Koç değirmeni

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde görevine son verilen teknik direktörler arasına Erol Bulut da eklendi. Bulut öncesinde daha önce Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal ile çalışılmış ve başarısızlık sonrası yollar ayrılmıştı. Ayrıca kısa süre de Tahir Karapınar teknik adamlık koltuğuna oturmuştu.EROL Bulut'un gönderilmesiyle Emre Belözoğlu, 8 ay içinde Fenerbahçe'de 3 farklı konumda görev almış oldu.Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan sonra yeşil sahalara veda eden tecrübeli yıldız,sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlük görevine getirilmişti. Belözoğlu dün ise sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturdu.geçen sezon son 8 haftada takımın başına geçen 53 yaşındaki antrenör Tahir Karapınar'ın tekrar kulübede olması bekleniyor.JOACHIM LÖW: Almanya Milli Takımı'na bu yaz düzenlenecek EURO 2020 sonrasında veda edecek olan Löw ile ilk temaslar kuruldu. Yönetimin liste başında Dünya Kupası apoletli çalıştırıcı var. MARCELO GALLARDO: River Plate ile 2 kez Copa Libertadores'i kazanan Arjantinli çalıştırıcı, yönetimin en çok istediği isimlerden. 45 yaşındaki Gallardo ile F.Bahçe'nin anlaşmaya çok yakın olduğu geçtiğimiz günlerde Arjantin basınında manşetlere taşınmıştı. Gallardo'nun yıllık 8 milyon Euro'luk maaşı ise bu ismin önündeki en büyük engel.