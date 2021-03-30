Roma'nın ilgisinin perde arkasında ise Martina'nın olduğu ve İtalyan kulübünün 24 yaşındaki kaleciyi izletme kararı aldığı belirtildi. Martina'nın ayrıca Uğurcan'ın menajeri Arturo Canales ile de temasa geçtiği ve Roma ekibine transferi için yetki istediği öğrenildi. Uğurcan için yönetim de tekliflere açık. Rakamın yüksek olması bekleniyor.