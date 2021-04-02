Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır transferi hakkında flaş açıklama!

"TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA'YI ALDIK, TENEKE KUPA MUAMELESİ YAPILDI"

Ahmet Ağaoğlu: "3 yıl geçti fakat kendi camiamız içerisinde 3 asır gibi algılanmaya başlandı. Yönetime geldiğimiz gün yüz yüze olduğumuz koşulların neler olduğu unutuldu. Bu durum Trabzonspor'un sıkıntısı değil, Türk sporunun sıkıntısı. Bu 3 senelik süreç içerisinde Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı aldık. Teneke kupa muamelesi yapıldı. Son 10 yıl içerisinde bu kulübün kapısının içeriye bırakın kupa girmesini, 4 sene önce borçlarından dolayı müzesindeki kupalarına haciz gelen bir kulüptük."

Ahmet Ağaoğlu: "Sonuçlar istediğiniz gibi gitmediği zaman bencil çıkarlarını ön planda tutan insanların, manipülasyonuyla yaşananları çok farklı şekilde algılayıp değerlendirebiliyorlar. Puan kayıplarının ardından yapılan o tür eleştirileri ben hep bu çerçevede değerlendiriyorum."

"TRABZONSPOR'A BAKARSANIZ 850 MİLYON LİRA BORÇ VAR, DİĞER KULÜPLERİN 3-4 MİLYAR LİRA..."

Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor'un geliri 100 ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 400, Beşiktaş'ın 350. Zaten borçlara bakıldığında, borçlar da aynı oranda. Trabzonspor'a bakarsanız 850-860 milyon lira borç var. Diğer kulüplerimize baktığımız zaman 3-4 milyarlar dile getiriliyor."

"MAAŞ TAVANIMIZ 1.5 MİLYON EURO"

Ahmet Ağaoğlu: "Taraftarlarımız bizi çok fazla eleştiriyor. Şu anda 1.5 milyon euro tavan ücret, onu da alan 2-3 futbolcumuz var. Maaş tavanımız 1.5 milyon Euro. Kulüp, bunun üzerinde bir ücret ödeyemez. Trabzonspor, bu mali politikasından taviz vermediği taktirde bu borcu rahatlıklar öder."

"TRABZONSPOR KADROSUNUN GİDERİ 17-18 MİLYON EURO"

Ahmet Ağaoğlu: "Bizden önceki dönemde ödenmemiş menajer komisyonu 17 milyon euro'ydu. Şu an Trabzonspor kadrosunun gideri de 17-18 milyon euro."