Hollanda galibiyeti sonrası dikkat çeken detay: Nereden nereye! Ryan Babel...

Millilerimiz çok güzel bir oyunun ardından Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Burak Yılmaz'ın üç gol attığı karşılaşmada diğer golümüz de Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Maçın son anlarında Uğurcan Çakır, Depay'ın penaltısını kurtardı. Frank de Boer'in hem teknik adamlığı hem de kadro tercihi Hollanda basını tarafından eleştirildi. Wout Weghorst'un kadroya çağrılmaması da sürpriz olarak nitelendirildi.
Hollanda futbolu her zaman pozitif oyunuyla dikkat çekerdi fakat son yıllarda Hollanda istediği arzu ettiği oyunu bir türlü oynayamıyor. Kluivert, Roy Makaay, Hasselbaink, van Nistelrooy, van Hoodjonk, van Persie gibi golcüler mumla aranıyor.
BABEL, DEPAY VE MALEN EN BÜYÜK GOL SİLAHLARI...
PSV forması giyen Malen, Hollanda'nın en büyük gol umutlarından biri olarak dikkat çekiyor. Malen dün akşam attığımız ikinci golde Okay'ı düşüren isim olarak dikkat çekti. Depay da son dakikalarda penaltı kaçırdı. Galatasaraylı Ryan Babel, dün akşamda oyuna giremedi. Babel ayrıca Hollanda milli takımında 9 numaralı formayı giyiyor.
Aday kadroda yer alan forvetler...
Ryan Babel (Galatasaray A.Ş.), Memphis Depay (Olympic Lyon), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Totenham Hotspur), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Calvin Stengs (AZ Alkmaar)
HOLLANDA MİLLİ TAKIMININ EFSANE GOLCÜLERİNİ HATIRLAYALIM...
PATRİCK KLUİVERT
Hollanda futbolunun yetiştirdiği en büyük golcülerden olan Patrick Kluivert, Ajax'ın Milan'ı mağlup edip kazandığı Şampiyonlar Ligi finalinde de golü atan isimdi. Kluivert, Barcelona'da iz bıraktı. Amsterdam doğumlu oyuncu 1998 Dünya Kupası'na da damga vurmuştu.
ROY MAKAAY
Bayern Münih ile yakaladığı başarılarla hatırlatan Roy Makaay, Hollanda milli takımı rotasyonunda yer alıyordu. O kadar zengin bir hücum hattı vardı ki Makaay milli takımda uzun süre forma giyemedi.
VAN NİSTELROOY
Real Madrid, Manchester United gibi takımlarda oynayan Ruud Van Nistelrooy Hollanda milli takımının en önemli golcüleri arasında yer alıyordu.
VAN HOOJDONK
Fenerbahçe'nin de simge isimleri arasında yer alan Pierre, Hollanda milli takımının aranan isimlerinden biriydi.
ROBİN VAN PERSİE
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya'ya attığı golün ardından 'Uçan Hollandalı' lakabını kazanan Van Persie, Hollanda milli takımının en çok gol atan oyuncuları arasında yer alıyor. Hollanda futbolu eski günlerini ve eski golcülerini mumla arıyor.