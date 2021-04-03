Son dakika: Lille, Yusuf Yazıcı'nın ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıkladı





ZEKİ ÇELİK DE POZİTİF

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, takımda forma giyen diğer milli futbolculardan Zeki Çelik'in de Kovid-19'a yakalandığını, futbolcunun Türkiye'den henüz dönmediğini ve izolasyonda olduğunu aktarmıştı.