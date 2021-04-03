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Giriş Tarihi: 3.4.2021 15:25 Son Güncelleme: 3.4.2021 15:43

Son dakika: , 'nın ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıkladı

AA
Son dakika: Lille, Yusuf Yazıcı'nın ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıkladı

Son dakika haberi... forması giyen milli futbolcumuz , ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Yusuf Yazıcı, ocak ayında da koronavirüse yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı. Yusuf, ligin 31. haftasında deplasmanda oynanacak PSG maçında forma giyemeyecek.

Lille Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada, milli futbolcunun belirli sağlık protokolü çerçevesinde kendisini izole ettiği belirtildi. Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19'a yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı.

Lille, ligin 31. haftasında bugün deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak.



ZEKİ ÇELİK DE POZİTİF
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, takımda forma giyen diğer milli futbolculardan Zeki Çelik'in de Kovid-19'a yakalandığını, futbolcunun Türkiye'den henüz dönmediğini ve izolasyonda olduğunu aktarmıştı.

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Son dakika: Lille, Yusuf Yazıcı'nın ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıkladı
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