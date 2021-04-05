Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lucas Vazquez Real Madrid'den ayrılıyor! Avrupa'nın devleri talip
Giriş Tarihi: 5.4.2021 11:20 Son Güncelleme: 5.4.2021 11:21

'den ayrılıyor! 'nın devleri talip

SPOR SERVİSİ
Lucas Vazquez Real Madrid'den ayrılıyor! Avrupa'nın devleri talip

Son dakika... 'in İspanyol futbolcusu , sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, 29 yaşındaki deneyimli isim haziran ayında bitecek olan kontratını yenilemeyecek. Maaşında yüzde 10 indirim isteyen Madrid ekibine olumsuz yanıt veren Vazquez için , Chelsea, Milan ve devrede. İşte detaylar...

Sabah Spor - Dış Haber! Son dakika... Yeni sezonda kadrosunda değişime gitmeye hazırlanan Real Madrid, pandemi sebebiyle bazı yıldızlarından maaş indirimi talep ediyor. Bu futbolculardan birinin de Lucas Vazquez olduğu belirtiliyor. Ancak İspanyol basını, yıldız ismin bu teklife sıcak bakmadığını ve eflatun-beyazlılarla yol ayrımında olduğu yazdı. 29 yaşındaki futbolcunun birçok talibi var.

İspanyol ABC Gazetesi, Başkent devinin gelecek yıl kadroda tutmayı planladığı Lucas Vazquez'in takımdan ayrılacağını yazdı. Bu durumun sebebi ise İspanyol ekibinin, deneyimli kanat oyuncusundan yüzde 10'luk maaş indirimi talep etmesi.

Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Vazquez, serbest kalacak ve istediği takıma imza atabilecek konuma gelecek. 29 yaşında olan ve kariyerinin son yüksek kontratına imza atmayı planlayan oyuncu, Madrid'le yollarını ayıracak ve diğer taliplerine yönelecek.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

Haberin detaylarında yer alan iddiaya göre Vazquez'i Avrupa'nın dev takımları istiyor. İngiliz Manchester United ve Chelsea, İtalyan ekibi Milan ve Alman devi Bayern Münih Vazquez'in peşinde.

İspanyol futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyle 32 maça çıkarken, 2 gol 7 asistlik katkı sağladı. Vazquez, 2016 yılında Real Madrid'le 5 yıllık kontrat imzalamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Ramazan ayı öncesi kritik gelişme: Bakan Koca il il açıkladı
Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dokunuşu! Denizlispor karşısında parolayı belirledi...
Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı
Son dakika | Hadsiz bildiriye karşı demokrasi dersi: Hodri Meydan!
SON DAKİKA - Tam zamanlı uzaktan eğitim kararı: Yarından itibaren başlıyor
Son dakika: Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! "Aboubakar'ın çeyreği olamıyor, Sergen Yalçın..."
Şükriye Bulgurcu'nun ölümünde korkunç iddia: Dışardan söylediği yemek öldürdü
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bildiri darbeyi çağrıştıracak üslupta
Son dakika | Yerli koronavirüs ilacında müjdeli haber
Dün gecenin Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Nisan 2021 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Ada konseyinde sert tartışma...
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
ARKADAŞINA GÖNDER
Lucas Vazquez Real Madrid'den ayrılıyor! Avrupa'nın devleri talip
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA