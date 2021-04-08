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Giriş Tarihi: 8.4.2021

Erzurum 90+3’te yakaladı

Erzurum 90+3’te yakaladı

G.Birliği deplasmanında penaltı kaçıran Dadaşlar, son anda Manuel ’nın golüyle beraberliği kopardı

DÜŞME hattında yer alan iki takımın mücadelesinde G.Birliği, evinde BB Erzurumspor'la yenişemedi: 1-1. 29. dakikada Candeias'ın ortasında Sandro Lima, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 43'te hakem Erzurum lehine penaltı verdi. Aatif'nn vuruşunda kaleciden dönen topu Cenk Ahmet tamamladı. Ceza sahası ihlali nedeniyle Aatif'ın tekrarladığı penaltıyı Nordfeldt kurtardı. 90+3'te Oltan'ın pasında topla ceza sahası içinde buluşan Da Costa, skoru ilan etti: 1-1.

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Erzurum 90+3’te yakaladı
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