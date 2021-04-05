Lucas Vazquez Real Madrid'den ayrılıyor! Avrupa'nın devleri talip

Sabah Spor - Dış Haber! Son dakika... Yeni sezonda kadrosunda değişime gitmeye hazırlanan Real Madrid, pandemi sebebiyle bazı yıldızlarından maaş indirimi talep ediyor. Bu futbolculardan birinin de Lucas Vazquez olduğu belirtiliyor. Ancak İspanyol basını, yıldız ismin bu teklife sıcak bakmadığını ve eflatun-beyazlılarla yol ayrımında olduğu yazdı. 29 yaşındaki futbolcunun birçok talibi var.