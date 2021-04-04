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Giriş Tarihi: 4.4.2021 18:43 Son Güncelleme: 4.4.2021 18:50

Son dakika: Haaland'ın menajerinin 'dan istekleri ortaya çıktı! Flaş Messi detayı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Haaland'ın menajerinin Barcelona'dan istekleri ortaya çıktı! Flaş Messi detayı...

Son dakika haberi... Son dönemde Avrupa futbolunun en çok konuştuğu isimlerden birisi olan , Avrupa'nın birden fazla dev kulübüyle transfer görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeri ve babası 'ya uçmuş, ve ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmişti. Fransız basınından sızan haberlere göre, Haaland'ın menajerinin Barcelona'ya hangi şartları sunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, Avrupa'da futbolun bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bu sezon sonunda Bundesliga ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Haaland için transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeri Mino Raiola ve babası, İspanya'ya Real Madrid ve Barcelona ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmek için gitmişti.

Avrupa'nın dev kulüpleri, Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid'in peşinden koştuğu Erling Haaland için menajerinin talep ettiği ödemeler dudak uçuklattı.

Fransız basınından RAC1'in haberine göre, Mino Raiola ve Haaland'ın babası Alf-Inge, Barcelona yönetimine Haaland'ın transferinin gerçekleşmesi için istedikleri şartları sundu. Sızan haberlere göre, oldukça dikkat çeken bu istekler, gündeme bomba gibi düştü.

MESSİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Barcelona yönetiminden Haaland için, bonservis bedeli olarak 150 milyon Euro isteyen Mino Raiola, babası ve kendisi içinde toplam 40 milyon Euro talep etti.

Haaland'ın maaşı içinse net 30 milyon Euro isteyen oyuncu tarafı, son olarak Lionel Messi'nin de Barcelona'da kalmasını talep etti.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla toplamda 32 maçta forma giydi. Bu 32 maçta 33 gol kaydeden Haaland, bu performansıyla Avrupa futbolunu sarsmaya devam ediyor. Gollerinin yanısıra 8'de asist katkısı yapan Norveçli golcü, transfer söylentileriyle futbol gündemini meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor.

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Son dakika: Haaland'ın menajerinin Barcelona'dan istekleri ortaya çıktı! Flaş Messi detayı...
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