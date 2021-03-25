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Giriş Tarihi: 25.3.2021 13:18 Son Güncelleme: 25.3.2021 13:48

La Liga Messi'yi bırakmak istemiyor! " ve marka değerini kaybettirir"

AA
La Liga Messi'yi bırakmak istemiyor! City ve PSG marka değerini kaybettirir

La Liga Başkanı , 'nin Barcelona'dan ayrılmasını istemiyor. Tebas, Messi'ye seslenerek, "Futboldaki son yıllarını düşünüyorsa Barcelona'da kalmalıdır. Barcelona'da başladı ve burada devam etmeli. veya 'e gitmesi ona marka değerini kaybettirir." dedi.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye Barcelona'da kalmasını tavsiye etti.

Tebas, Malaga kentinde katıldığı bir etkinlikte basına yaptığı açıklamada, "Messi'nin danışmanı olsam, ona Barcelona'da kalması için elinden gelen her şeyi yapmasını söylerim." dedi.

"Messi'nin kalmasını umuyorum. Futbol tarihinin en iyi futbolcusu." diyen Tebas, "Futboldaki son yıllarını düşünüyorsa Barcelona'da kalmalıdır. Barcelona'da başladı ve burada devam etmeli. Paris Saint Germain veya Manchester City'e gitmesi ona marka değerini kaybettirir." diye konuştu.

La Liga'nın tek bir futbolcuya bağlı olmaması gerektiğini kaydeden Tebas, "Rekabet kulüplere ve kadrolara bağlı. Neymar ve Ronaldo gittiğinde Fransız veya İtalyan liglerinin Avrupa'nın en iyisi olduğunu görmedim. Ligler sadece futbolculara bağlı değil. Sadece bir futbolcu ligin gidişini değiştirmez." ifadelerini kullandı.

La Liga başkanı ayrıca pandeminin gidişatına göre nisan ayı sonu veya mayıs ayı başında statlara seyirci alınması konusunun gündeme gelebileceğini söyledi.

Kovid-19 salgınından dolayı geçen 1 yılda La Liga'nın ekonomik kaybının büyük olduğunu ifade eden Tebas, "Net kaybımız 1 milyar avro ve buna gereğinden az üzülüyoruz." şeklinde konuştu.

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La Liga Messi'yi bırakmak istemiyor! "City ve PSG marka değerini kaybettirir"
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