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Giriş Tarihi: 30.3.2021 13:36

Kaptanlık pazubandını fırlatmıştı! 'den Ronaldo açıklaması

AA
Kaptanlık pazubandını fırlatmıştı! Portekiz'den Ronaldo açıklaması

2022 Dünya Kupası eleme grubunda ile arasındaki maç 2-2 sona ermiş ancak Hollandalı hakem 'nin son dakikada Ronaldo'nun attığı golü geçersiz sayması büyük tepkilere neden olmuştu. Portekizli yıldız da hakemin bu kararı sonrası kaptanlık pazubandını fırlatmıştı. Deneyimli futbolcunun bu davranışının ardından bir başka tartışma gündeme gelmişti. Teknik Direktörü , Ronaldo'yla ilgili konuştu.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Sırbistan ile oynadıkları maçta kaptanlık pazubandını fırlatarak sahayı terkeden Cristiano Ronaldo'nun görevinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Santos, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede Ronaldo'nun gösterdiği tepkiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbolcunun büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Santos, "Hiç kimse tepkisinin güzel olduğunu söylemeyecek ama Ronaldo'nun kaptanlığı tartışmanın bir anlamı yok. O, ulusal bir örnek." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun kazanma hevesi çok yüksek bir oyuncu olduğunu aktaran Portekizli teknik adam, "Beni, takım arkadaşlarını veya federasyonu düşüncesiz bir tavırla incitmiş olsaydı bu durumu ele almak zorunda kalırdık. Ancak böyle bir şey olmadı. Ronaldo, kaptanlık pazubandını sonsuza kadar tutacak." yorumunu yaptı.

36 yaşındaki yıldız futbolcu, Sırbistan maçının son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

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Kaptanlık pazubandını fırlatmıştı! Portekiz'den Ronaldo açıklaması
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