Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İngiltere'den 5 gol! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları...
Giriş Tarihi: 26.3.2021 01:28 Son Güncelleme: 26.3.2021 01:52

İngiltere'den 5 gol! 'nde gecenin sonuçları...

AA
İngiltere'den 5 gol! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları...

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde B, C, F, I ve J gruplarının ilk karşılaşmaları tamamlandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk haftası sona erdi. Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde B, C, F, I ve J gruplarının ilk karşılaşmaları tamamlandı.

B Grubu maçında İsveç, ağırladığı Gürcistan'ı 35. dakikada Claesson'un attığı golle 1-0 mağlup etti.

39 yaşındaki santrfor Zlatan Ibrahimovic, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından bıraktığı İsveç Milli Takımı formasını yeniden giydi. Maça ilk 11'de başlayan Ibrahimovic, 84 dakika sahada kaldı.

Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği C Grubu müsabakasında İtalya, sahasında Kuzey İrlanda'yı 2-0 yendi. İtalya'nın golleri, 14. dakikada Berardi ve 39. dakikada Immobile'den geldi.

6 golün atıldığı I Grubu mücadelesinde ise Macaristan ile Polonya berabere kaldı. Ev sahibi Macaristan'ın gollerini Sallai, Adam Szalai, Orban, Polonya'nın gollerini ise Piatek, Jozwiak ve Lewandowski kaydetti.

Avrupa elemelerinde 2. hafta müsabakaları, 27-28 Mart'ta yapılacak.

İlk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

B GRUBU

İspanya-Yunanistan: 1-1

İsveç-Gürcistan: 1-0

C GRUBU

İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0

F GRUBU

Moldova-Faroe Adaları: 1-1

İskoçya-Avusturya: 2-2

I GRUBU

Macaristan-Polonya: 3-3

İngiltere-San Marino: 5-0

Andorra-Arnavutluk: 0-1

J GRUBU

Lihtenştayn-Ermenistan: 0-1

Almanya-İzlanda: 3-0

Romanya-Kuzey Makedonya: 3-2

EN ÇOK OKUNANLAR

Bahar Candan dehşeti yaşadı! Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 25 Mart koronavirüs verilerini açıkladı! İşte koronavirüste son durum
SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kritik toplantının ardından Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine ile bu Pazar hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda'da canlandırdığı Kumru sayesinde ortaya çıkan korkunç itirafa oyuncu sessiz kalamadı: Kahroldum!
Araç sahipleri dikkat! Türkiye'de benzin istasyonları için yeni dönem başlıyor
SON DAKİKA | Fırat Delikanlı isimli şahıs, engelli genci öldüresiye dövüp sosyal medyada paylaştı! Fırat Delikanlı gözaltına alındı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması: Salgın sona erdiğinde...
Son dakika: Denizli'de yer altından gelen ürkütücü seslerin nedeni belli oldu
Berat Kandilinde kaç gün oruç tutulur? Berat Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur?
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'den 5 gol! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA