ Alkmaar)

Hollanda futbolu Van Nistelrooy, Van Persie ve Kluivert gibi golcüleri mumla arıyor! Ryan Babel...

HOLLANDA MİLLİ TAKIMININ EFSANE GOLCÜLERİNİ HATIRLAYALIM...

PATRİCK KLUİVERT

futbolunun yetiştirdiği en büyük golcülerden olan Patrick , Ajax'ın Milan'ı mağlup edip kazandığı Şampiyonlar Ligi finalinde de golü atan isimdi. Kluivert, Barcelona'da iz bıraktı. Amsterdam doğumlu oyuncu 1998 Dünya Kupası'na da damga vurmuştu.

Hollanda futbolu Van Nistelrooy, Van Persie ve Kluivert gibi golcüleri mumla arıyor! Ryan Babel...

ROY MAKAAY

Bayern Münih ile yakaladığı başarılarla hatırlatan Roy Makaay, milli takımı rotasyonunda yer alıyordu. O kadar zengin bir hücum hattı vardı ki Makaay milli takımda uzun süre forma giyemedi.

Hollanda futbolu Van Nistelrooy, Van Persie ve Kluivert gibi golcüleri mumla arıyor! Ryan Babel...

VAN NİSTELROOY

Real Madrid, Manchester United gibi takımlarda oynayan Ruud milli takımının en önemli golcüleri arasında yer alıyordu.

Hollanda futbolu Van Nistelrooy, Van Persie ve Kluivert gibi golcüleri mumla arıyor! Ryan Babel...

VAN HOOJDONK

Fenerbahçe'nin de simge isimleri arasında yer alan Pierre, milli takımının aranan isimlerinden biriydi.

Hollanda futbolu Van Nistelrooy, Van Persie ve Kluivert gibi golcüleri mumla arıyor! Ryan Babel...

ROBİN VAN PERSİE

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya'ya attığı golün ardından 'Uçan Hollandalı' lakabını kazanan , milli takımının en çok gol atan oyuncuları arasında yer alıyor. Hollanda futbolu eski günlerini ve eski golcülerini mumla arıyor.

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Hollanda galibiyeti sonrası dikkat çeken detay: Nereden nereye! Ryan Babel...
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