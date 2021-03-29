Trabzonspor'da gösterdiği performans sonrası A Milli Takım'da da kaleyi devralan Uğurcan Çakır performansıyla göz kamaştırıyor.
Genç file bekçisi, 3-0 kazandığımız mücadelede 150 milyon Euro'luk Haaland-Sörloth ikilisine gol izni vermemişti.
LIVERPOOL SCOUTLARI ÇOK ETKİLENDİ
Daily Express'in haberine göre; Liverpool scoutları, Norveç-Türkiye maçında Uğurcan Çakır'ı izledi.
Haberde Uğurcan'dan çok etkilenen Liverpool'un Trabzonspor'a transfer teklifinde bulunulacağı iddia edildi.
UĞURCAN ÇAKIR, CHELSEA'YE GİDİYORDU
Uğurcan'ın Alisson Becker'e iyi bir alternatif olacağı belirtilen haberde, Trabzonsporlu kalecinin daha önce Chelsea'ye imza atmak üzere olduğu vurgulandı.
"BENİM DE KULAĞIMA TEKLİFLER GELDİ"
Uğurcan Çakır transfer iddialarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Eğer Trabzonspor'da üst düzey bir performans sergilerseniz ve üst sıralara oynarsanız mutlaka transfer teklifi gelir.
Benim de kulağıma transfer teklifleri geldi. Çok yazıldı, çizildi ama aklım hiçbir zaman karışmadı. Çünkü ben Trabzonspor'un oyuncusuyum.
Şu anda Trabzonspor'dayım ve Trabzonspor'un başarısı için her şeyi yapacağım. 'Gitti', 'gidiyor', 'geldi' gibi haberler benim kafamı karıştırmıyor.
Ben buradayım ve işimi yapmaya devam edeceğim. Teklif gelirse yönetim kurulumuz, antrenörlerimiz değerlendirir ve bir karar alınır."
HAALAND VE MALEN DA LİSTEDE
Haberde ayrıca Liverpool'un Erling Haaland'ı da istediği ve bu transferin İngiliz devine 180 milyon Euro'ya mal olabileceği belirtildi.
Borussia Dortmund'un sözleşmesinde "2022 yılında 75 milyon Euro'ya serbest kalabilir" maddesi olan Haaland'ı bu sezon daha fazla para kazanmak için elinden çıkarabileceği yazıldı.
İngiliz ekibinin ayrıca PSV Eindhoven forması giyen Donyell Malen'ın transferi için de çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.