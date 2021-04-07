Ryan Babel'in bitcoin tavsiyelerinden sonra Galatasaraylı futbolcular kasayı doldurdu!

50 milyon Euro maliyetle ligin en pahalı takımı olan sarı-kırmızılı futbolcuların son dönemde saha dışında yaptıkları yatırımlar sayesinde ise ciddi paralar kazandığı ortaya çıktı. ABD'de önemli gayrimenkul yatırımları olan ve kripto para dünyasını yakından takip eden Ryan Babel'in, dijital para birimi Bitcoin konusunda takım arkadaşlarına tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.