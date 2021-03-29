Milli takım notları

A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarına dün akşam Riva'da bulunan tesislerde yaptığı antrenmanla başladı. Norveç karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular rejenerasyon programına bağlı kalırken, Ay-Yıldızlı ekibimize kötü bir haber de geldi.Bunun üzerine önlemler daha da sıkılaştırıldı. Bu sabah yeniden tüm futbolcular ve teknik kadroya test yapılacağı bildirildi.NORVEÇ'E karşı üstün bir oyunla 3-0'lık net galibiyet alan millilerimiz savunmada da farkını ortaya koydu. Haaland ve Sörloth'a gol şansı tanımayan Ay-Yıldızlılar'ın performansı istatistiklere yansıdı. Haaland'a adım attırmayan Çağlar Söyüncü, 5 uzaklaştırma, 2 şut engelleme ile öne çıkan isim oldu.CELTA Vigo'dan kiralık olarak West Bromwich'e transfer olan'nun performansı İspanyol ekibinde sevinç yarattı. 27 yaşındaki oyuncu ile 2023 sezonu sonuna kadar anlaşması olan Celta Vigo'nun taraftarı sosyal medyadan oyuncunun durumu sonrasında sevinç çığlıkları atarken, Türkiye'nin gizli kahramanı olarak gösterildi. Kariyeri boyuncaDÜNYA Kupası elemelerinde Hollanda- Letonya maçı ile boy gösteren Stephanie Frappart'un başarılı yönetiminin ardından alkışlar da Fransız hakeme yöneldi. Avrupa medyası 37 yaşındaki hakemin yönetimi sonrasında kadınların önünün açıldığını vurgularken, İngiliz medyası isediyerek dün akşam oynanan