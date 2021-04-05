Lucas Vazquez Real Madrid'den ayrılıyor! Avrupa'nın devleri talip

Sabah Spor - Dış Haber! Son dakika... Yeni sezonda kadrosunda değişime gitmeye hazırlanan Real Madrid, pandemi sebebiyle bazı yıldızlarından maaş indirimi talep ediyor. Bu futbolculardan birinin de Lucas Vazquez olduğu belirtiliyor. Ancak İspanyol basını, yıldız ismin bu teklife sıcak bakmadığını ve eflatun-beyazlılarla yol ayrımında olduğu yazdı. 29 yaşındaki futbolcunun birçok talibi var.
İspanyol ABC Gazetesi, Başkent devinin gelecek yıl kadroda tutmayı planladığı Lucas Vazquez'in takımdan ayrılacağını yazdı. Bu durumun sebebi ise İspanyol ekibinin, deneyimli kanat oyuncusundan yüzde 10'luk maaş indirimi talep etmesi.
Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Vazquez, serbest kalacak ve istediği takıma imza atabilecek konuma gelecek. 29 yaşında olan ve kariyerinin son yüksek kontratına imza atmayı planlayan oyuncu, Madrid'le yollarını ayıracak ve diğer taliplerine yönelecek.
Haberin detaylarında yer alan iddiaya göre Vazquez'i Avrupa'nın dev takımları istiyor. İngiliz Manchester United ve Chelsea, İtalyan ekibi Milan ve Alman devi Bayern Münih Vazquez'in peşinde.
İspanyol futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyle 32 maça çıkarken, 2 gol 7 asistlik katkı sağladı. Vazquez, 2016 yılında Real Madrid'le 5 yıllık kontrat imzalamıştı.