PSG ve Real Madrid'in radarındaki 20 yaşındaki futbolcuya son olarak Manchester City de talip oldu. Pep Guardiola yönetimindeki City, Haaland'ı almak için yaklaşık 300 milyon sterlin'lik bir transfer paketi hazırladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre Haaland'a haftalık 600 bin sterlin maaş önerilecek. Norveçli golcü, 5 yıllık kontratı kabul etmesi durumunda toplamda 156 milyon sterlin kazanacak. Transfer gerçekleşirse Haaland, 600 bin sterlin'lik maaşıyla İngiltere Premier Lig'in en çok kazanan futbolcusu unvanını da eline alacak.