La Liga Messi'yi bırakmak istemiyor! "City ve PSG marka değerini kaybettirir"

La Liga'nın tek bir futbolcuya bağlı olmaması gerektiğini kaydeden Tebas, "Rekabet kulüplere ve kadrolara bağlı. Neymar ve Ronaldo gittiğinde Fransız veya İtalyan liglerinin Avrupa'nın en iyisi olduğunu görmedim. Ligler sadece futbolculara bağlı değil. Sadece bir futbolcu ligin gidişini değiştirmez." ifadelerini kullandı.