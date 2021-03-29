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Giriş Tarihi: 29.3.2021

Milli takım notları

Milli takım notları
Riva Tesisleri'nde Koronavirüs alarmı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarına dün akşam Riva'da bulunan tesislerde yaptığı antrenmanla başladı. Norveç karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular rejenerasyon programına bağlı kalırken, Ay-Yıldızlı ekibimize kötü bir haber de geldi. Rutin yapılan Koronavirüs testlerinde 3 oyuncu pozitif çıktı. Bunun üzerine önlemler daha da sıkılaştırıldı. Bu sabah yeniden tüm futbolcular ve teknik kadroya test yapılacağı bildirildi.

Çağlar ile Kaan yeni duvar oldu
NORVEÇ'E karşı üstün bir oyunla 3-0'lık net galibiyet alan millilerimiz savunmada da farkını ortaya koydu. Haaland ve Sörloth'a gol şansı tanımayan Ay-Yıldızlılar'ın performansı istatistiklere yansıdı. Haaland'a adım attırmayan Çağlar Söyüncü, 5 uzaklaştırma, 2 şut engelleme ile öne çıkan isim oldu. Çağlar'ın savunma önderliğine eşlik eden Kaan Ayhan ise 2 pas arası, 2 uzaklaştırma, 6 isabetli uzun pas ve 2 hava topu mücadelesi kazandı.

Gizli kahraman OKAY YOKUŞLU
CELTA Vigo'dan kiralık olarak West Bromwich'e transfer olan Okay Yokuşlu'nun performansı İspanyol ekibinde sevinç yarattı. 27 yaşındaki oyuncu ile 2023 sezonu sonuna kadar anlaşması olan Celta Vigo'nun taraftarı sosyal medyadan oyuncunun durumu sonrasında sevinç çığlıkları atarken, Türkiye'nin gizli kahramanı olarak gösterildi. Kariyeri boyunca 30 kez A Milli Takım formasını sırtına geçiren Okay, 1 kez de ağları havalandırmıştı.

Kadın hakemler TARIH YAZIYOR!
DÜNYA Kupası elemelerinde Hollanda- Letonya maçı ile boy gösteren Stephanie Frappart'un başarılı yönetiminin ardından alkışlar da Fransız hakeme yöneldi. Avrupa medyası 37 yaşındaki hakemin yönetimi sonrasında kadınların önünün açıldığını vurgularken, İngiliz medyası ise "Tarih yazıyorlar" diyerek dün akşam oynanan Avusturya-Faroe Adaları maçını yöneten Ukraynalı orta hakem Kateryna Monzul ile birlikte ikilinin finallere bile gidebileceğini yazdı.

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Milli takım notları
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