Merih Demiral koronavirüse yakalandı





EN ERKEN ATALANTA MAÇINDA OYNAYABİLİR

Merih Demiral için Juventus iki plan hazırladı. İlkinde test sonuçları negatif çıkana kadar İstanbul'da beklemesiydi. Ancak Juventus, Cristiano Ronaldo için kullandığı özel bir ambulans uçağı Merih Demiral için gönderme planı uygulanmasına karar verildi. Milli yıldızımızın Napoli ve Genoa maçlarında oynayamayacağı, en erken 18 Nisan'daki Atalanta maçında oynayabileceği vurgulandı.