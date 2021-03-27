Son dakika: Ali Koç Fenerbahçe'sinde acı tablo! Harcanan paralar 17 takımdan fazla...

Fenerbahçe üç sezonda 5 kez lider olurken, aynı dönemde kendisinden çok daha az harcayan Galatasaray 17, Beşiktaş ise 10 defa lider oldu. Şampiyonluk hasretini dindiremeyen Kanarya, 5 kez liderlik koltuğunda oturduğu bu üç sezonda 4 haftayı da küme düşme hattında tamamladı.