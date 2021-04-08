Erzurum 90+3’te yakaladı

G.Birliği deplasmanında penaltı kaçıran Dadaşlar, son anda Manuel Da Costa’nın golüyle beraberliği kopardı
DÜŞMEhattında yer alan iki takımın mücadelesinde G.Birliği,evinde BB Erzurumspor'layenişemedi: 1-1. 29. dakikada Candeias'ın ortasında Sandro Lima, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 43'te hakem Erzurum lehine penaltı verdi. Aatif'nn vuruşunda kaleciden dönen topu Cenk Ahmet tamamladı. Ceza sahası ihlali nedeniyle Aatif'ın tekrarladığı penaltıyı Nordfeldt kurtardı. 90+3'te Oltan'ın pasında topla ceza sahası içinde buluşan Da Costa,skoru ilan etti: 1-1.