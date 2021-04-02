Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır transferi hakkında flaş açıklama!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'deki futbol gündemine dair Bein Sports'a önemli açıklamalar yaptı. Katıldığı özel programda flaş açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu Uğurcan Çakır, kazanılan kupalar ve kulübün mali durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"300 MİLYONA YAKIN BİR ÖDEME YÜKÜ İLE KARŞI KARŞIYAYDIK"
Ahmet Ağaoğlu: "Kulübün kapısından içine girer girmez yapılacak ödeme 85 milyondu. Biz 8 Nisan'da göreve geldik, haziran sonuna kadar, 300 milyona yakın bir ödeme yükü ile karşı karşıyaydık."
"TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA'YI ALDIK, TENEKE KUPA MUAMELESİ YAPILDI"
Ahmet Ağaoğlu: "3 yıl geçti fakat kendi camiamız içerisinde 3 asır gibi algılanmaya başlandı. Yönetime geldiğimiz gün yüz yüze olduğumuz koşulların neler olduğu unutuldu. Bu durum Trabzonspor'un sıkıntısı değil, Türk sporunun sıkıntısı. Bu 3 senelik süreç içerisinde Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı aldık. Teneke kupa muamelesi yapıldı. Son 10 yıl içerisinde bu kulübün kapısının içeriye bırakın kupa girmesini, 4 sene önce borçlarından dolayı müzesindeki kupalarına haciz gelen bir kulüptük."
Ahmet Ağaoğlu: "Sonuçlar istediğiniz gibi gitmediği zaman bencil çıkarlarını ön planda tutan insanların, manipülasyonuyla yaşananları çok farklı şekilde algılayıp değerlendirebiliyorlar. Puan kayıplarının ardından yapılan o tür eleştirileri ben hep bu çerçevede değerlendiriyorum."
"TRABZONSPOR'A BAKARSANIZ 850 MİLYON LİRA BORÇ VAR, DİĞER KULÜPLERİN 3-4 MİLYAR LİRA..."
Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor'un geliri 100 ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 400, Beşiktaş'ın 350. Zaten borçlara bakıldığında, borçlar da aynı oranda. Trabzonspor'a bakarsanız 850-860 milyon lira borç var. Diğer kulüplerimize baktığımız zaman 3-4 milyarlar dile getiriliyor."
"MAAŞ TAVANIMIZ 1.5 MİLYON EURO"
Ahmet Ağaoğlu: "Taraftarlarımız bizi çok fazla eleştiriyor. Şu anda 1.5 milyon euro tavan ücret, onu da alan 2-3 futbolcumuz var. Maaş tavanımız 1.5 milyon Euro. Kulüp, bunun üzerinde bir ücret ödeyemez. Trabzonspor, bu mali politikasından taviz vermediği taktirde bu borcu rahatlıklar öder."
"TRABZONSPOR KADROSUNUN GİDERİ 17-18 MİLYON EURO"
Ahmet Ağaoğlu: "Bizden önceki dönemde ödenmemiş menajer komisyonu 17 milyon euro'ydu. Şu an Trabzonspor kadrosunun gideri de 17-18 milyon euro."
"UĞURCAN, 'BENİM DEĞERİM BU DEĞİL' DEDİ"
Ahmet Ağaoğlu: "Uğurcan ile ilgili, geçen yıl yapılan birkaç teklif vardı. Pandemi olmasaydı Sörloth 20 değil, 35 milyon euro'ya transfer olurdu. Uğurcan'la konuştuğumuzda, bir değerlendirme yaptık ve kendisi de gitmek istemedi. Benim değerim bu değil dedi."
"ARAŞTIRMALAR TFF KURULLARININ BAĞIMSIZ OLMADIĞINA HÜKMEDİYOR"
Ahmet Ağaoğlu: "Yapılan araştırmalar ve incelemeler neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurullarının bağımsız olmadığına hükmediyor."
"F.BAHÇE, G.SARAY VE BEŞİKTAŞ İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORDU"
Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya yönelik Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor için ödenebilir bir yapılandırmaydı fakat Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş işin içinden çıkamıyordu. Bu nedenle yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuldu. Burada önemli olan, mali disiplini sağlamak."
"PANDEMİ NEDENİYLE GELİR KAYBIMIZ YÜZDE 40 CİVARINDA..."
Ahmet Ağaoğlu: "Koronavirüs sürecinde yaşadığımız gelir kaybı %40 civarlarında. Bunu sadece seyirci, ürün satışı olarak değerlendirmeyelim. Bunun içinde tabii ki naklen yayın gelirlerindeki düşüşler de bulunuyor. Seyirci geliri sıfır. Ürün satışı %60'a civarında azaldı."
"3 TAKIMIN DÜŞMEME KARARI NEYE BAĞLI OLARAK ALINDI"
Ahmet Ağaoğlu: "Pandemiden dolayı bazı ligler tescil oldu. Yer yüzünde, Türkiye gibi ikinci bir model var mı? Maçları neden oynattınız? Sıralama belli olsun diye. Peki 3 takımın düşmeme kararı neye bağlı olarak verildi? Düşünceye saygı duyarız ama iki şeyi önümüze getirin dedik. Bir, müsabaka takvimi. Diğeri de gelir kaybı. Trabzonspor'un 32 milyon TL. Bu parayı kim karşılayacak? Ben buna evet diyemem."