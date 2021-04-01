Son dakika: Metin Sipahioğlu'dan Mustafa Cengiz'e sert sözler! 'Kollandıkları için...'

Galatasaray'da Divan Başkan Adayı olan Türker Arslan aynı demeci verdi. "Daha önce TFF'ye başvuru geldi reddettik" dedi. Nasıl bir teşkilatla karşı karşıya olduğumuzun açık kanıtı. Bir kere bütün kamuoyu, Galatasaray camiası, Türker Arslan şunu çok iyi bilsin. Ortada büyük bir yalan var. Fenerbahçe, şimdiye kadar herhangi bir kurumu resmi bir başvuru yapmamıştır. Hiçbir resmi başvuru yapmadığımız için Fenerbahçe'ye verilen hiçbir ret yoktur. Bugüne kadar yapılan resmi başvuru, ilk başvurudur. Muhteşem bir başvuru belgesi hazırladılar. Bu başvuru ilk ve tek resmi başvurudur.

Daha önce başvurduğumaz dair bir kanıt varsa çıkarsınlar belgeyi. Çıkartamıyorlar. Çıkartamazlarsa özür dilemeliler. Daha önce bir çok iddiada bulundular. Çıkıp takır takır yalanladık, ama bir özür dilemediler.

Galatasaray başkanı çok tehlikeli bir açıklama yaptı. Tekrar konunun başına döneyim. "Hırsızsınız demiyorum ama" diyor.. Hırsız olduğumuzu ima ediyor. İlk TFF ne zaman kurulmuş. Ne zaman şampiyonluklar yaşanmış. Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihi yok sayacak dilekçeler hazırlaması, Türk futbol tarihinin karşısında durmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu. TFF'de aynı yıl kuruldu. O zamana kadar bölgesel ligler kuruldu. TFF ilk defa 1924'te Ulusal Futbol Şampiyonası düzenledi. TFF'nin internet sitesinde "İlk Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapılmış ve şampiyon Harbiye olmuştur" diye net ifade var. "İlk Milli Küme maçları da bu dönemde tertip edilmiştir" açıkça yazıyor. Harbiye'nin kazandığı bu ilk şampiyonaya 12 farklı şehir katılıyor.

Türkiye Şampiyonası 1924 ile 1951 arasında düzenleniyor. 1933'teki şampiyonluğumuzda 16 ve 1935'teki şampiyonluğumuzda ise 24 farklı şehirden takımlar bir araya geliyor. Zamanın cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün beyanatı var. "Bu şampiyonaya gelen tüm takımların masrafları devletimiz tarafından karşılanacak" diyor. Bu belge önemlidir. Atatürk'ün ilk 1924'teki şampiyonaya verdiği önem ortadadır.

"2. Organizasyon 1937-1950 arasında oynanıyor. 3. Organizasyon 1956-58 arasında oynanıyor ve Beşiktaş iki şampiyonluğu kazanıyor. Beşiktaş'ın 1959 öncesi 2 şampiyonluğu bizce haklı olarak sayılmış ve yıldız hesabına katılmıştır.

"Haluk Ulusoy döneminde yıldız hesabı yaptılar. Katakulli ile hızlandırılmış yangından mal kaçırılmış 1959 öncesini saydırmadılar. Yaptıkları dilekçeyle itirafçı oldular. Galatasaray, 1959 öncesini kendileri saydırmadığını itiraf etti. 1959 öncesi şampiyonlukları saydırmamak Galatasaray'ın başarısıdır. Galatasaray dışında bu 1959 öncesi şampiyonluklarının karşısında duran bir kulüp yok.

"BEŞİKTAŞ'IN 5 ŞAMPİYONLUĞU DAHA VAR"

"Beşiktaş haklı bir şekilde aldı" diyorlar. "Çünkü Beşiktaş, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etti" diyorlar. Avrupa şampiyonaları 1955'te başladı. O zaman bütün ülkeler aynı şeyi uygulasın. Bütün ülkeler 1955 öncesi şampiyonlukları saymasın. Böyle saçma bir şey olur mu? Beşiktaş'ın 1959 öncesi iki şampiyonluğu sayıldı. Ancak bize göre 5 şampiyonluğu da var. Beşiktaş'ın başvurusu kabul edilmiş ve 1959 çizgisi indirilmiştir.

Mustafa Cengiz "3-5 maç oynayarak şampiyon oldular" diyor. Tamamen yalan. Önce kendi liginizde şampiyon olmanız lazım. Ondan sonra diğer şehir temsilcileriyle karşılaşıyorlar. Toplamda Milli Küme'de de İstanbul, Ankara ve İzmir Liglerine katılmanız lazım. Bizde 3-5 takımla şampiyonluk yok ama İtalya'da 2 maçla şampiyonluk var. Genoa, 3-4 şampiyonluğu 2 maçta alıyor. Genoa'nın şampiyonlukları amatör dönemde alınmış. Türkiye Ligi'nde 3-5 maçla kazanılmış tek bir şampiyonluk yok. İtalya'da var. Belçika'da ve Almanya'da az maçla şampiyonluk çıkıyor. Ama Türkiye'den çok çok daha az oynanan şampiyonluklar da sayılıyor.

Hollanda'da Ajax'ın 34 şampiyonluğunun 8'i amatör dönemden geliyor. Bir çok ülkede amatör dönemde oynanan şampiyonluklar sayılıyor. Dünya Kupası'nın ilkinde bir çok ülkede futbol amatör. Bu şampiyonluklar eleme usulü oynanmış diyorlar. Bu formatla ilgili yanlış bir ifade. Şehir Ligi'nde şampiyon olacaksınız sonra elemelere katılacaksınız. Bir çok şampiyonluk eleme usulü. Almanya bize çok benziyor. Bizim gibi şehir veya bölge şampiyonları oluyor. Hatta 1903'te Leipzig, eleme usulü kazanıyor ve o şampiyonluklar listesinde yer alıyor. Rapid Wien bugün Avusturya'nın takımı. Zamanında Almanya'da oynadığı için, bugün Almanya bir Avusturya takımını bile şampiyon olarak kabul ediyor. Rapid Wien'in adı, şampiyonluk kupasında adı yazıyor. Adamlar Avusturya takımını şampiyon kabul ediyor.

"Milli Küme ve Türkiye 1. Ligi aynı sezon oynandı. Bir sezonda iki şampiyon kabul edilemez" deniyor. Aynı dönemde oynanmadı. TFF, çağrı yapıyor ve Milli Küme'yi düzenleyelim diyor. Buraya katılan takımlar o zaman enayilik yapıyor. O zaman katılıyorlar, şampiyon oluyorlar. Bugün de onu kabul etmiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bir sezonda 2 şampiyon sayılamaz denilerek bu şampiyonluk sayılamaz diyorlar.

1921-22'de İtalya'da ayrılık oluyor ve iki ayrı federasyon oluyor. Bugün İtalya, 2 şampiyonu da tanıyor. Arjantin Ligi hala Açılış ve Kapanış Ligi olarak oynanıyor. Bir sezonda 2 şampiyon çıkıyor."