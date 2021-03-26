Son dakika: Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Marega için sezon sonu bekleniyor...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Erol Bulut yönetiminde başlayan Fenerbahçe, sezon başında transfer edilen Samatta, Kemal Ademi, Papiss Cisse gibi golcülerinden beklediği katkıyı alamadı. Gol yollarında eksik kalan forvet oyuncuları dolayısıyla birçok maçta sorun yaşayan sarı-lacivertli takım, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte yeni sezon için transfer çalışmalarını da hızlandırdı.
Devre arasında da adı Fenerbahçe ile anılan Porto'nun golcü oyuncusu Moussa Marega, yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Marega'ya olan ilgisini yeniden dile getirdi.
SEZON SONU BEKLENİYOR
Nicolo Schira'nın haberine göre, Porto ile bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmayan Marega, Portekiz ekibinin 2023'e kadar olan sözleşme teklifinde de henüz anlaşmaya varabilmiş değil.
Bu nedenle Fenerbahçe'nin ilgisinin yeniden canlandığını yazan Schira, sarı-lacivertlilerin oyuncunun sözleşmesinin bitmesini bekleyerek sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmaya çalışacağını söyledi.
29 yaşındaki Malili forvet Marega, bu sezon Porto formasıyla 37 maça çıktı ve 11 gol kaydetti. En golcü sezonlarından birisini 17/18 sezonunda yaşayan Marega, o dönem Portekiz Ligi'nde 22 gol ve 5 asistle oynamıştı.
FENERBAHÇE GOLCÜLERİ YETERSİZ KALDI
Fenerbahçe ise sezon başında kadrosuna kattığı Samatta, Cisse ve Ademi gibi golcü oyunculardan yalnızca 9 gol katkısı alabilmişti. 5 gol Samatta kaydederken, 4 gol ise Cisse kaydetti. Devre arasında Karagümrük'e kiralanan Ademi'nin ise gol katkısı bulunmuyor.