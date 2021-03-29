Son dakika: Şenol Güneş açıkladı: milli takımdan 8 oyuncu ayrıldı, 3 oyuncu kadroya alındı!

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Şenol Güneş'in basın toplatısındaki açıklamaları;
"RAKİP BİLİNMEYEN BİR TAKIM"
''Seyahatler, uykusuzluklar, bütün bunları düşünüyoruz. Bazen idmanlarda serbest bırakıyoruz, toplantı yapmıyoruz. Futbolcuların fiziksel ve zihinsel dinlenmesi için çalışıyoruz. Rakip de bilinmeyen bir takım. Biz futbola meraklı bir ülkeyiz."
"Örneğin Norveç'i herkes tanıyor. Bu Hollanda için de geçerli ama Letonya için geçerli değil. Bu maç farklı bir maç olacaktır. Zor bir maç olacak. Oyun disiplininden kopmayan bir takım olacağız. Rakibimiz sabırla ve inatla merkezi kapatıp bu şekilde oynayabilen bir takım''
''KADRODAN 8 OYUNCU AYRILDI 3 OYUNCU DAHİL OLDU"
''Şu an iki rakibimize karşı puan avantajımız var. Diğer ülkeleri de yendiğimizde çok ciddi bir avantaj olur. Letonya, Karadağ ve Cebelitarık'ı ikişer maçta da yenersek diğer maçlarda beraberlik bile bizim için iyi olabilir. İlk kadro açıklandığında 28 oyuncuyduk, şimdi 20 kişi kaldık."
KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER BELLİ OLDU!
Milli Takım kadrosundan çıkarılan isimler Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Kaan Ayhan, Emre Kılınç.
Daha önce de İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Zeki Çelik kadrodan çıkarılmıştı.
"Üç yeni oyuncu kadroya ekledik. Bu şekilde 23 kişiyi tamamlıyoruz. Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Altınordu'dan Enes'i dahil ettik''
"BAŞARILAR YENİ NESLİN FUTBOLA İLGİSİNİ ARTIRACAKTIR"
''Biz eğer Dünya Kupası'na katılırsak üst üste iki turnuvada oynayacak bu oyuncular. Zaten önleri açık ama daha da açılacak. Dünya Kupası'nda üçüncü olduk ama dünya üçüncüsü olamadık. Başarılar yeni neslin futbola ilgisini artıracaktır. Bu da istihdamı artıracaktır."
"Bu çocuklar gelecek nesiller için idol olacaktır. Tıpkı 2002'deki arkadaşların yaptığı gibi. Arada takılmalar oldu ama 2008'de yine başarılı olduk. Türkiye futbolcu yetiştirir, hoca yetiştirir. Birbirimizi yemeden yaparsak başarırız."
''2004'TEKİ LETONYA MAÇI OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA OYNANDI''
''Hedeflerimiz belli. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Futbolcularımızla da sürekli bunu paylaşıyoruz. Her maç bizim için farklı. Letonya iyi bir takım. Bir maçtan ders çıkarmak değil, oynadığımız oyunlardan ders çıkaracağız."
"O gün başarısız olduk (2004'teki Letonya maçı). Olağanüstü şartlarda oynadık orada, buz gibi bir sahada oynadık. Hakemlerle ve rakiplerle ilgili krampon kavgası yaptık. İlk maçta aldığımız 1-0'lık sonuç bizi hayal kırıklığına uğrattı. İkinci maçta 2-0'a rağmen az gelip iki gol attılar."
Zaten bu yüzden dikkatli olmalıyız. Az gelip başarılı olabiliyorlar. Hollanda daha yumuşak bir takımdı, Letonya daha farklı. Biz top oynamak isteyen bir takım olarak fiziksel temastan etkilenebiliyoruz. Oyuncular bunlara göre oynayacaklar. Tekmelere kafa koyacağız, hakemin kararına saygı duyacağız. Bu şekilde başarılı olacağımızı düşünüyorum''