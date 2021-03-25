Hollanda galibiyeti sonrası dikkat çeken detay: Nereden nereye! Ryan Babel...

Hollanda son yılların en ağır mağlubiyetini milli takımımız karşısında aldı. 70. dakikaya kadar sahada varlık gösteremeyen Hollanda, iki gol bulsa da karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı. Van Basten'den Kluivert'a Roy Makaay'dan Van Nistelrooy'a forvetleriyle dikkat çeken Hollanda'nın dün akşamki kadrosu futbolseverler tarafından çok zayıf bulundu. Dün akşam Frank de Boer, Depay'ı tek forvet olarak oynattı.

Millilerimiz çok güzel bir oyunun ardından Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Burak Yılmaz'ın üç gol attığı karşılaşmada diğer golümüz de Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Maçın son anlarında Uğurcan Çakır, Depay'ın penaltısını kurtardı. Frank de Boer'in hem teknik adamlığı hem de kadro tercihi Hollanda basını tarafından eleştirildi. Wout Weghorst'un kadroya çağrılmaması da sürpriz olarak nitelendirildi.

Hollanda futbolu her zaman pozitif oyunuyla dikkat çekerdi fakat son yıllarda Hollanda istediği arzu ettiği oyunu bir türlü oynayamıyor. Kluivert, Roy Makaay, Hasselbaink, van Nistelrooy, van Hoodjonk, van Persie gibi golcüler mumla aranıyor.

