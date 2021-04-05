La Liga'nın 29. haftasında oynanan Cadiz-Valencia maçında, Mouctar Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı saldırı karşılaşmaya damga vurdu. Maç sonrası yaşanan son dakika gelişmeleri ortaya çıktı.
Diakhaby, "Cala" lakaplı İspanyol futbolcu Juan Torres Ruiz'in kendisine ırkçı bir söylemde bulunduğunu ileri sürdü ve hakemle konuşmasının ardından sarı kart gördü.
VALENCIA SAHAYI TERK ETTİ
Olayın hemen ardından Diakhaby'ye destek veren Valencia'da tüm takım ve teknik kadro sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.
Yaklaşık 15 dakika sonra sahaya geri dönen Valencia'da Diakhaby'nin yerine Hugo Guillamon oyuna girdi ve maç 29. dakikadan itibaren oynanmaya devam etti.
"OYUNCULARIMIZ HAKEMİN CEZA TEHDİDİ YÜZÜNDEN SAHAYA DÖNDÜ"
Valencia Kulübü, Mouctar Diakhaby'nin ırkçı saldırıya uğradığı maçın ardından hakem Medie Jimenez hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.
İspanyol ekibi açıklamasında "Diakhaby futbolda ırkçılığın bir başka kurbanı oldu. Dayanılmaz bir ırkçı hakarete maruz kaldıktan sonra bir de sarı kart gördü. Diakhaby'i takım arkadaşlarından aldığı destek ve sahayı "b.k" halinde terk etme kararından dolayı gurur duyuyoruz.
Bu olayın araştırılacağına inanıyoruz. Hiçbir zaman oyuncularımızı sahaya dönmek için zorlamadık. Maçın hakemi Medie Jimenez, futbolcularımıza oyun alanına dönmemesinin olası sonuçlarından söz etti. Oyuncularımız, ırkçı hakarete maruz kalan Diakhaby'nin ardından ceza tehdidi altında oynamak zorunda kaldı ve sahaya dönme kararı aldılar.
LA LIGA HAKEM KOMİTESİ'NDEN YALANLAMA
Diakhaby takım arkadaşlarının sahaya çıkıp savaşmalarını istedi. Bugün olanlar futbolda bir daha asla gerçekleşmemeli. Bugün kaybettiğimiz bir maç değil, bugün futbolun ve sporun saygısı ve ruhu kaybolmuştur" ifadeleri kullanıldı.
La Liga Hakem Komitesi ise Valencia Kulübü'nün bu iddiasını yalanladı ve hakem Medie Jimenez ile futbolcular arasında böyle bir konuşmanın gerçekleşmediğini belirtti.
"DIAKHABY BANA TORRES'İN KENDİSİNE 'B.KTAN BİR SİYAH' DEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Bu arada İspanyol basının maçın hakemi Medie Jimenez'in maç raporunu ele geçirdi. İşte o rapor ve Jimenez'in ifadeleri...
"29. dakikada iki takım oyuncuları arasındaki olaylar sebebiyle oyunu yarıda kesti. Valencialı Diakhaby'e rakibiyle tartıştığı için sarı kart gösterdim. Bana kelimesi kelimesine şunu söyledi.
'16 numaralı Cadiz oyuncusu "Cala" lakaplı Juan Torres Ruiz'e göre b.ktan bir siyahım. Bu gerçek hakem heyetinin hiçbir üyesi tarafından fark edilmedi'.
"MAÇ O ANDAN SONRA NORMAL BİR ŞEKİLDE GELİŞTİ"
Daha sonra geri döndüler. Valencia teknik ekibi Diakhaby'i oyundan almaya karar verdiklerini bildirdi.
Ayrıca sakatlıkları önlemek için her iki takıma da 5 dakikalık ısınma süresi verilmesi kararlaştırıldı.
Maç durdurulduktan 24 dakika sonra devam etti ve o andan itibaren normal bir şekilde gelişti."