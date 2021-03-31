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Giriş Tarihi: 31.3.2021 12:56 Son Güncelleme: 31.3.2021 12:57

koronavirüse yakalandı

Merih Demiral koronavirüse yakalandı

forması giyen 'ın A Milli Takımımızın oynadığı Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında oynamamasının nedeninin koronavirüs olduğu ortaya çıktı.

TuttoSport'ta yer alan habere göre; A Milli Takımımızdan pozitif test sonucu nedeniyle ayrılan oyunculardan biri de Merih Demiral'dı. Milli takımımızın oynadığı 3 karşılaşmada da forma giyemeyen Merih'in, tekrar eden test sonuçlarının tamamının pozitif çıktığı belirtildi.

RİVA'DAKİ ODASINDA KALDI
Merih Demiral'ın İstanbul'daki süreci boyunca Riva'daki odasında izolasyon altında kaldı ve takım arkadaşlarıyla temas etmedi. Merih Demiral'ın üç maçta da forma giymemesinin nedeni olarak koronavirüs test sonuçları gösterildi. Merih için son ana kadar negatif test sonuçları beklendi ancak değişim olmadı.



EN ERKEN ATALANTA MAÇINDA OYNAYABİLİR
Merih Demiral için Juventus iki plan hazırladı. İlkinde test sonuçları negatif çıkana kadar İstanbul'da beklemesiydi. Ancak Juventus, Cristiano Ronaldo için kullandığı özel bir ambulans uçağı Merih Demiral için gönderme planı uygulanmasına karar verildi. Milli yıldızımızın Napoli ve Genoa maçlarında oynayamayacağı, en erken 18 Nisan'daki Atalanta maçında oynayabileceği vurgulandı.

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Merih Demiral koronavirüse yakalandı
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