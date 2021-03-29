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Giriş Tarihi: 29.3.2021 11:00 Son Güncelleme: 29.3.2021 11:07

Son dakika: Trabzonsporlu dünya devini büyüledi! Olay transfer iddiası

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünyaca ünlü kulübü büyüledi! Transfer teklifi geliyor

Son dakika haberi... 'dan sonra 'da da kaleyi devralan , maçındaki performansıyla dünyaca ünlü kulübü büyüledi. İngiliz basını, ve 'u durduran Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a teklif yapılacağını duyurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

'da gösterdiği performans sonrası 'da da kaleyi devralan performansıyla göz kamaştırıyor.

Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünyaca ünlü kulübü büyüledi! Transfer teklifi geliyor

Genç file bekçisi, 3-0 kazandığımız mücadelede 150 milyon Euro'luk Haaland-Sörloth ikilisine gol izni vermemişti.

Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünyaca ünlü kulübü büyüledi! Transfer teklifi geliyor

LIVERPOOL SCOUTLARI ÇOK ETKİLENDİ

Daily Express'in haberine göre; scoutları, -Türkiye maçında 'ı izledi.

Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünyaca ünlü kulübü büyüledi! Transfer teklifi geliyor

Haberde Uğurcan'dan çok etkilenen 'un 'a transfer teklifinde bulunulacağı iddia edildi.

Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünyaca ünlü kulübü büyüledi! Transfer teklifi geliyor

UĞURCAN ÇAKIR, CHELSEA'YE GİDİYORDU

Uğurcan'ın Alisson Becker'e iyi bir alternatif olacağı belirtilen haberde, Trabzonsporlu kalecinin daha önce Chelsea'ye imza atmak üzere olduğu vurgulandı.

Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünyaca ünlü kulübü büyüledi! Transfer teklifi geliyor

"BENİM DE KULAĞIMA TEKLİFLER GELDİ"

transfer iddialarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünyaca ünlü kulübü büyüledi! Transfer teklifi geliyor

"Eğer 'da üst düzey bir performans sergilerseniz ve üst sıralara oynarsanız mutlaka transfer teklifi gelir.

Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünyaca ünlü kulübü büyüledi! Transfer teklifi geliyor

Benim de kulağıma transfer teklifleri geldi. Çok yazıldı, çizildi ama aklım hiçbir zaman karışmadı. Çünkü ben 'un oyuncusuyum.

Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünyaca ünlü kulübü büyüledi! Transfer teklifi geliyor

Şu anda 'dayım ve Trabzonspor'un başarısı için her şeyi yapacağım. 'Gitti', 'gidiyor', 'geldi' gibi haberler benim kafamı karıştırmıyor.

Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünyaca ünlü kulübü büyüledi! Transfer teklifi geliyor

Ben buradayım ve işimi yapmaya devam edeceğim. Teklif gelirse yönetim kurulumuz, antrenörlerimiz değerlendirir ve bir karar alınır."

Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünyaca ünlü kulübü büyüledi! Transfer teklifi geliyor

HAALAND VE MALEN DA LİSTEDE

Haberde ayrıca 'un 'ı da istediği ve bu transferin İngiliz devine 180 milyon Euro'ya mal olabileceği belirtildi.

Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünyaca ünlü kulübü büyüledi! Transfer teklifi geliyor

'un sözleşmesinde "2022 yılında 75 milyon Euro'ya serbest kalabilir" maddesi olan Haaland'ı bu sezon daha fazla para kazanmak için elinden çıkarabileceği yazıldı.

Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünyaca ünlü kulübü büyüledi! Transfer teklifi geliyor

İngiliz ekibinin ayrıca PSV Eindhoven forması giyen 'ın transferi için de çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünya devini büyüledi! Olay transfer iddiası
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