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Giriş Tarihi: 29.3.2021 16:44 Son Güncelleme: 29.3.2021 16:51

Son dakika: Ronaldo çılgına dönmüştü! 'i yakan hakem konuştu!

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Ronaldo çılgına dönmüştü! Portekiz'i yakan hakem Danny Makkelie konuştu!

Son dakika... grup eleme maçında ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2 sona ermişti. Ancak karşılaşmaya damga vuran pozisyon ise Ronaldo'nun 90+3'te attığı golün geçirsiz sayılmasıydı. Ronaldo'nun kaleye yuvarladığı topu Sırbistan savunması çıkarmış ancak meşin yuvarlak çizgiyi geçmişti. Portekizli yıldız sevinirken Hollandalı hakem ise topun çizgiyi geçmediğini ifade ederek iptal kararı vermişti. 38 yaşındaki hakem, o pozisyonla ilgili ABola'ya konuştu. İşte detaylar...

Sabah Spor - DIŞ HABER! Son dakika... Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için grup eleme maçları başladı. Birbirinden zorlu maçlara sahne olan grup müsabakalarında geçtiğimiz gün çok tartışılan bir karşılaşma oynandı. Sırbistan'ın Portekiz'i konuk ettiği ve 2-2 sona eren maçın son dakikalarında yaşanan pozisyon futbol dünyasını ayağa kaldırdı. Ronaldo'nun golünde topun çizgiyi geçmediği yönünde karar veren Danny Makkelie Portekiz'de büyük tepki çekti.

Hollandalı hakem, olay maçla ilgili Portekiz basınına konuştu. Top çizgiyi geçmesine rağmen Ronaldo'nun golünü geçersiz sayan 38 yaşındaki deneyimli hakem, ABola'ya açıklamalarda bulundu.

Portekiz cephesinden özür dileyen Danny Makkelie, "FIFA kurallarına uygun olarak söyleyebileceğim tek şey; Fernando Santos ve Portekiz Milli Takımı'ndan özür dilemek. Biz hakemler olarak her zaman doğru kararlar vermek için çok çalışıyoruz. Bu tip haberlerin içerisinde olmak bizi de mutlu etmiyor." ifadelerini kullandı.

RONALDO'YA CEZA KAPIDA

Dünya Kupası Elemeleri Sırbistan-Portekiz mücadelesinde 90+3'te Cristiano Ronaldo'nun şutu gol değeri kazanmazken, karar sinirlenip itiraz eden yıldız ismin maç bitmemişken kaptanlık pazubandını fırlatmasına ceza yolda.

Corriere dello Sport, 36 yaşındaki futbolcunun tepkisini FIFA 'saldırgan veya şiddet içeren davranış' olarak ele alırsa ceza alabileceğini açıkladı. FIFA Disiplin Yasası'nın 11. maddesi kuralının ihlal edilip edilmediği araştırılıyor. Ronaldo suçlu bulunması halinde en az 1-2 maç ceza alabilir.

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Ronaldo'nun hakeme kızıp kaptanlık pazu bandını yere atması Portekiz cephesinde olay oldu. Bir dönem Galatasaray forması giyen Fernando Meira, Portekizli yıldız Ronaldo'yu eleştirdi.

Meira, "Cristiano Ronaldo, Sırbistan maçında son dakikalarda çizgiyi geçen topu gol verilmedi diye Portekiz Milli Takımı'nın kaptanlık bandını yere atıp, soyunma odasına gidemez. Ben de onunla aynı fikirdeyim, top çizgiyi geçti ama bu kadar önemli bir isim bunu yapamaz. Yaptığı asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

MAÇ 2-2 SONA ERMİŞTİ!

A Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Sırbistan karşısında Diogo Jota'nın 11. ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatmıştı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Sırbistan, 46. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 60. dakikada Kostic'in ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirmiş ve karşılaşma bu skorla sona ermişti.

Grubun diğer karşılaşmasında Lüksemburg, 85. dakikada Rodrigues'in fileleri havalandırmasıyla deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek önemli bir sürprize imza atmıştı.

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Son dakika: Ronaldo çılgına dönmüştü! Portekiz'i yakan hakem Danny Makkelie konuştu!
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