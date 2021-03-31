Sabah Spor - Dış Haber! İngiltere Premier Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Manchester City, yeni sezon için kadro yapılanmasını da sürdürüyor. İngiliz ekibi, geçtiğimiz günlerde Kun Agüero'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin yenilenmeyeceğini açıkladı.
Serbest kalacak olan Arjantinli futbolcunun Barcelona'ya imza atması bekleniyor. City cephesi ise 32 yaşındaki futbolcunun yerini doldurmak için şimdiden çalışmalara başladı. Hedefteki isim ise Erling Haaland.
300 MİLYON STERLİN...
Aralık 2019'da 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Salzburg'dan Dortmund'a gelen Haaland, gösterdiği inanılmaz performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekti.
PSG ve Real Madrid'in radarındaki 20 yaşındaki futbolcuya son olarak Manchester City de talip oldu. Pep Guardiola yönetimindeki City, Haaland'ı almak için yaklaşık 300 milyon sterlin'lik bir transfer paketi hazırladı.
İngiliz basınında yer alan habere göre Haaland'a haftalık 600 bin sterlin maaş önerilecek. Norveçli golcü, 5 yıllık kontratı kabul etmesi durumunda toplamda 156 milyon sterlin kazanacak. Transfer gerçekleşirse Haaland, 600 bin sterlin'lik maaşıyla İngiltere Premier Lig'in en çok kazanan futbolcusu unvanını da eline alacak.
Haberin detaylarında Dortmund'un Haaland'ı bu yaz takımda tutmak istediği ancak 150 milyon sterlin'lik teklife ise hayır demeyeceği aktarıldı. City'nin ise bu bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu ifade edildi.
MESSI PLANI RAFA KALKTI!
Manchester City'nin Haaland için yapmaya hazırlandığı bu astronomik teklifin, Messi transferinin çıkmaza girmesi olarak da yorumlanıyor.
Sezon başında Barcelona'dan ayrılmayı planlayan Messi'nin başkanlık seçiminin ardından karar değiştirdiği ifade ediliyor. Messi'nin takımda kalacağı ve Agüero'nun Barça'ya gideceği belirtilirken, City'nin de Messi'nin İspanyol devinde kalma kararı sonrası Haaland'a yöneldiği iddia edildi.
RAILO İLE GUARDIOLA KAVGALI AMA...
Haaland'ın dünyaca ünlü menajeri Mino Raiola ile Manchester City'nin deneyimli teknik adamı Pep Guardiola'nın kavgalı olduğu biliniyor. Ancak Raiola, bu durumun transfer görüşmelerini olumsuz etkilemeyeceğinin sinyallerini verdi. Raiola, "Ben o defteri kapattım, herkes Pep hakkında ne düşündüğümü biliyor" ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda Ibrahimovic'in de menajeri olan Raiola, İsveçli yıldızın pek parlak olmayan Barcelona kariyerinin sorumlusu olarak dönemin teknik direktörü Pep Guardiola'yı göstermişti. "Guardiola fantastik bir teknik adam" diyen Raiola, "Ancak kişilik olarak sıfır. O bir korkak, bir köpek" şeklinde konuşmuştu.