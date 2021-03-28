Türkiye Tufanı

Biziböyle alıştırmamışlardı... Biz son dakika golleri, 3 maçtan çıkacak sonuçlara göre turnuvalara gitmeye alışmış bir ülkeyiz.4'te Yusuf Yazıcı'nın soldan kestiği ortada Ozan Tufan topu direk dibinden ağlara yollayınca maç da bizim için açıldı. İlk 20 dakikada alan daralttık, Haaland&Sörloth 'Topla buluşmasın' diye rakibin derinlik bulmasına izin vermedik. 28'de Yusuf'un bu kez sağ kanattan kullandığı kornerde Çağlar'ın havada asılı kalarak yaptığı kafa vuruşu Norveç'in şoka girmesine neden oldu.Ay-Yıldızlılar'da, Hollanda maçının füzecisi Ozan Tufan, 59'da ceza sahası dışından topa öyle bir kavis verdi ki topun dönüşüın da zaferini perçinleyen gol olarak ağlarla buluştu.A Milli Takımımız, gruptaki üçüncü maçını Letonya ile salı günü oynayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.Dünya Kupası elemelerine 4-2'lik Türkiye şoku ile başlayan Hollanda, ilk galibiyetini Letonya'dan 2-0'lık skorla aldı. Portakallar'ın gollerinivekaydetti. Karadağ ise Cebelitarık'ıvegolleriyle 4-1 yendi. Cebelitarık'ın tek sayısı Reece Styche'nin penaltı vuruşundan geldi.