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Giriş Tarihi: 26.3.2021 01:32 Son Güncelleme: 26.3.2021 01:34

'un yıldızı Bakasetas, 'a beraberliği getirdi!

DHA
Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas, Yunanistan'a beraberliği getirdi!

'un devre arasında 'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, ilk maçında milli takımına karşısında beraberliği getiren golü attı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında İspanya sahasında Yunanistan'ı konuk etti. Trabzonsporlu Bakasetas'ın attığı golle Yunanistan, İspanya deplasmanından 1 puanla döndü.

Yeni Los Carmenes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İspanya, 33'üncü dakikada Morata'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında Yunanistan penaltı kazandı.

Atışı kullanan Trabzonsporlu Bakasetas, topu ağlara gönderdi ve ülkesinin zor deplasmandan 1 puanla dönmesinde önemli rol oynadı. Bakasetas, karşılaşmanın 78'inci dakikasında ise yerini Georgios Giakoumakis'e bıraktı.

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Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas, Yunanistan'a beraberliği getirdi!
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