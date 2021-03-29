Son dakika: Şenol Güneş açıkladı: milli takımdan 8 oyuncu ayrıldı, 3 oyuncu kadroya alındı!

"Örneğin Norveç'i herkes tanıyor. Bu Hollanda için de geçerli ama Letonya için geçerli değil. Bu maç farklı bir maç olacaktır. Zor bir maç olacak. Oyun disiplininden kopmayan bir takım olacağız. Rakibimiz sabırla ve inatla merkezi kapatıp bu şekilde oynayabilen bir takım''