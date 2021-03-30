Trabzonspor'un milli gururu Uğurcan Çakır, dünyanın en iyi kalecisi olarak gösterilen Gianluigi Buffon'un dikkatini de çekti. Buffon'un, menajeri Silvano Martina'ya tavsiye ettiği Uğurcan'ı isteyen kulüpler kervanına Borussia Dortmund ile Roma da katıldı.
Roma'nın ilgisinin perde arkasında ise Martina'nın olduğu ve İtalyan kulübünün 24 yaşındaki kaleciyi izletme kararı aldığı belirtildi. Martina'nın ayrıca Uğurcan'ın menajeri Arturo Canales ile de temasa geçtiği ve Roma ekibine transferi için yetki istediği öğrenildi. Uğurcan için yönetim de tekliflere açık. Rakamın yüksek olması bekleniyor.
BERAT ÖZDEMİR SEFERBERLİĞİ
Öte yandan kas yaralanması nedeniyle, Trabzonspor'un ligdeki son iki maçında forma giyemeyen Berat Özdemir, hafta sonu oynanacak Sivas mücadelesine yetiştirilmeye çalışılıyor. Başarılı orta sahanın ağrılarının tam geçmediği öğrenilirken sağlık ekibi, Berat'ı yetiştirmek için çaba harcıyor.