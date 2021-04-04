Son dakika: Haaland'ın menajerinin Barcelona'dan istekleri ortaya çıktı! Flaş Messi detayı...

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, Avrupa'da futbolun bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bu sezon sonunda Bundesliga ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Haaland için transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeri Mino Raiola ve babası, İspanya'ya Real Madrid ve Barcelona ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmek için gitmişti.