Son dakika: Ronaldo çılgına dönmüştü! Portekiz'i yakan hakem Danny Makkelie konuştu!

Portekiz cephesinden özür dileyen Danny Makkelie, "FIFA kurallarına uygun olarak söyleyebileceğim tek şey; Fernando Santos ve Portekiz Milli Takımı'ndan özür dilemek. Biz hakemler olarak her zaman doğru kararlar vermek için çok çalışıyoruz. Bu tip haberlerin içerisinde olmak bizi de mutlu etmiyor." ifadelerini kullandı.