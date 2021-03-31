Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından sportif direktör Emre Belözoğlu sezon sonuna kadar teknik sorumlu olarak göreve getirilmişti.
Emre Belözoğlu düzenlediği basın toplantısında "Sezon sonu teknik direktör olarak görev yapacak mısınız? sorusuna "Biz Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılarsak sezon sonu planlamamızı yaparız. Sonumuzu çok düşünmüyoruz.
SEZON SONU İÇİN YABANCI HOCA PLANI
Fenerbahçe'nin sonu güzel olsun, biz bunu istiyoruz. Fenerbahçe taraftarlarına uyandıklarında yüzlerini güldürecek bir takım izlettirmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe yönetiminin Emre Belözoğlu'nun yerine sezon sonunda yabancı bir hocayı teknik direktörlük görevine getireceği konuşuluyor.
Listenin ilk sıralarında olduğu iddia edilen Joachim Löw'le ilgili ise İspanya'dan kötü bir haber geldi.
AS gazetesi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Zinedine Zidane ile yola devam etmemesi durumunda Alman teknik adamı göreve getirmek istediğini yazdı.
Haberde, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da 0 çekmesi durumunda Fransız teknik adamla yollar ayıracağı belirtildi.
PEREZ'İN LÖW-RAUL FORMÜLÜ
Florentino Perez'in bu durumda daha önce yaptığı "Carlo Ancelotti-Zinedine Zidane" örneği gibi Joachim Löw-Raul Gonzalez formülünü devreye sokacağı ifade edildi.
Perez o dönem Zidane'ı Carlo Ancelotti'nin yardımcılığına getirmiş ve ve İtalyan hocanın gitmesinin ardından koltuğu Fransız teknik adama devretmişti.
Joachim Löw, EURO 2020'nin ardından Almanya Milli Takım'daki teknik direktörlük görevinden ayrılacağını duyurmuştu.