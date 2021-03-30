Kaptanlık pazubandını fırlatmıştı! Portekiz'den Ronaldo açıklaması

Ronaldo'nun kazanma hevesi çok yüksek bir oyuncu olduğunu aktaran Portekizli teknik adam, "Beni, takım arkadaşlarını veya federasyonu düşüncesiz bir tavırla incitmiş olsaydı bu durumu ele almak zorunda kalırdık. Ancak böyle bir şey olmadı. Ronaldo, kaptanlık pazubandını sonsuza kadar tutacak." yorumunu yaptı.