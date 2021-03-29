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Giriş Tarihi: 29.3.2021 10:29

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen 'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti

Süper Lig'de Karabükspor, Kasımpaşa formaları giyen 'ın babası , 56 yaşında corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Barış Başdaş, babasına sosyal medyadan veda etti. Barış Başdaş, TFF 1. Lig'de de Adana Demirspor, Karagümrük, Göztepe formaları giymişti.

Uzun yıllar Türkiye'de forma giydikten sonra Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'ya transfer olan Barış Başdaş'ın babası Mustafa Başdaş (56), önceki gün Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Mustafa Başdaş, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Rahatsızlığı artarak hastaneye kaldırılan Başdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hannover 96'da top koşturan gurbetçi futbolcu Barış Başdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir adam sevdim adam, adam gibi adam, beni hiç bırakmayan, son nefesine kadar seven adam. Canımdan can gitti babam. Mekanın cennet olsun" diyerek acı haberi duyurdu.

Mustafa Başdaş'ın cenaze namazı bugün Köln Diyanet İşeri Türk İslam Birliği Ehrenfeld Köln Merkez Cami'sinde ikindi vakti kılınacak. Mustafa Başdaş'ın cenazesi, daha sonra memleketi Giresun'da defnedilecek.

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Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti
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