Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'ye büyük şok! Dev plan ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 31.3.2021 15:24 Son Güncelleme: 31.3.2021 15:32

Son dakika: 'ye büyük şok! Dev plan ortaya çıktı

Son dakika | Fenerbahçe'ye büyük şok! Dev plan ortaya çıktı

Son dakika haberi... 'nun teknik sorumlu olarak görev yapacağı 'de sezon sonunda teknik direktörlüğün yabancı bir hocaya teslim edileceği konuşuluyor. İspanyol basını ise Fenerbahçe'nin listesinde ilk sırada olduğu iddia edilen dünyaca ünlü isimle ilgili kötü haberi verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

'de Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından sportif direktör sezon sonuna kadar teknik sorumlu olarak göreve getirilmişti.

Son dakika | Fenerbahçe'ye büyük şok! Dev plan ortaya çıktı

düzenlediği basın toplantısında "Sezon sonu teknik direktör olarak görev yapacak mısınız? sorusuna "Biz 'nin beklentilerini karşılarsak sezon sonu planlamamızı yaparız. Sonumuzu çok düşünmüyoruz.

Son dakika | Fenerbahçe'ye büyük şok! Dev plan ortaya çıktı

SEZON SONU İÇİN YABANCI HOCA PLANI

'nin sonu güzel olsun, biz bunu istiyoruz. Fenerbahçe taraftarlarına uyandıklarında yüzlerini güldürecek bir takım izlettirmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika | Fenerbahçe'ye büyük şok! Dev plan ortaya çıktı

yönetiminin 'nun yerine sezon sonunda yabancı bir hocayı teknik direktörlük görevine getireceği konuşuluyor.

Son dakika | Fenerbahçe'ye büyük şok! Dev plan ortaya çıktı

Listenin ilk sıralarında olduğu iddia edilen 'le ilgili ise İspanya'dan kötü bir haber geldi.

Son dakika | Fenerbahçe'ye büyük şok! Dev plan ortaya çıktı

AS gazetesi, Başkanı 'in ile yola devam etmemesi durumunda Alman teknik adamı göreve getirmek istediğini yazdı.

Son dakika | Fenerbahçe'ye büyük şok! Dev plan ortaya çıktı

Haberde, 'in Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da 0 çekmesi durumunda Fransız teknik adamla yollar ayıracağı belirtildi.

Son dakika | Fenerbahçe'ye büyük şok! Dev plan ortaya çıktı

PEREZ'İN LÖW-RAUL FORMÜLÜ

'in bu durumda daha önce yaptığı "-" örneği gibi - formülünü devreye sokacağı ifade edildi.

Son dakika | Fenerbahçe'ye büyük şok! Dev plan ortaya çıktı

Perez o dönem Zidane'ı 'nin yardımcılığına getirmiş ve ve İtalyan hocanın gitmesinin ardından koltuğu Fransız teknik adama devretmişti.

Son dakika | Fenerbahçe'ye büyük şok! Dev plan ortaya çıktı

, EURO 2020'nin ardından Almanya Milli Takım'daki teknik direktörlük görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
Son dakika haberi: Küçük elti rest çekti! Yufkacıya kaçmışlardı Esra Erol canlı yayında açıkladı
Son dakika | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberi: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana giren değişiyor! Esra Erol'da büyü iddiası!
Türkiye Letonya maçı sonrası flaş sözler! "Birileri bize kara büyü yaptı..."
Canlı altın fiyatları ve 31 Mart gelişmeler! Altın ne kadar, kaç TL İşte, 31 Mart Gram, Cumhuriyet, Tam ve Çeyrek altın fiyatları
Son dakika: Fenerbahçe'den Ozan Tufan için flaş karar! Dev transfer gerçekleşecek mi?
Son dakika haberi: Emekli ve memur için zam dönemi başlıyor! İşte milyonları ilgilendiren gelişmeler...
Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan Antalyalı gündem oldu! Sosyal medya onları konuşuyor...
SON DAKİKA: İşte Ekrem İmamoğlu'nun kayıp vaatleri! Hepsi tek tek ortaya çıktı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'ye büyük şok! Dev plan ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA