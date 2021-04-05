Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi
Giriş Tarihi: 5.4.2021 11:51 Son Güncelleme: 5.4.2021 12:10

Son dakika: skandalı sonrası 'dan hakem hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

Son dakika haberi... 'nın 29. haftasındaki - maçında yaşanan skandalı dünya futbol gündeminin ilk sırasına oturdu. ırkçı saldırıda bulunan Cadizli "" lakaplı 'in kendisine ne dediğini açıklarken, Valencia Kulübü de maçın hakemi 'le ilgili şok bir iddiada bulundu. İspanyol basını ise hakemin maç raporunu ele geçirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

'nın 29. haftasında oynanan - maçında, 'nin maruz kaldığı ırkçı saldırı karşılaşmaya damga vurdu. Maç sonrası yaşanan son dakika gelişmeleri ortaya çıktı.

Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

Diakhaby, "" lakaplı İspanyol futbolcu 'in kendisine ırkçı bir söylemde bulunduğunu ileri sürdü ve hakemle konuşmasının ardından sarı kart gördü.

Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

VALENCIA SAHAYI TERK ETTİ

Olayın hemen ardından Diakhaby'ye destek veren 'da tüm takım ve teknik kadro sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

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QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

Yaklaşık 15 dakika sonra sahaya geri dönen 'da Diakhaby'nin yerine Hugo Guillamon oyuna girdi ve maç 29. dakikadan itibaren oynanmaya devam etti.

Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

"OYUNCULARIMIZ HAKEMİN CEZA TEHDİDİ YÜZÜNDEN SAHAYA DÖNDÜ"

Kulübü, 'nin ırkçı saldırıya uğradığı maçın ardından hakem hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

İspanyol ekibi açıklamasında "Diakhaby futbolda ırkçılığın bir başka kurbanı oldu. Dayanılmaz bir ırkçı hakarete maruz kaldıktan sonra bir de sarı kart gördü. Diakhaby'i takım arkadaşlarından aldığı destek ve sahayı "b.k" halinde terk etme kararından dolayı gurur duyuyoruz.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

Bu olayın araştırılacağına inanıyoruz. Hiçbir zaman oyuncularımızı sahaya dönmek için zorlamadık. Maçın hakemi , futbolcularımıza oyun alanına dönmemesinin olası sonuçlarından söz etti. Oyuncularımız, ırkçı hakarete maruz kalan Diakhaby'nin ardından ceza tehdidi altında oynamak zorunda kaldı ve sahaya dönme kararı aldılar.

Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

LA LIGA HAKEM KOMİTESİ'NDEN YALANLAMA

Diakhaby takım arkadaşlarının sahaya çıkıp savaşmalarını istedi. Bugün olanlar futbolda bir daha asla gerçekleşmemeli. Bugün kaybettiğimiz bir maç değil, bugün futbolun ve sporun saygısı ve ruhu kaybolmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

Hakem Komitesi ise Kulübü'nün bu iddiasını yalanladı ve hakem ile futbolcular arasında böyle bir konuşmanın gerçekleşmediğini belirtti.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

"DIAKHABY BANA TORRES'İN KENDİSİNE 'B.KTAN BİR SİYAH' DEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Bu arada İspanyol basının maçın hakemi 'in maç raporunu ele geçirdi. İşte o rapor ve Jimenez'in ifadeleri...

Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

"29. dakikada iki takım oyuncuları arasındaki olaylar sebebiyle oyunu yarıda kesti. Valencialı Diakhaby'e rakibiyle tartıştığı için sarı kart gösterdim. Bana kelimesi kelimesine şunu söyledi.

Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

'16 numaralı oyuncusu "" lakaplı 'e göre b.ktan bir siyahım. Bu gerçek hakem heyetinin hiçbir üyesi tarafından fark edilmedi'.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

Birkaç dakika sonra takımı sahayı terk etmeye karar verdi. Bu nedenle maç duraksadı.

Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

"MAÇ O ANDAN SONRA NORMAL BİR ŞEKİLDE GELİŞTİ"

Daha sonra geri döndüler. teknik ekibi Diakhaby'i oyundan almaya karar verdiklerini bildirdi.

Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

Ayrıca sakatlıkları önlemek için her iki takıma da 5 dakikalık ısınma süresi verilmesi kararlaştırıldı.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi

Maç durdurulduktan 24 dakika sonra devam etti ve o andan itibaren normal bir şekilde gelişti."

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QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Son dakika: Irkçılık skandalı sonrası Valencia'dan hakem Medie Jimenez hakkında şok iddia! Maç raporu ele geçirildi
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