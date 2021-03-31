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Giriş Tarihi: 31.3.2021

Ozan’ın serbest kalma bedeli 20 milyon Euro

VOLKAN DEMİR
Ozan’ın serbest kalma bedeli 20 milyon Euro

Fenerbahçe’nin 26 yaşındaki yıldız futbolcusu, Norveç maçında attığı gollerle yeniden transfer gündeminin bir numarası oldu. Sarı-lacivertli yönetim ise sözleşmesinde 20 milyon Euro’ya (196 milyon TL) serbest kalır maddesi bulunan oyuncu için kesinlikle indirim yapmayacak

Norveç karşısında attığı goller ve mükemmel performansıyla alkış alan Ozan Tufan, Letonya maçı öncesinde yaptığı "Premier Lig'de oynamak istiyorum" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ozan, A Milli Takım'daki performansıyla sıçrama yapmak istediğini açık bir dille ifade ederken, Fenerbahçe yönetimi ise taliplileri ile pazarlık yapmayı düşünmüyor.

GELECEK TEKLİFLERE MESAJ VERİLDİ
Ozan Tufan'ın sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk (196 milyon TL) serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi, bu bedel dışındaki hiçbir bedeli kabul etmeme kararı aldı. Yönetim, gelecek muhtemel tekliflere "Pazarlık yapmayacağız" mesajını şimdiden iletti. Yani Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak isteyen 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmak zorunda...

CRYSTAL PALACE VE WBA!
Ozan'ın hayali olan Premier Lig'den iki takım, 26 yaşındaki orta sahayla yakından ilgileniyor. Bu ekiplerden ilki Crystal Palace... Daha önce de Ozan'ı almak isteyen kulüp, oyuncunun durumunu gözlemliyor. Bir diğeri ise Okay'ın takımı West Bromwich Albion. Ancak şu an küme düşme hattında bulunan bu kulübe Ozan Tufan çok sıcak bakmıyor.

MAÇTAN DÜĞÜNE
A Milli Takım'ın dün Letonya'yı devirdiği maçta 11'de sahaya çıkan Ozan Tufan, bugün ise dünyaevine giriyor. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, Çırağan Sarayı'nda yapılacak törenle nişanlısı Rojin Haspolat'la evlenecek.

MAURİZİO SARRİ İTALYA DIŞINA ÇIKMAYACAK!
F.BAHÇE'NIN Maurizio Sarri'yle görüştüğüne dair çıkan haberlere bir yalanlama da İtalya'dan geldi. Napolili gazeteci Ciro Venerato, Radio Kiss Kiss Napoli'ye yaptığı açıklamada, "Haberleri okur okumaz Sarri ile görüşmeye çalıştım. Benim öğrendiğime göre böyle bir teklif hiçbir zaman yapılmamış. F.Bahçe'nin teklifinden Sarri'nin haberi yok" ifadelerini kullandı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla ise eski kulübü Juventus'tan sözleşmesinin son tarihi olan 2022'ye kadar maaş almaya devam edecek olan Sarri'nin, yurt dışından gelen teklifleri reddettiğini ve İtalya dışına çıkmayacağını belirtti.


YARDIMCI ANTRENÖR ERDİNÇ SÖZER OLDU
FENERBAHÇE'DE teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak takımın başına getirilmişti. Belözoğlu'nun yardımcısı ise dün belli oldu. Sarı-lacivertliler, pro-lisans sahibi Erdinç Sözer ile anlaştı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.

PELKAS MÜJDESİ
YUNANİSTAN Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlanan Dimitrios Pelkas'tan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Honduras ve İspanya maçlarında görev yapamayan 27 yaşındaki oyuncunun bugünkü Gürcistan karşılaşmasında takımdaki yerini alabileceği belirtildi. Yunanistan'ın teknik patronu John van 't Schip'in ilk 11'de oynatmayı düşündüğü Pelkas, takımla yapılan son antrenmanın tamamına katıldı.

SADIK ÇİFTPINAR AMELİYAT EDİLDİ
Fenerbahçe, 28 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar'ın başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirdiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, "Tedavisine başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. Bu sezon 8 resmi maça çıkan Sadık Çiftpınar, skora katkı sağlayamadı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2022'de sona erecek

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