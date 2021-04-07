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Giriş Tarihi: 7.4.2021 09:43

'in tavsiyelerinden sonra Galatasaraylı futbolcular kasayı doldurdu!

Ryan Babel'in bitcoin tavsiyelerinden sonra Galatasaraylı futbolcular kasayı doldurdu!

'da üst üste kötü sonuçların ardından tartışmalar da devam ediyor. Sabah Gazetesi muhabiri , Galatasaray'daki son durumu değerlendirdi. Hollandalı yıldız 'in '' tavsiyesine uyan yıldızların kazandıkları paraların primlerin önüne geçtiği de gelen bilgiler arasında. İşte Mehmet Özcan'ın özel haberi...

Sarı kırmızılılarda mali danışmanlık görevini Ryan Babel görüyor! Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in 3 Şubat'taki 'Hemen Bitcoin alın' tavsiyesine uyan oyuncular, primlerden aldıklarının daha fazlasını saha dışında kazandı. Kripto para dünyasını yakından takip eden Babel, takımı da bu konuya teşvik etti.

Sahada üst üste kötü sonuçlar alan G.Saray'da bazı oyuncuların kasaları ise doldu! Takımın 'ekonomisti' Babel'in 3 Şubat'ta 'Bitcoin alın' tavsiyesine uyan isimler, primden aldıklarının fazlasını saha dışında kazandı.

Galatasaray'da yönetim, takımı motive etmek için Hatayspor maçına 1 milyon TL galibiyet primi koysa da sarıkırmızılılar, ilk golü yediği bir maçta daha teslim bayrağını çekti.

50 milyon Euro maliyetle ligin en pahalı takımı olan sarı-kırmızılı futbolcuların son dönemde saha dışında yaptıkları yatırımlar sayesinde ise ciddi paralar kazandığı ortaya çıktı. ABD'de önemli gayrimenkul yatırımları olan ve kripto para dünyasını yakından takip eden Ryan Babel'in, dijital para birimi Bitcoin konusunda takım arkadaşlarına tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.

TÜM TAKIMIN MALİ DANIŞMANI!

Hollandalı oyuncuyu dinleyen bazı futbolcular da Galatasaray'da sezon boyunca kazandıkları primlerin fazlasını bir ayda kripto paradan elde etti. 34 yaşındaki futbolcu, 3 Şubat'ta sosyal medya hesabından "Bitcoin satın almak için beklemeyin. Bitcoin satın alın ve bekleyin'' mesajını yazmıştı.

Deneyimli oyuncu ve onu dinleyen arkadaşları, saha dışında işleri yoluna koyarken, saha içindeki durum ise farklı. Süper Lig'de son 5 haftada toplam 11 puan kaybeden Galatasaray, 3. sıraya geriledi ve şampiyonluk şansını çok zora soktu.

8.5 MİLYON €

Babel, G.Saray'a 2.5 milyon Euro imza parası ve yıllık 2 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık imza atmıştı. Hollandalı, primler hariç Aslan'dan toplam 8.5 milyon Euro kazanacak.


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Ryan Babel'in bitcoin tavsiyelerinden sonra Galatasaraylı futbolcular kasayı doldurdu!
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