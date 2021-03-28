Türkiye Tufanı

İspanya’daki maça hızlı başlayan Ay-Yıldızlılar, 4. dakikada Ozan Tufan’la öne geçti. Çağlar Söyüncü, 28’de uzun Norveç savunmasının arasından yükselerek kafayla skoru perçinledi
Biziböyle alıştırmamışlardı... Biz son dakika golleri, 3 maçtan çıkacak sonuçlara göre turnuvalara gitmeye alışmış bir ülkeyiz. Bu yaşadığımız futbol iklimiiçin söyleyecek söz bulamamamızda bundan dolayı. 4'te Yusuf Yazıcı'nın soldan kestiği ortada Ozan Tufan topu direk dibinden ağlara yollayınca maç da bizim için açıldı. İlk 20 dakikada alan daralttık, Haaland&Sörloth 'Topla buluşmasın' diye rakibin derinlik bulmasına izin vermedik. 28'de Yusuf'un bu kez sağ kanattan kullandığı kornerde Çağlar'ın havada asılı kalarak yaptığı kafa vuruşu Norveç'in şoka girmesine neden oldu. Topu rakibe bırakanve zaman zaman hücumpresi ile Norveç'e sorun yaratan Ay-Yıldızlılar'da, Hollanda maçının füzecisi Ozan Tufan, 59'da ceza sahası dışından topa öyle bir kavis verdi ki topun dönüşü 'BizimÇocuklar'ın da zaferini perçinleyen gol olarak ağlarla buluştu.
BİZ KİMSEDEN KORKMAYIZ Haaland'a adım attırmayan Çağlar, "Maç öncesi sosyal medyada bizim için 'korkuyorlar' algısı yaptılar. Biz kimseyi kendimizden ne büyük ne de küçük görüyoruz. Bunun cevabını da sahada verdik. Şu andaki hedefimiz Letonya. O maçı da kazanmak istiyoruz" dedi. İki golle şov yapan Ozan ise "Uzaktan şutlara özel olarak çalışıyorum. Bunun meyvelerini de böyle maçlarda yiyoruz. Kazandığımız için çok mutluyuz"ifadelerini kullandı.
SIRADA LETONYA VAR
A Milli Takımımız, gruptaki üçüncü maçını Letonya ile salı günü oynayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
HOLLANDA VE KARADAĞ KAZANDI
Dünya Kupası elemelerine 4-2'lik Türkiye şoku ile başlayan Hollanda, ilk galibiyetini Letonya'dan 2-0'lık skorla aldı. Portakallar'ın gollerini Steven Berghuis ve Luuk de Jong kaydetti. Karadağ ise Cebelitarık'ı Fatos Berqiraj, Marko Simic,Zarko Tomasevic ve StevanJovetic'in golleriyle 4-1 yendi. Cebelitarık'ın tek sayısı Reece Styche'nin penaltı vuruşundan geldi.