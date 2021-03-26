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Giriş Tarihi: 26.3.2021

Koç değirmeni

Koç değirmeni

Daha 3 yılı bile bitmeden Ali Koç yönetimi, teknik direktör değiştirme rekoruna koşuyor. Cocu, Yanal ve Koeman sonrası Bulut da gönderildi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde görevine son verilen teknik direktörler arasına Erol Bulut da eklendi. Bulut öncesinde daha önce Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal ile çalışılmış ve başarısızlık sonrası yollar ayrılmıştı. Ayrıca kısa süre de Tahir Karapınar teknik adamlık koltuğuna oturmuştu. Öte yandan Ali Koç döneminde sportif direktörlük görevine getirilen Damien Comolli de yaklaşık 1,5 yıl sonra gönderildi.

8 AYDA 3 FARKLI GÖREV!
EROL Bulut'un gönderilmesiyle Emre Belözoğlu, 8 ay içinde Fenerbahçe'de 3 farklı konumda görev almış oldu. 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan sonra yeşil sahalara veda eden tecrübeli yıldız, 28 Ekim'de sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlük görevine getirilmişti. Belözoğlu dün ise sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Emre Belözoğlu'nun pro-lisansı olmaması nedeniyle geçen sezon son 8 haftada takımın başına geçen 53 yaşındaki antrenör Tahir Karapınar'ın tekrar kulübede olması bekleniyor.

YÜZDE 90 LÖW!
JOACHIM LÖW: Almanya Milli Takımı'na bu yaz düzenlenecek EURO 2020 sonrasında veda edecek olan Löw ile ilk temaslar kuruldu. Yönetimin liste başında Dünya Kupası apoletli çalıştırıcı var. MARCELO GALLARDO: River Plate ile 2 kez Copa Libertadores'i kazanan Arjantinli çalıştırıcı, yönetimin en çok istediği isimlerden. 45 yaşındaki Gallardo ile F.Bahçe'nin anlaşmaya çok yakın olduğu geçtiğimiz günlerde Arjantin basınında manşetlere taşınmıştı. Gallardo'nun yıllık 8 milyon Euro'luk maaşı ise bu ismin önündeki en büyük engel.

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