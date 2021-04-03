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Giriş Tarihi: 3.4.2021 09:38 Son Güncelleme: 3.4.2021 10:14

: Fenerbahçe'de 6 ismin bileti kesildi! Futbolu bırakıp teknik ekibe katılacak...

Son dakika: Fenerbahçe'de 6 ismin bileti kesildi! Futbolu bırakıp teknik ekibe katılacak...

haberi... Fenerbahçe yönetimi, sezon sonu radikal kararlar alacak. Kadroda verim alınamayan birçok oyuncuyla yollar ayrılacak. Yeni Teknik Direktör 'nun kararıyla kadroda düşünülmeyen 6 oyuncuya yeni takım bulmaları istenecek. Sarı-lacivertli takımda performansları nedeniyle büyük eleştiri alan bu isimlerin yanı sıra 'ün de futbolu bırakıp teknik ekibe katılma ihtimali var. İşte o isimler ve Fenerbahçe'nin sezon sonu yol haritası...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de yeni sezonda takımda düşünülmeyen 6 isimle yollar ayrılıyor. Erol Bulut'un ardından Sarı-lacivertli takımın başına geçen Emre Belözoğlu, kararını verdi. Takımdaki düşük performansları nedeniyle eleştiri toplayan bu oyuncular için her türlü teklife açık olan Fenerbahçe, yeni sezonda 6 oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe, sezonun bitimiyle birlikte yeniden yapılanma için operasyon yapacak.

Beklentilerin altında kalan bazı isimlerle yolların ayrılacağı ve bunun kararını da Sportif direktör ve takımın teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'nun vereceği bildirildi.

Samatta'nın mecburi satın alma parası ödendikten sonra Genk'e satılma planı var. Sosa'nın da ülkesi Arjantin'e dönebileceği ifade ediliyor. Her şey haziranda kesinlik kazanacak.

Beklentilerin altında kalan Samatta, Sosa, Novak, Cisse, Lemos ve Harun'un takımda kalma şansı düşük görünüyor. Gökhan Gönül'ün de futbolu bırakıp teknik ekibe katılma ihtimali var.

Mbwana Samatta: Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer edilen Tanzanyalı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta 5 gol attı ve beklenenin altında bir performans sergiledi.

Jose Sosa: Yine Trabzonspor'dan büyük bir umutla kadroya dahil edilen Arjantinli yıldız, Beşiktaş ve Trabzonspor performansının hayli gerisinde kaldı. Sosa, 26 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Papiss Cisse: Geçen sezon Alanyaspor'da harika bir performans gösteren Senegalli golcü, şampiyonluk yolunda hücüm hattına zenginlik getirmesi için kadroya takviye edildi. Ancak Cisse, 24 maç sonunda sadece 4 gol atabildi.

Filip Novak: Bu sezon Caner Erkin'in gerisinde kalan Novak, gelecek sezon için takımda düşünülmeyen isimlerden. Novak 15 maçta oynadı ve 1 gol attı.

Mauricio Lemos: Fenerbahçe'nin İspanya La Liga'dan transfer ettiği Uruguaylı stoper Lemos beklentilerin altında kalarak bu sezon sadece 10 maçta oynadı. Lemos bu maçlarda 2 kırmızı kart gördü.

Harun Tekin: Bu sezon harika bir çıkış yapan Altay'ın gölgesinde kalan Harun'un ise gelecek sezon başka bir takıma gitmesi bekleniyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'de 6 ismin bileti kesildi! Futbolu bırakıp teknik ekibe katılacak...
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