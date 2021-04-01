Son dakika: Metin Sipahioğlu'dan Mustafa Cengiz'e sert sözler! 'Kollandıkları için...'

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Metin Sipahioğlu, 1959 öncesi şampiyonluklarla FB TV'de açıklamlarda bulundu. Sipahioğlu, "Baba Gündüz Kılıç'ı anlatırken Ankara Demirspor'un şampiyonluklarından bahsediyorsunuz. Şimdi kabul etsenize Ankara Demirspor'un şampiyonluklarını. Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız? Çıkın söyleyin Sayın Mustafa Cengiz. Bu kadar ikiyüzlülük olmaz." ifadelerini kullandı.
Metin Sipahioğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;
"GALATASARAY BAŞKANININ ARTIK ART NİYETLİ"
"Galataasaray başkanı yine açıklama yaptı. Tek konu Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Bizden onlarla ilgili bir açıklama gelmedi. Ama onlarda tek konu Fenerbahçe. Galatasaray Başkanının artık art niyetli konuştuğuna inanıyoruz. Bu yayını yapmak zorunda kaldığımız için kullanmak zorunda kalacağımız üslup için özür dileriz. 2 katı yaşımdaki Galatasaray başkanına belgelerle cevap vermek hicap duyduğum bir şey ama onlar bunları söylemekten utanmıyorsa bizim de onlara cevap vermekten ötürü utanacak halimiz yok. Galatasaray başkanının 1959 öncesi şampiyonluklar için yaptığı beyanatları konuşacağız. Karşısında nasıl bir lobi faaliyetleri içinde olduğunu değerlendireceğiz. Baba Gündüz Kılıç'ı anlatırken Ankara Demirspor'un şampiyonluklarından bahsediyorsunuz. Şimdi kabul etsenize Ankara Demirspor'un şampiyonluklarını. Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız? Çıkın söyleyin Sayın Mustafa Cengiz. Bu kadar ikiyüzlülük olmaz.
"BURASI FENERBAHÇE CUMHURİYETİ'DİR"
Galatasaray başkanını Fenerbahçe ve devletimizi karşı karşıya getirme konusunda ciddi bir şekilde uyarmıştık. Ama bir insan bir şeyi 2 defa üst üste yapıyorsa bu hata değil kasıttır. Çok tehlikeli eyleme misliyle yanıt vermek zorundayız. Fenerbahçe Cumhuriyeti rahmetli Halit Deringör'ün ifade ettiği gibi bir sevgi cumhuriyetidir. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti'dir, bu bir metafordur ama bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her zaman duruşu ortadadır, bellidir. Tertemiz tarihi bellidir.
"ŞAMPİYONLUK POSTERLERİNDEN KİMLERİ ÇIKARDIKLARI DA ORTADADIR"
Türkiye Cumhuriyeti tek devlettir ve Fenerbahçe'nin yaptıkları ortadadır. Hangi kulübünse kimse kusura bakmasın cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, bugün terör örgütü liderinin "onları himmetlerle ayağa kaldırmamız lazım" dediği ortadadır. Şampiyonluk posterlerinden kimleri çıkardıkları da ortadadır.
"AKIL YAŞTA DEĞİL BAŞTADIR"
Fenerbahçe Spor Kulübünün her zaman duruşu ortadadır ve bellidir. Bu tip metaforlar her kulüpte vardır. Ama bunlarla ayrılıkçı hale getirmek, akılın yaşta değil başta olduğunun en büyük kanıtıdır. Galatasaray taraftarlarının da kullandığı söylemler var. Galatasaray sosyal medya hesabından paylaşılan -Tek krallık Galatasaraylılık- görüntüsü ekrana getirildi. Tek krallık Galatasaraylılık' yazmışlar. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin yönetim şeklini tanımıyor, krallık istiyorlar mı diyelim. Akıl yaşta değil baştadır. Biz bu işlere girmeyiz. Galatasaray'ın sürekli Fenerbahçe'yi devletle karşı karşıya getirmeye çalışıyor, yalan beyanlarla devletimizi meşgul etmekte.
Yeter artık. Türkiye Cumhuriyetinin bunlara ihtiyacı yoktur. Devlet ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmeye çalışmalarına yanıt vermek zorunda mıyız? Böyle saçmalık olur mu? Her hafta aynı şey oluyor yeter ya. Her şampiyonluğumuzun posteri de ortadadır.
"AZİZ YILDIRIM'IN 28. ŞAMPİYONLUK VURGUSU"
2014'te hem başkan hem de takım kaptanı bazında kaç şampiyonluğumuz olduğu vurgulandı. Zamanında da bu konuya önem verildi. Bu başvurunun zamanlaması ile ilgili de müflis tüccar gibi saçma sapan açıklama var. Bu çalışmalar 5-6 sene öncesine dayanıyor. Zaten 28 şampiyonluk vurgusunu göreve geldiğimizde her zaman yaptık. İlk 2 sene iletişim çalışması yapacağız, derdimizi anlattıktan sonra hukuki başvuruyu da yapacağımızı belirtmiştik. Hukuki başvuruyu da 3. sezonumuzda yaptık. Başarılı olduğumuz veya başarısız oludğumuz bir dönemde yaptığımızla alakası yoktur. Haklı olduğumuz anda yaptık. Suyun karşı tarafı her zaman haksızlığa uğramamışlar, kollandıkları için zamandan bağımsız hak arayışı başvurusunun anlamını anlayamazlar. Devamlı bunu kaşıyorlar. Hırsız demiyorum ama; bir şeyi yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 59'dan öncesi de olabilir. Siyah Çoraplar vardı..." sözleri için...
Galatasaray'da Divan Başkan Adayı olan Türker Arslan aynı demeci verdi. "Daha önce TFF'ye başvuru geldi reddettik" dedi. Nasıl bir teşkilatla karşı karşıya olduğumuzun açık kanıtı. Bir kere bütün kamuoyu, Galatasaray camiası, Türker Arslan şunu çok iyi bilsin. Ortada büyük bir yalan var. Fenerbahçe, şimdiye kadar herhangi bir kurumu resmi bir başvuru yapmamıştır. Hiçbir resmi başvuru yapmadığımız için Fenerbahçe'ye verilen hiçbir ret yoktur. Bugüne kadar yapılan resmi başvuru, ilk başvurudur. Muhteşem bir başvuru belgesi hazırladılar. Bu başvuru ilk ve tek resmi başvurudur.
Daha önce başvurduğumaz dair bir kanıt varsa çıkarsınlar belgeyi. Çıkartamıyorlar. Çıkartamazlarsa özür dilemeliler. Daha önce bir çok iddiada bulundular. Çıkıp takır takır yalanladık, ama bir özür dilemediler.
Galatasaray başkanı çok tehlikeli bir açıklama yaptı. Tekrar konunun başına döneyim. "Hırsızsınız demiyorum ama" diyor.. Hırsız olduğumuzu ima ediyor. İlk TFF ne zaman kurulmuş. Ne zaman şampiyonluklar yaşanmış. Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihi yok sayacak dilekçeler hazırlaması, Türk futbol tarihinin karşısında durmasıdır.
Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu. TFF'de aynı yıl kuruldu. O zamana kadar bölgesel ligler kuruldu. TFF ilk defa 1924'te Ulusal Futbol Şampiyonası düzenledi. TFF'nin internet sitesinde "İlk Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapılmış ve şampiyon Harbiye olmuştur" diye net ifade var. "İlk Milli Küme maçları da bu dönemde tertip edilmiştir" açıkça yazıyor. Harbiye'nin kazandığı bu ilk şampiyonaya 12 farklı şehir katılıyor.
Türkiye Şampiyonası 1924 ile 1951 arasında düzenleniyor. 1933'teki şampiyonluğumuzda 16 ve 1935'teki şampiyonluğumuzda ise 24 farklı şehirden takımlar bir araya geliyor. Zamanın cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün beyanatı var. "Bu şampiyonaya gelen tüm takımların masrafları devletimiz tarafından karşılanacak" diyor. Bu belge önemlidir. Atatürk'ün ilk 1924'teki şampiyonaya verdiği önem ortadadır.
"2. Organizasyon 1937-1950 arasında oynanıyor. 3. Organizasyon 1956-58 arasında oynanıyor ve Beşiktaş iki şampiyonluğu kazanıyor. Beşiktaş'ın 1959 öncesi 2 şampiyonluğu bizce haklı olarak sayılmış ve yıldız hesabına katılmıştır.
"Haluk Ulusoy döneminde yıldız hesabı yaptılar. Katakulli ile hızlandırılmış yangından mal kaçırılmış 1959 öncesini saydırmadılar. Yaptıkları dilekçeyle itirafçı oldular. Galatasaray, 1959 öncesini kendileri saydırmadığını itiraf etti. 1959 öncesi şampiyonlukları saydırmamak Galatasaray'ın başarısıdır. Galatasaray dışında bu 1959 öncesi şampiyonluklarının karşısında duran bir kulüp yok.
"BEŞİKTAŞ'IN 5 ŞAMPİYONLUĞU DAHA VAR"
"Beşiktaş haklı bir şekilde aldı" diyorlar. "Çünkü Beşiktaş, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etti" diyorlar. Avrupa şampiyonaları 1955'te başladı. O zaman bütün ülkeler aynı şeyi uygulasın. Bütün ülkeler 1955 öncesi şampiyonlukları saymasın. Böyle saçma bir şey olur mu? Beşiktaş'ın 1959 öncesi iki şampiyonluğu sayıldı. Ancak bize göre 5 şampiyonluğu da var. Beşiktaş'ın başvurusu kabul edilmiş ve 1959 çizgisi indirilmiştir.
Mustafa Cengiz "3-5 maç oynayarak şampiyon oldular" diyor. Tamamen yalan. Önce kendi liginizde şampiyon olmanız lazım. Ondan sonra diğer şehir temsilcileriyle karşılaşıyorlar. Toplamda Milli Küme'de de İstanbul, Ankara ve İzmir Liglerine katılmanız lazım. Bizde 3-5 takımla şampiyonluk yok ama İtalya'da 2 maçla şampiyonluk var. Genoa, 3-4 şampiyonluğu 2 maçta alıyor. Genoa'nın şampiyonlukları amatör dönemde alınmış. Türkiye Ligi'nde 3-5 maçla kazanılmış tek bir şampiyonluk yok. İtalya'da var. Belçika'da ve Almanya'da az maçla şampiyonluk çıkıyor. Ama Türkiye'den çok çok daha az oynanan şampiyonluklar da sayılıyor.
Hollanda'da Ajax'ın 34 şampiyonluğunun 8'i amatör dönemden geliyor. Bir çok ülkede amatör dönemde oynanan şampiyonluklar sayılıyor. Dünya Kupası'nın ilkinde bir çok ülkede futbol amatör. Bu şampiyonluklar eleme usulü oynanmış diyorlar. Bu formatla ilgili yanlış bir ifade. Şehir Ligi'nde şampiyon olacaksınız sonra elemelere katılacaksınız. Bir çok şampiyonluk eleme usulü. Almanya bize çok benziyor. Bizim gibi şehir veya bölge şampiyonları oluyor. Hatta 1903'te Leipzig, eleme usulü kazanıyor ve o şampiyonluklar listesinde yer alıyor. Rapid Wien bugün Avusturya'nın takımı. Zamanında Almanya'da oynadığı için, bugün Almanya bir Avusturya takımını bile şampiyon olarak kabul ediyor. Rapid Wien'in adı, şampiyonluk kupasında adı yazıyor. Adamlar Avusturya takımını şampiyon kabul ediyor.
"Milli Küme ve Türkiye 1. Ligi aynı sezon oynandı. Bir sezonda iki şampiyon kabul edilemez" deniyor. Aynı dönemde oynanmadı. TFF, çağrı yapıyor ve Milli Küme'yi düzenleyelim diyor. Buraya katılan takımlar o zaman enayilik yapıyor. O zaman katılıyorlar, şampiyon oluyorlar. Bugün de onu kabul etmiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bir sezonda 2 şampiyon sayılamaz denilerek bu şampiyonluk sayılamaz diyorlar.
1921-22'de İtalya'da ayrılık oluyor ve iki ayrı federasyon oluyor. Bugün İtalya, 2 şampiyonu da tanıyor. Arjantin Ligi hala Açılış ve Kapanış Ligi olarak oynanıyor. Bir sezonda 2 şampiyon çıkıyor."