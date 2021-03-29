Ronaldo’yu çıldırttılar

A Grubu'nda Sırbistan ile Portekiz maçındaki çizgi tartışması, ortalığı karıştırdı. Maçın uzatma anlarında Cristiano Ronaldo'nun vuruşunda kaleciyi geçen top ağlara doğru giderken, Sırp savunmacı Stefan Mitrovic meşin yuvarlağı çıkardı. Topun çizgiyi geçtiğini gören Ronaldo, sevinmeye bile başladı ancak hakem Danny Makkelie'nin golüvermemesi sinirleri gerdi. VAR uygulamasının olmaması nedeniyle pozisyon incelenemezken gollerinin geçersiz sayılmasına isyan eden Ronaldo, önce hakemle tartıştı ardından da kaptanlık bandını çıkarıp atarak sahayı terk etti. Portekiz basını ise yaşananları manşetine taşıyıp "Hırsızlık" başlıklarını kullandı.